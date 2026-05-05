Ein Vermögen bilden mit Immobilien

Immobilien können ein Vermögen aufbauen – oder zur Kostenfalle werden.
Entscheidend sind nicht nur Lage und Zinsen, sondern vor allem drei Faktoren: die richtige Nutzungsart, die passende rechtliche Struktur und der systematische Einsatz steuerlicher Instrumente.
Ein neues, kompaktes Seminar zeigt, worauf es wirklich ankommt.
Viele Anleger kaufen nach Bauchgefühl – und verschenken dabei jährlich tausende Euro. Dabei lässt sich der Vermögensaufbau mit Immobilien systematisch planen. Doch dafür muss man die Spielregeln kennen.
1. Die drei Nutzungsarten und ihre Folgen
Ob Sie eine Immobilie selbst nutzen, vermieten oder in Ihr Betriebsvermögen überführen – jede Entscheidung hat weitreichende steuerliche und strategische Konsequenzen.
Was auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, entscheidet über Jahrzehnte über Ihren Vermögenszuwachs.
2. Die richtige Struktur für Ihr Investment
Einzelperson, GbR, eGbR oder GmbH?
Die Wahl der Rechtsform wirkt sich konkret auf Steuerlast, Haftungsrisiko und die Geschwindigkeit des Vermögensaufbaus aus.
In der Praxis treten hier immer wieder dieselben Fehler auf – mit teils fatalen Folgen.
3. Der größte Hebel: Die Abschreibung
Die Abschreibung ist die einzige Steuerersparnis, die garantiert vom Staat kommt.
Welche Form der AfA (linear, degressiv, Sonderabschreibungen) wann greift – und warum eine falsche Aufteilung bares Geld kostet – erfahren Sie im Seminar.
4. Das zentrale Praxisproblem: Kaufpreisaufteilung
Die Aufteilung des Kaufpreises in Grund & Boden (nicht abschreibbar) und Gebäude (abschreibbar) ist das größte praktische Problem. Viele Anleger machen hier Fehler, die sie über Jahrzehnte nicht mehr korrigieren können.
Wie man es richtig macht – ein Kernpunkt des Seminars.
5. Welche Immobilien sich wirklich lohnen
Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl – und entscheiden Sie stattdessen nach einer klaren Logik.
Wirtschaftliche, steuerliche und strategische Kriterien zeigen, ob ein Investment tatsächlich zum Vermögensaufbau beiträgt.
So lassen sich typische Fehlentscheidungen vermeiden.
Ihr Mehrwert
Nach diesem Seminar wissen Sie:
-wie Immobilienvermögen tatsächlich entsteht
-welche Struktur für Ihre Situation sinnvoll ist
-woran Sie ein gutes Immobilieninvestment erkennen
-wie Sie steuerliche Risiken vermeiden
-wie Sie Immobilien systematisch statt zufällig nutzen
Kurz gesagt: Sie erhalten ein klares Entscheidungsgerüst für Ihren persönlichen Vermögensaufbau – kein Bauchgefühl, sondern konkret anwendbares Wissen.
Dauer & Format
-Kompaktes Seminar
-Dauer: ca. 30 Minuten
-Format: interaktiv, verständlich, direkt anwendbar
Jetzt Platz sichern
Termin: 22. Mai 2026
Anmeldung: über unsere Homepage
www.FRTG-Essen.de
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.
Wir bieten individuelle, maßgeschneiderte und passgenaue Lösungen aus einer Hand für nationale und internationale Unternehmen jeder Rechtsform und Größe, Unternehmer, Vereine, Stiftungen sowie Privatpersonen, in den Bereichen:
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