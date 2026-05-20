Ein Satz, der für Unternehmen alles ändert: TV Link bietet die kostenlose Preisbremse

Mit der Klarheits-Challenge zeigt TV Link, wie Unternehmen steigenden Werbekosten, wachsendem Wettbewerb und sinkender Aufmerksamkeit entkommen können.

Köln, 20.05.2026. Viele Unternehmen machen gerade dieselbe teure Erfahrung: Werbung wird nicht einfacher. Sie wird teurer. Wer heute bei Google, Facebook oder Instagram Aufmerksamkeit kaufen will, steht in immer härterem Wettbewerb. Mehr Anbieter buhlen um dieselben Klicks. Mehr Unternehmen schalten Anzeigen. Mehr Kampagnen kämpfen um dieselben Zielgruppen.

Das Ergebnis: höhere Preise, mehr Streuverlust und wachsende Unsicherheit.

Doch TV Link sagt: Das eigentliche Problem ist oft nicht der Anzeigenpreis. Das eigentliche Problem ist fehlende Klarheit.

Denn wenn eine Botschaft nicht sofort verstanden wird, wird sie übersehen. Wenn ein Angebot nicht auf den Punkt kommt, wird es weggeklickt. Und wenn ein Unternehmen nicht in einem einzigen Satz sagen kann, warum es für den Kunden wichtig ist, muss es für Aufmerksamkeit immer mehr bezahlen.

Genau hier setzt die Klarheits-Challenge von TV Link an.

Unternehmen erhalten darin einen strukturierten Weg, ihre Aussage so zu schärfen, dass Interessenten schneller verstehen, worum es geht, warum es relevant ist und weshalb sie jetzt reagieren sollten. Das Ziel ist einfach: bessere Klickrate, höhere Conversion und weniger Abhängigkeit von immer teurer werdender Werbung.

„Viele Unternehmer versuchen, steigende Werbepreise mit noch mehr Budget zu bekämpfen. Das ist, als würde man Wasser in einen löchrigen Eimer schütten“, sagt Axel, Geschäftsführer der tV Link GmbH. „Die bessere Frage lautet: Ist meine Botschaft überhaupt klar genug, damit der richtige Kunde sofort erkennt: Das ist für mich? Genau daran arbeiten wir in der Klarheits-Challenge.“

Die Challenge konzentriert sich auf einen entscheidenden Punkt: den einen Satz, der für ein Unternehmen alles ändern kann.

Dieser Satz bringt auf den Punkt:

welches Problem das Unternehmen löst,

für wen das Angebot wirklich gedacht ist,

welchen konkreten Nutzen der Kunde erhält,

warum das Angebot glaubwürdig ist,

und weshalb jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist.

Was simpel klingt, ist in vielen Unternehmen der größte Hebel überhaupt. Denn Klarheit wirkt direkt auf alle Marketingkanäle: Website, Anzeigen, Videos, Social Media, Verkaufsgespräche, Landingpages, Präsentationen und Kundengewinnung.

Wer klarer kommuniziert, muss weniger erklären. Wer weniger erklären muss, verliert weniger Interessenten. Und wer weniger Interessenten verliert, senkt indirekt seine Werbekosten.

TV Link nennt die Klarheits-Challenge deshalb bewusst eine kostenlose Preisbremse.

Nicht, weil Google oder Facebook plötzlich billiger werden. Sondern weil Unternehmen lernen, aus demselben Budget mehr Wirkung herauszuholen. Mehr Relevanz. Mehr Resonanz. Mehr Anfragen. Mehr Abschlüsse.

Die Botschaft von TV Link ist deutlich: In einem Markt, in dem jeder lauter wird, gewinnt nicht automatisch derjenige mit dem größten Werbebudget. Es gewinnt derjenige, der am schnellsten verstanden wird.

Die kostenlose Klarheits-Challenge richtet sich an Unternehmer, Selbstständige, Dienstleister, Experten, Berater und Entscheider, die ihre Außenwirkung schärfen und ihre Kundengewinnung auf ein stabileres Fundament stellen wollen.

Im Mittelpunkt steht kein kompliziertes Marketingmodell, sondern eine praktische Aufgabe mit großer Wirkung: die eigene Aussage so zu verdichten, dass sie in wenigen Sekunden sitzt.

Denn am Ende entscheidet nicht die schönste Anzeige. Nicht das größte Logo. Nicht der längste Text.

Am Ende entscheidet oft ein einziger Satz.

Ein Satz, der aus Interesse Nachfrage macht.

Ein Satz, der aus Klicks Kunden macht.

Ein Satz, der verhindert, dass Unternehmen weiter Geld in unklare Botschaften verbrennen.

Die Teilnahme an der Klarheits-Challenge ist kostenlos.

Weitere Informationen erhalten Interessenten bei TV Link.

Die TV Link GmbH ist Spezialist für Video-Marketing und Video-Produktion seit 1989 und gehört zu den Video-Marketing Pionieren Deutschlands. 2025 und 2026 wurde TV Link von RTL zum Partner des Jahres gewählt.

Kontakt

TV Link GmbH

Axel Link

Rene-Magritte Promenade 7

50858 Köln

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http://www.tvlink.de/fvea-zauberformel-opt-in/

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