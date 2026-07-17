Ein Jahr nach Gründung: Schweizer Nahrungsergänzungs-Startup Revitera liefert in 13 europäische Länder

Seit Anfang Juli liefert das Thurgauer Startup in 13 europäische Länder. Zielgruppe sind Menschen, die trotz Schilddrüsenbehandlung Beschwerden haben.

Bottighofen, Juli 2026. Die Schweizer Alparis GmbH bringt ihre Marke Revitera in elf weitere europäische Länder. Seit Anfang Juli ist das Sortiment neben der Schweiz und Deutschland auch in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Schweden, Spanien und Tschechien bestellbar. Der Rollout läuft schrittweise. Das Unternehmen wurde 2025 gegründet und liefert damit rund ein Jahr nach dem Start in 13 europäische Märkte.

Revitera verkauft Nahrungsergänzung für Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion. In Deutschland werden nach dem Arzneiverordnungsreport mindestens 4,8 Millionen Menschen mit Schilddrüsenhormonen behandelt. Die Behandlung ist etabliert. Sie beendet aber nicht bei allen Betroffenen die Beschwerden. Untersuchungen an Patientinnen und Patienten unter Levothyroxin zeigen, dass ein Teil auch bei normalisierten Blutwerten weiter Symptome schildert. Übersichtsarbeiten beziffern diese Gruppe auf zehn bis zwanzig Prozent. In der Fachdiskussion über die Gründe wird unter anderem die Umwandlung des Speicherhormons T4 in das aktive T3 untersucht, ein Vorgang, an dem neben der Schilddrüse weitere Organe beteiligt sind. Betroffen sind überwiegend Frauen zwischen 40 und 55.

„Es gibt eine große Gruppe, die medizinisch korrekt eingestellt ist und sich trotzdem nicht wieder ganz wie sie selbst fühlt. Diese Menschen fallen aus dem Raster, weil ihre Werte in Ordnung sind“, sagt Lorenz Jäger, Gründer von Revitera. „Wir haben von Anfang an in Zusammenhängen gedacht statt in einzelnen Dosen. Der Körper arbeitet nicht in Ressorts. Ein Sortiment sollte das abbilden. Dass wir ein Jahr nach dem Start in dreizehn Ländern lieferfähig sind, sagt vor allem etwas darüber, wie viele Menschen dieses Thema betrifft.“

Revitera ist eine Schweizer Direct-to-Consumer-Marke mit Fokus auf die Schilddrüse. Das Sortiment ist nicht als Reihe von Einzelpräparaten angelegt, sondern als abgestimmtes Konzept aus drei Produkten für den gemeinsamen Gebrauch über den Tag: Morgengold nach dem Frühstück, Wandelkraft nach dem Mittagessen und Nachtruhe eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen. Der Vertrieb läuft direkt über die Website des Unternehmens im Abomodell, mit einer 90-Tage-Geld-zurück-Garantie. Bestellungen sind unter https://revitera.ch möglich.

Über Revitera:

Revitera ist eine Marke der 2025 gegründeten Alparis GmbH, Bottighofen (Schweiz). Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Nahrungsergänzung mit Schwerpunkt Schilddrüsengesundheit und richtet sich an Menschen, die ihre Versorgung selbst steuern. Revitera verkauft direkt an Endkundinnen und Endkunden über die eigene Website im Abomodell mit 90-Tage-Geld-zurück-Garantie und liefert in 13 europäische Länder.

Pressekontakt:

Lorenz Jäger

Alparis GmbH, Bottighofen (Schweiz)

hallo@revitera.ch

https://revitera.ch

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Alparis GmbH

Lorenz Jäger

Müligässli 1

8598 Bottighofen

015228871842



http://www.Revitera.ch

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