Ein Jahr Gut Aiderbichl Katzenland

Aus einer Vision wurde ein Ort voller Hoffnung Sechsundvierzig Stubentiger fanden ein sicheres und glückliches Zuhause im Gut Aiderbichl Katzenland bei der Ballermann Ranch. Doch es gab nicht nur schöne Momente.

Vor einem Jahr wurde aus einer Herzensidee Wirklichkeit: Gemeinsam mit der Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl eröffneten Annette und André Engelhardt im Mai vergangenen Jahres das Gut Aiderbichl Katzenland unweit der Ballermann Ranch im Ortsteil Blockwinkel der Gemeinde Scholen. Auf rund 20.000 Quadratmetern entstand ein liebevoll gestaltetes Zuhause für Katzen, die oft Schlimmes erlebt haben – ein Ort, an dem sie endlich Sicherheit, Geborgenheit und ein Leben ohne Angst finden.Schon kurz nach der Eröffnung zeigte sich, wie dringend ein solches Refugium gebraucht wird. Bereits wenige Tage später waren Katzenvilla und Außenlodge vollständig belegt. Anlass war die notwendige Evakuierung eines Tierheims in Wien. 35 Katzen hätten dadurch ihr Zuhause verloren. Gut-Aiderbichl-Vorstand Dieter Ehrengruber zögerte keinen Augenblick und sagte sofort Hilfe zu. Innerhalb kürzester Zeit fanden die meisten Tiere in Blockwinkel ein neues Für-immer-Zuhause. Auch die verbleibenden Plätze wurden rasch vergeben. Heute leben 46 Katzen im Gut Aiderbichl Katzenland – umsorgt, geschützt und geliebt.„Eigentlich hätte alles so schön beginnen können“, erinnert sich Gutsleiterin Annette Engelhardt. „Doch viele der übernommenen Katzen waren krank, einige sogar schwer. In den ersten Wochen waren wir nahezu täglich bei unseren Tierärzten.“Die Sorge um die Tiere stellte das gesamte Team vor große emotionale und finanzielle Herausforderungen. Viele Katzen benötigten intensive medizinische Versorgung, manche kämpften um ihr Leben. „Dass wir diese schwierige Zeit meistern konnten, verdanken wir der großartigen Unterstützung der Gut-Aiderbichl-Familie und unseren Tierpatinnen und Tierpaten. Dafür sind wir von Herzen dankbar“, sagt Annette Engelhardt.Nicht jede Geschichte nahm das erhoffte glückliche Ende. Manche Körbchen blieben leer. Trotz aller tierärztlichen Bemühungen waren einige Tiere bereits zu geschwächt. Abschiede gehörten schmerzlich zum ersten Jahr im Katzenland. Doch gerade diese Momente machen deutlich, wie wertvoll jede Stunde ist, die ein gerettetes Tier in Sicherheit, Wärme und Liebe verbringen darf. Jeder Tag zählt – und jeder gerettete Augenblick schenkt Hoffnung.Dass Hoffnung oft stärker ist als jedes Schicksal, zeigt die Geschichte von Enja. Als sie in Blockwinkel ankam, war sie trächtig. Wenig später brachte sie fünf gesunde Katzenbabys zur Welt – in einer geschützten Umgebung, in der sie und ihre Jungen von Anfang an liebevoll versorgt wurden. Aus einer ungewissen Zukunft wurde der Beginn eines neuen Lebens.„Was wäre aus Enja und ihren Babys geworden, wenn es Gut Aiderbichl nicht gäbe?“, fragt Hausleiterin Stephanie Gössing. Gleichzeitig richtet sie einen eindringlichen Appell an alle Katzenhalter: „Die Kastration von Katzen ist der wichtigste Schritt, um das unendliche Leid freilebender Tiere zu verhindern. Nur so können wir verhindern, dass Tierheime immer weiter an ihre Grenzen geraten.“Auch der kleine Felix, einer von Enjas Söhnen, musste bereits um sein Leben kämpfen. Mit nur einem Jahr erlitt er einen schweren Unfall. Nur eine aufwendige Operation konnte ihn retten. Noch erholt sich Felix in der Krankenstation, doch Tag für Tag gewinnt er seine Kraft zurück. Schon bald wird er wieder mit seinen Katzenfreunden über die Wiesen streifen, auf Bäume klettern und unbeschwert spielen können.Für Annette Engelhardt und Stephanie Gössing steht deshalb fest, dass sich jeder Einsatz lohnt. „Ja – jeder einzelne. In jedem Tier schlägt ein kleines Herz. Tiere empfinden Angst, Schmerz, Freude und Glück genauso wie wir. Es liegt in unserer Hand, ihre Welt ein Stück besser zu machen. Genau dafür sind wir da.“Nach einem bewegenden ersten Jahr ist das Gut Aiderbichl Katzenland längst weit mehr als ein Katzenheim geworden. Es ist ein Symbol der Hoffnung – für Tiere, die niemand mehr wollte, für Katzen in größter Not und für Menschen, die daran glauben, dass Mitgefühl Leben verändern kann. Aus dem Katzenland wurde ein Zuhause.Für Felix und seine 45 Katzenfreunde beginnt hier jeden Tag ein neues Kapitel. Ein Kapitel voller Fürsorge, Vertrauen und neuer Chancen – und die Gewissheit, endlich angekommen zu sein.Mehr Infos unter www.gut-aiderbichl.com und www.ballermann-ranch.comKontakt:Gut Aiderbichl BALLERMANN®RANCHAnnette u. André Engelhardt Blockwinkel 87 . D- 27251 Scholen (OT Blockwinkel)Telefon: 0049 (0) 4245 31799-70 Email: info@ballermann-ranch.de Internet: www.ballermann-ranch.com

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