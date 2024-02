Ein aktiver Beitrag für die Stadt Offenbach: IHK-Wahl 2024

Michael Kehm, Geschäftsführer von Wegner & Partner, stellt sich zur Wahl.

Offenbach, 06.02.2024 IHK-Vollversammlung wählt 2024 neue Vertreterinnen und Vertreter für das oberste Gremium.

Das oberste Gremium ist die IHK-Vollversammlung. Dieses Unternehmensparlament wird alle fünf Jahre durch die Mitgliedsunternehmen der IHK Offenbach gewählt. In dieser Unternehmervertretung befinden sich ausschließlich Mitgliedsbetriebe. Sie bestimmen die grundsätzliche Richtung ihrer IHK und wählen das Präsidium. Sie vertreten das Gesamtinteresse der ca. 35.000 Mitgliedsunternehmen mit etwa 176.000 beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Offenbach und im Offenbacher Landkreis.

„Zuschauen und unzufrieden sein ist eine Möglichkeit – aber einfach mal machen die bessere.“ „Wir sind als Unternehmer leider oftmals nur Zuschauer und können die wirtschaftlichen Ströme oder politischen Entscheidungen nicht immer aktiv beeinflussen, umso mehr empfinde ich es als großartige Chance und Ehre, sich aktiv in die Offenbacher Wirtschaft einzubringen“, sagt Michael Kehm, Geschäftsführer von Wegner & Partner. Falls Sie mehr über die IHK-Wahl erfahren möchten: https://www.ihk-wahl2024.de/

Unternehmerische Beratungserfahrung für den Standort Offenbach Seit vielen Jahren engagiert sich Wegner & Partner am Standort. In dem Ausbildungsbetrieb stehen Themen wie Nachwuchsförderung, Fachkräftemanagement und das Stärken der regionalen Unternehmen auf der täglichen Agenda. Insbesondere die Herausforderungen durch Digitalisierung, Nachfolgestrategien oder das Unterstützen von Unternehmerinnen und Unternehmern, damit sie in diesen anspruchsvollen Zeiten ihren Pioniergeist nicht verlieren, sind ein Herzensanliegen von Wegner & Partner.

Über Wegner & Partner, agentur für absatzmarketing:

Das Beratungsunternehmen wurde vor über 28 Jahren in Offenbach gegründet und der Hauptsitz ist immer noch dort. Die Agentur hat über die letzten Jahrzehnte bereits mehr als hundert Unternehmen beraten und als kreativer Problemlöser deren Wachstum aktiv gestalten und begleiten können. Die Themenschwerpunkte liegen auf Vertriebsberatung, Markenberatung, Digitalisierung, Wachstumsstrategien, Employer Branding und aktuell auch im Multi-Krisen-Management.

Firmenkontakt

Wegner & Partner GmbH, agentur für absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Straße 111b

63067 Offenbach am Main

069 9864530



https://www.ihk-wahl2024.de/

Bildquelle: © Fotografie Link Offenbach