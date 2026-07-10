Eigenverantwortung statt Schlafwagenmentalität: Warum finanzielle Vorsorge jetzt zur Bürgerpflicht wird

Wer schützt mein Morgen, wenn ich es heute nicht selbst tue?

Die unbequemste Frage unserer Zeit lautet nicht: Welche Anlage ist die beste? Die unbequemste Frage lautet: Wer übernimmt Verantwortung, wenn die alten Sicherheiten nicht mehr tragen? Der Staat? Die Bank? Die Versicherung? Der Arbeitgeber? Oder am Ende doch der einzelne Mensch selbst, mit seinem Wissen, seiner Haltung und seinem Mut, die eigene finanzielle Zukunft nicht länger anderen zu überlassen?

Genau an diesem Punkt wird das Gespräch mit Jörg Eckardt spannend. Eckardt ist Vertriebsleiter bei Augeon AG, kommt aus der Banken- und Versicherungsbranche und blickt auf Jahrzehnte praktischer Erfahrung zurück. Er hat 1986 bei der Bank gelernt, war anschließend viele Jahre in der Versicherungsbranche tätig und beschreibt seinen Wechsel zu Augeon nicht als spontane Laune, sondern als Konsequenz aus einer beruflichen und persönlichen Erkenntnis. Eines Tages, so seine sinngemäße Aussage, komme man an den Punkt, an dem man Kunden nicht mehr mit gutem Gewissen erklären könne, warum sie bestimmte klassische Finanzprodukte überhaupt abschließen sollten. Dann müsse man andere Wege suchen.

Dieser Satz sitzt. Er ist keine laute Abrechnung, sondern eine ernste Diagnose. Denn viele Menschen spüren längst, dass sich etwas verschoben hat. Die Welt der Vorsorge ist nicht mehr die Welt der Eltern und Großeltern. Das Sparbuch wärmt nicht mehr wie früher. Die Bankfiliale an der Ecke verschwindet. Die gesetzliche Rente bleibt wichtig, aber sie ist keine Vollkaskoversicherung für den Lebensstandard und die Inflation frisst still an Kaufkraft. Digitale Angebote wachsen. Gleichzeitig wächst die Verantwortung des Einzelnen.

Finanzielle Freiheit beginnt daher nicht mit Reichtum. Sie beginnt mit einem Perspektivwechsel. Wer nur fragt, was am Monatsende übrig bleibt, bleibt im Reaktionsmodus. Wer fragt, wie Vermögen langfristig geschützt, strukturiert und verstanden werden kann, beginnt zu gestalten.

Die neue Wirklichkeit: Das alte Sicherheitsgefühl bekommt Risse

Deutschland ist ein Land der Sparer. Diese kulturelle Prägung sitzt tief. Viele Menschen empfinden Geld auf dem Konto als Sicherheit, weil es sichtbar, verfügbar und vertraut ist. Doch Verfügbarkeit ist nicht dasselbe wie Werterhalt. Bargeld und kurzfristige Einlagen beruhigen, aber sie schützen nicht automatisch vor Kaufkraftverlust.

Die Bundesbank meldete, dass das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland im ersten Quartal 2025 bei 9.053 Milliarden Euro lag. Gleichzeitig bauten Haushalte weiterhin Bargeld und Sichteinlagen auf, was die Bundesbank mit wirtschaftlicher Unsicherheit und sinkenden Zinsen erklärt. Das zeigt: Viele Menschen suchen Sicherheit gerade dort, wo sie sich am schnellsten erreichbar anfühlt. Doch kurzfristige Liquidität ist nur ein Teil der Wahrheit.

Auch die Sparquote klingt zunächst beruhigend. Im ersten Halbjahr 2025 sparten private Haushalte in Deutschland durchschnittlich 10,3 Prozent ihres verfügbaren Einkommens, also rechnerisch knapp 270 Euro pro Person und Monat. Doch Destatis weist ausdrücklich darauf hin, dass dieser Durchschnitt nichts über einzelne Haushalte aussagt. Einige können viel zurücklegen, andere fast nichts. Genau hier entsteht die soziale Schärfe der Vorsorgefrage. Wer wenig Spielraum hat, braucht nicht weniger Wissen, sondern mehr Klarheit.

Noch deutlicher wird der Druck beim Blick auf die Inflation. Im April 2026 lag die Inflationsrate in Deutschland bei 2,9 Prozent. Im März waren es 2,7 Prozent, im Februar 1,9 Prozent. Destatis spricht von einer verstärkten Teuerung, unter anderem durch gestiegene Energiepreise. Besonders Kraftstoffe und Heizöl verteuerten sich im Vorjahresvergleich deutlich. Für private Haushalte bedeutet das: Kaufkraftverlust ist kein theoretisches Kapitel aus dem Wirtschaftsbuch, sondern die Erfahrung an der Tankstelle, im Supermarkt, bei Strom, Mobilität und im Alltag.

Jörg Eckardt erklärt solche Zusammenhänge gern plastisch. Er fragt Kunden sinngemäß: Was wäre aus 100.000 Euro seit der Euro-Einführung geworden, wenn man nur auf Kaufkraft schaut? Seine Antwort ist nicht nur eine Rechenübung, sondern eine pädagogische Provokation. Sie zwingt Menschen, über den Unterschied zwischen nominalem Betrag und realem Wert nachzudenken. 100.000 Euro bleiben auf dem Papier 100.000 Euro. Aber sie kaufen nach Jahren der Inflation nicht mehr dasselbe. Genau darin liegt der blinde Fleck vieler Vorsorgeentscheidungen.

Banken im Wandel: Wenn die Filiale verschwindet, muss das Wissen wachsen

Der Wandel des Bankenwesens ist sichtbar. Die vertraute Filiale, der persönliche Ansprechpartner, das Gespräch am Schalter, all das wird weniger selbstverständlich. Die Bundesbank berichtet, dass die Zahl der inländischen Bankzweigstellen im Jahr 2024 von 19.501 auf 17.870 fiel. Das war ein Rückgang um 1.631 Filialen beziehungsweise 8,4 Prozent. Als Gründe nennt die Bundesbank unter anderem die stärkere Nutzung von Online-Banking und Kostendruck in den Instituten.

Das ist mehr als eine Strukturveränderung. Es verändert die Beziehung der Bevölkerung zum Finanzsystem. Früher bedeutete Vorsorge für viele: Man geht zur Bank, legt Unterlagen auf den Tisch und vertraut. Heute ist das Verhältnis digitaler, schneller, anonymer und oft auch produktgetriebener. Wer nichts versteht, klickt sich durch. Wer nur vertraut, ohne zu prüfen, kann sich verirren, wer aber Wissen aufbaut, gewinnt Selbstständigkeit.

Jörg Eckardt kennt beide Welten. Er kommt aus dem klassischen Bank- und Versicherungsmilieu. Seine Kritik richtet sich nicht pauschal gegen Banken, sondern gegen ein System, das nach seiner Erfahrung Kunden oft in Geldprodukte hineinführt, während Sachwerte, Edelmetalle oder Rohstoffe nur am Rand vorkommen oder skeptisch kommentiert werden. Sein Beispiel ist einfach: Wenn ein Kunde Gold wolle, habe man ihm früher gesagt, Gold bringe keine Zinsen. Das stimmt formal. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Denn die entscheidende Frage lautet: Muss jeder Vermögensbaustein Zinsen bringen, oder kann er eine andere Funktion erfüllen, etwa Werterhalt, Diversifikation oder Krisenresistenz?

Genau hier beginnt Eigenverantwortung. Der Bürger darf nicht nur fragen: Was empfiehlt mir meine Bank? Er muss fragen: Welche Interessen stehen hinter welcher Empfehlung? Welche Kosten entstehen? Welche Risiken trage ich? Was verstehe ich wirklich? Was glaube ich nur, weil es vertraut klingt?

Vorsorge ist kein Produkt, sondern ein Prozess

Jörg Eckardt beschreibt gute Kundenbeziehungen mit einem schönen Satz: Nicht das Produkt soll zurückkommen, sondern der Kunde. Das ist ein Grundsatz, der in der Vermögenssicherung viel Gewicht hat. Wer Menschen nur einmal etwas verkauft, baut keinen Schutzraum. Wer sie über Jahre begleitet, erkennt Veränderungen.

Lebenssituationen ändern sich. Kinder werden geboren. Unternehmen wachsen oder geraten unter Druck. Erbschaften entstehen. Immobilien werden gekauft. Krankheiten kommen. Partnerschaften enden. Renten rücken näher. Liquidität wird benötigt. Genau deshalb versteht Eckardt Vorsorge nicht als Momentaufnahme, sondern als begleitenden Prozess. Er spricht von einer Art Anamnesebogen: Was besitzt der Kunde? Warum wurden bestimmte Produkte gekauft? Was ist die Lebenssituation? Welche Ziele stehen im Vordergrund? Welche Mittel sollen langfristig wirken, welche mittelfristig verfügbar sein?

Diese Herangehensweise ist entscheidend. Denn finanzielle Freiheit entsteht nicht durch ein einzelnes Produkt. Sie entsteht durch Struktur. Sie entsteht durch ein Zusammenspiel von Liquidität, Substanz, Vorsorge, Verfügbarkeit, Risikobewusstsein und Wissen. Wer alles auf dem Konto hält, kann Kaufkraft verlieren. Wer alles langfristig bindet, kann in Krisen handlungsunfähig werden, und wer nur auf Rendite schaut, übersieht Risiko. Aber wer nur Risiko fürchtet, verpasst Entwicklung.

Die Kunst liegt im Perspektivwechsel. Geld ist nicht nur Guthaben. Geld ist gespeicherte Arbeit, Zukunftsenergie und Entscheidungsfreiheit. Vorsorge ist deshalb keine trockene Verwaltung von Zahlen, sondern eine Lebensstrategie.

Der demografische Druck: Warum die Rente allein nicht die Antwort sein kann

Die Frage nach Eigenverantwortung wird noch drängender, wenn man auf die demografische Entwicklung blickt. Destatis erwartet, dass im Jahr 2035 jede vierte Person in Deutschland 67 Jahre oder älter sein wird. 2024 war es noch jede fünfte. Die Zahl der Menschen im Rentenalter steigt bis 2038 je nach Variante auf 20,5 bis 21,3 Millionen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Menschen im Erwerbsalter langfristig deutlich.

Hinzu kommt: Bis 2039 werden nach Destatis rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Rentenalter von 67 Jahren überschritten haben. Das entspricht knapp einem Drittel aller Erwerbspersonen, die 2024 dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen. Jüngere Altersgruppen können die Babyboomer zahlenmäßig nicht vollständig ersetzen.

Das bedeutet nicht, dass die gesetzliche Rente wertlos wäre. Sie bleibt ein tragender Pfeiler. Aber sie muss nüchtern eingeordnet werden. Der Rentenbericht 2025 der Bundesregierung geht davon aus, dass das Rentenniveau nach Modellrechnung bis 2031 bei 48 Prozent stabil bleibt und danach bis 2039 auf 46,3 Prozent sinkt. Diese Zahlen zeigen: Die gesetzliche Rente bleibt wichtig, aber sie ist nicht dafür gebaut, jeden individuellen Lebensstandard umfassend abzusichern.

Wer hier wegschaut, handelt nicht vorsichtig, sondern fahrlässig gegenüber sich selbst. Eigenverantwortung bedeutet nicht, den Staat aus der Verantwortung zu entlassen. Eigenverantwortung bedeutet, die staatliche Vorsorge nicht mit persönlicher Vollabsicherung zu verwechseln.

Sachwerte, Edelmetalle, Rohstoffe: Warum Substanz wieder Aufmerksamkeit bekommt

Jörg Eckardt arbeitet gern mit Bildern. Er spricht vom „Kreislauf des Geldes“. Der Kunde bringt Geld zur Bank, die Bank arbeitet damit, verleiht es weiter, erzielt Margen. Der Kunde erhält einen Teil zurück. Eckardt übersetzt diesen Mechanismus in Alltagssprache und fragt: Warum nur am Ende der Kette stehen? Warum nicht verstehen, wo Wertschöpfung beginnt? Rohstoffe, Produktion, Industrie, reale Güter – dort entsteht ein Teil der materiellen Grundlage unseres Wohlstands.

Dieser Gedanke erklärt, warum Sachwerte, Edelmetalle und Rohstoffe in einer unsicheren Welt wieder stärker diskutiert werden. Das heißt nicht, dass sie risikolos sind. Es heißt auch nicht, dass jede alternative Anlage sinnvoll ist. Im Gegenteil: Gerade alternative Strategien verlangen kritische Prüfung, Transparenz, Kostenbewusstsein und Geduld. Aber sie öffnen einen Blick auf Vermögensschutz jenseits klassischer Geldwertversprechen.

Gold ist dafür das bekannteste Beispiel. Der World Gold Council berichtet, dass der LBMA-Goldpreis im Jahr 2025 insgesamt 53 neue Allzeithochs erreichte. Der durchschnittliche Goldpreis im vierten Quartal 2025 lag bei 4.135 US-Dollar je Feinunze, der höchste Jahresdurchschnitt lag bei 3.431 US-Dollar. Zugleich verweist der World Gold Council auf geopolitische Spannungen, Zentralbankkäufe und robuste Nachfrage nach Barren und Münzen.

Solche Zahlen erklären, warum Menschen neu über Substanz nachdenken. Sie ersetzen aber nicht die Prüfung des Einzelfalls. Gold zahlt keine Dividende, keine Miete und keine Zinsen. Es schwankt, kostet Lagerung, kann in Hochpreisphasen teuer sein, aber es hat eine Eigenschaft, die viele Papierwerte nicht haben: Es ist kein Zahlungsversprechen eines Schuldners. Es ist ein realer Gegenstand mit historischer Wertfunktion. Genau daraus entsteht seine psychologische Kraft.

Eckardts Botschaft lautet daher nicht: Alle sollen blind in Edelmetalle gehen. Seine Botschaft lautet eher: Menschen sollen verstehen, warum Geldwerte, Sachwerte und Rohstoffe unterschiedlich funktionieren. Erst dann kann aus Besitz echte Vorsorge werden.

Die bewegende Kundengeschichte: Wenn Skepsis in Vertrauen umschlägt

Besonders anschaulich wird Jörg Eckardts Haltung in seiner Kundengeschichte. Eine selbstständige Familie mit kleinem Elektrobetrieb kam über eine Empfehlung zu ihm. Erst sprach nur die Ehefrau mit ihm. Dann saßen auch die Kinder und der Ehemann mit am Tisch. Der Mann war skeptisch, zurückhaltend, schwer zu überzeugen. Genau solche Situationen kennt jeder Berater, der nicht nur verkauft, sondern Vertrauen aufbauen muss.

Eckardt analysierte bestehende Versicherungen und Vermögensstrukturen, stellte ein Konzept vor, passte es später an neue Möglichkeiten an und begleitete die Familie über Jahre. Dann kam der Moment, der hängen bleibt: Das Depot hatte sich nach seiner Darstellung deutlich stärker entwickelt als ursprünglich erwartet. Die Frau weinte am Telefon. Der skeptische Mann war überrascht. Und plötzlich wurde aus einer theoretischen Beratung eine konkrete Lebenserfahrung.

Natürlich darf man aus einer einzelnen Kundengeschichte keine allgemeine Renditeerwartung ableiten. Aber man kann daran etwas anderes erkennen: Gute Vorsorge verändert Gespräche in Familien. Sie nimmt Druck. Sie schafft neue Handlungsmöglichkeiten und macht aus abstrakten Zahlen ein Gefühl von Kontrolle.

Noch interessanter ist der zweite Teil der Geschichte. Die Familie hatte viel Geld auf dem Geschäftskonto. Eckardt sprach den Unternehmer direkt an und fragte, ob operativ nicht benötigte Liquidität nicht teilweise auf andere Art strukturiert werden sollte. Genau dort liegt ein wichtiger Punkt für Selbstständige und Unternehmer. Geschäftliche Liquidität ist notwendig. Aber unstrukturierte Überliquidität kann auch Ausdruck von Unsicherheit sein. Wer nur parkt, entscheidet nicht. Wer prüft, strukturiert und trennt zwischen Reserve, Investition und Schutz, übernimmt Verantwortung.

Wissen als Schutzschild: Warum finanzielle Bildung Freiheit schafft

Die OECD schreibt in ihrem Bericht zur Finanzbildung in Deutschland, dass es erforderlich ist, das Finanzkompetenzniveau der Menschen in Deutschland zu steigern und eine nationale Finanzbildungsstrategie einzuführen. Sie verweist auf unterschiedliche Kompetenzniveaus und darauf, dass Finanzbildung gezielt gefördert werden müsse.

Damit wird eine Erfahrung bestätigt, die Jörg Eckardt aus der Praxis kennt. Viele Menschen sind nicht dumm. Sie wurden nur nie ausreichend geschult. In der Schule lernt man Gedichtinterpretation, Photosynthese und binomische Formeln, aber selten, wie Inflation wirkt, wie Zinsmargen funktionieren, was ein Sachwert ist, wie Vorsorge aufgebaut wird oder warum Liquidität und Vermögensschutz nicht dasselbe sind.

Finanzielle Freiheit ist deshalb eng mit Wissen verbunden. Nicht Wissen im Sinne akademischer Überlegenheit, sondern praktisches Orientierungswissen. Wer versteht, kann Fragen stellen, erkennt Widersprüche, lässt sich dadurch weniger leicht blenden und trifft bessere Entscheidungen.

Das ist die eigentliche Motivation hinter Eckardts Arbeit: Menschen sollen nicht nur ein Konzept übernehmen, sondern begreifen, warum sie handeln. Der Moment des Verstehens ist oft stärker als jede Verkaufspräsentation. Dann wird aus Beratung ein Perspektivwechsel.

Eigenverantwortung heißt nicht Egoismus, sondern erwachsenes Handeln

In Deutschland wird Eigenverantwortung manchmal missverstanden. Manche hören darin soziale Kälte. Andere hören darin den Ruf nach Rückzug des Staates. Aber echte Eigenverantwortung ist etwas anderes. Sie bedeutet, die eigene Rolle ernst zu nehmen. Sie bedeutet, nicht darauf zu warten, dass andere alles richten, sondern Verantwortung für Familie, Alter, Gesundheit, Vermögen und Entscheidungen zu übernehmen.

Gerade in der Vorsorge ist das entscheidend. Wer heute nicht hinschaut, überlässt sein Morgen dem Zufall und damit seine Zukunft den Worten anderer. Wer nie nachrechnet, glaubt an Sicherheit, wo vielleicht nur Gewohnheit steht.

Die Bundesbank zeigt in ihrer PHF-Studie, wie wichtig reale Betrachtung ist: Das durchschnittliche Nettovermögen der Haushalte stieg zwischen 2021 und 2023 nominal von 316.500 Euro auf 324.800 Euro. Inflationsbereinigt fiel es jedoch von 268.700 Euro auf 239.200 Euro. Auch der Median sank real von 90.500 Euro auf 76.000 Euro. Das ist eine ernüchternde Botschaft: Man kann nominal reicher aussehen und real ärmer werden.

Genau hier trennt sich Schein von Substanz. Eigenverantwortung bedeutet, nicht nur den Kontostand zu betrachten, sondern die Kaufkraft. Nicht nur den Vertrag, sondern die Wirkung. Nicht nur die Rendite, sondern das Risiko und nicht nur das Heute, sondern die Lebensstrecke.

Warum Jörg Eckardt nach Jahren noch überzeugt ist

Jörg Eckardt ist seit Ende 2017 beziehungsweise Anfang 2018 bei Augeon. Was ihn hält, ist nach seiner Darstellung nicht nur das Produktumfeld, sondern der Austausch, die Seminare, die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, Menschen in ein Thema hineinzuführen, das sie vorher oft nicht verstanden haben. Er bezeichnet Seminare als wichtigen Einstieg, sowohl für Kunden als auch für mögliche Vertriebspartner.

Das ist plausibel. Denn komplexe Vermögensfragen benötigen Räume, in denen Menschen hören, fragen, zweifeln, vergleichen und lernen können. Ein gutes Seminar ersetzt keine individuelle Prüfung. Aber es kann eine Tür öffnen, und aus passiven Sparern aktive Entscheider machen.

Besonders interessant ist, dass Eckardt seinen Stolz nicht nur an einzelnen Abschlüssen festmacht, sondern an Kontinuität. Er spricht davon, bei Reisewettbewerben immer dabei gewesen zu sein und konstant Leistung gebracht zu haben. Das klingt auf den ersten Blick nach Vertriebserfolg. Auf den zweiten Blick steckt mehr darin: Langfristigkeit. Dranbleiben. Wiederholung. Verlässlichkeit. Genau diese Tugenden benötigt auch Vermögensaufbau.

Die neue Formel der finanziellen Freiheit

Finanzielle Freiheit entsteht nicht über Nacht. Sie ist kein Versprechen aus Hochglanzprospekten, auch kein Glücksgriff, sowie keine Frage des Geschlechts, der Herkunft oder des gesellschaftlichen Standes allein. Sie beginnt dort, wo Menschen begreifen, dass Geld nicht nur verdient, sondern verstanden werden muss.

Die neue Formel lautet: Eigenverantwortung plus Perspektivwechsel plus Wissen. Eigenverantwortung, weil niemand das eigene Leben so gut kennen kann wie man selbst. Perspektivwechsel, weil alte Denkgewohnheiten in einer neuen Welt nicht automatisch tragen. Wissen, weil Unwissenheit teuer ist.

Jörg Eckardt steht für eine Erfahrungsgeneration, die den Wandel von Bank, Versicherung, Vorsorge und Sachwertdenken von innen erlebt hat. Seine Konsequenz lautet: Nicht weiterlaufen, wenn das Gewissen bremst. Auch nicht schönreden, wenn Systeme sich verändern. Nicht Kunden in Gewohnheiten halten, wenn neue Fragen gestellt werden müssen.

Die Bevölkerung steht vor derselben Aufgabe. Sie muss aufwachen, aber nicht panisch. Sie muss prüfen, aber nicht misstrauisch gegen alles sein, und muss handeln, aber nicht gierig. Denn auch hier gilt der Satz, der in Finanzfragen nie alt wird: Gier frisst Hirn. Angst allerdings auch.

Zwischen Gier und Angst liegt der erwachsene Weg. Er heißt Wissen, Struktur mit Verantwortungsübernahme, und beginnt mit einer einfachen, unbequemen, aber befreienden Frage: Was tue ich heute, damit mein Morgen nicht von fremden Entscheidungen abhängt?

Die augeon AG, mit Sitz in der Schweiz, hat sich der Aufklärung und Unterstützung von Menschen bei der Neubewertung und Neuordnung ihrer Vermögensstrategie verschrieben. In Zusammenarbeit mit Branchenexperten haben wir eine umfassende Konzeption entwickelt, die es ermöglicht, hart verdiente und bereits versteuerte Vermögenswerte außerhalb des traditionellen Bankenkreislaufs sicher anzulegen. Dies erlaubt Einzelnen, nach der Bewältigung bevorstehender Herausforderungen auf bewährte Vermögenswerte zurückzugreifen.

Kontakt

Augeon AG

Uli Bock

Via San Gottardo 10

6900 Lugano

+41 91 911 88 52

+41 91 910 17 61



https://www.augeon.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.