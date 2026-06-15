Ein Klick genügt: Widerruf wird einfacher

ARAG Experten über Neuerungen beim Widerruf von Online-Verträgen

Ab dem 19. Juni wird es für Verbraucher deutlich

einfacher, Online-Verträge zu widerrufen. Händler müssen dann einen Widerrufsbutton

bereitstellen. Damit soll der Rücktritt von Verträgen genauso unkompliziert

werden wie ihr Abschluss. Was sich konkret ändert und worauf Käufer achten

sollten, erläutern die ARAG Experten.

Was ist am Widerrufsbutton

neu?

Bislang war der Widerruf eines Online-Vertrags oft umständlich. Formulare

mussten gesucht, E-Mails formuliert oder Fristen genau geprüft werden. Mit dem

neuen Widerrufsbutton wird dieser Prozess deutlich vereinfacht. Künftig genügt

ein klar gekennzeichneter Klick auf der Website des Anbieters, um den Widerruf

zu erklären. Der Button muss leicht zugänglich und eindeutig formuliert sein,

beispielsweise mit der Beschriftung „Vertrag widerrufen“. Versteckte oder

missverständliche Lösungen sind laut ARAG Experten nicht erlaubt. Grundlage für

die Neuerung ist die Richtlinie

(EU) 2023/2673, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in

nationales Recht umgesetzt werden muss.

Die ARAG Experten weisen darauf hin, dass ein Widerruf

keine Kündigung darstellt, auch nicht mit dem neuen Button. Denn ein Widerruf

und eine Kündigung wirken unterschiedlich: Mit einem Widerruf wird ein Vertrag

innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist so behandelt, als wäre er nie

abgeschlossen worden – bereits erbrachte Leistungen oder Zahlungen werden

grundsätzlich rückabgewickelt. Eine Kündigung beendet dagegen ein bestehendes

Vertragsverhältnis erst für die Zukunft; die bis dahin entstandenen Rechte und

Pflichten bleiben bestehen. Anbieter müssen diese beiden Funktionen daher klar

voneinander trennen.

Wichtig laut ARAG Experten: Der Button ersetzt nicht alle

bisherigen Widerrufsmöglichkeiten. Verbraucher können weiterhin auch per E-Mail

oder Formular widerrufen.

Welche Daten muss man beim

Widerruf angeben?

Die ARAG Experten weisen darauf hin, dass Unternehmen auch beim Widerruf

die Regeln der Datenschutz-Grundverordnung beachten müssen und nur wirklich

nötige Daten abfragen dürfen. Dazu gehören laut ARAG Experten etwa der Name des

Käufers, eine Bestell- oder Vertragsnummer sowie eine Mail-Adresse, an die die

Widerrufsbestätigung geschickt werden kann. Einen Grund für den Widerruf müssen

Verbraucher nicht angeben und er darf auch nicht verpflichtend abgefragt

werden.

Für wen oder was gelten die

neuen Regeln?

Die neue Pflicht betrifft online abgeschlossene kostenpflichtige

Verbraucherverträge mit Widerrufsrecht, zum Beispiel Kaufverträge, Abonnements,

Streamingdienste oder digital abgeschlossene Dienstleistungsverträge. Zusätzlich

zur guten Sichtbarkeit des Buttons auf der Website ist eine Bestätigungsseite

erforderlich, auf der Verbraucher ihre Angaben prüfen und den Widerruf

endgültig absenden können. Nach dem Absenden müssen Unternehmen den Eingang des

Widerrufs unverzüglich bestätigen, was in der Regel per E-Mail geschieht. Die

ARAG Experten raten, diese Mail gut aufzubewahren; sie dient auch als Nachweis,

falls es später zu Unstimmigkeiten kommt.

Fristen bleiben entscheidend

Die ARAG Experten betonen, dass auch mit dem neuen Button

weiterhin die gesetzliche Widerrufsfrist gilt. In der Regel beträgt diese 14

Tage ab Vertragsschluss bzw. dem Erhalt der bestellten Ware. Wer diese Frist

verpasst, kann sich nicht mehr ohne Weiteres vom Vertrag lösen.

Gilt die Widerrufs-Regel gilt

auch für ausländische Unternehmen?

Laut ARAG Experten können auch ausländische Online-Anbieter ab dem 19. Juni

2026 verpflichtet sein, einen Widerrufsbutton bereitzustellen. Und zwar dann,

wenn sich das Angebot eines Online-Shops gezielt auch an deutsche Verbraucher

richtet, beispielsweise weil es sich um eine „.de-Domain“ handelt, die Inhalte

auf Deutsch vorhanden sind oder es spezielle Lieferangebote nach Deutschland

gibt.

Was tun, wenn der Button

fehlt?

Sollte ein Anbieter keinen Widerrufsbutton bereitstellen, obwohl er dazu

verpflichtet ist, kann das rechtliche Konsequenzen haben. Für Verbraucher kann

dies sogar vorteilhaft sein: In bestimmten Fällen verlängert sich dann die

Widerrufsfrist. Zudem besteht die Möglichkeit, rechtliche Schritte zu prüfen,

um den Vertrag zu lösen. Wichtig ist laut ARAG Experten allerdings, den

Widerruf dennoch eindeutig zu erklären, zum Beispiel per E-Mail, und dies zu

dokumentieren.

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