Ein wachsender Weiterbildungsanbieter automatisiert seine Seminarverwaltung und reduziert den Verwaltungsaufwand um bis zu 80 Prozent.

Digitales Seminarmanagement: Wie die Akademie für Handrehabilitation ihre Verwaltung um bis zu 80 Prozent entlastet

St. Ingbert,

21.05.2026 – Viele wachsende Weiterbildungsanbieter stoßen mit manuellen Prozessen,

Datenexporten und getrennten Systemen schnell an Grenzen.

Die Akademie für Handrehabilitation zeigt in einem aktuellen Praxisbeispiel,

wie sich Seminarmanagement, Online-Buchung, Rechnungsstellung und Kommunikation

mit evidenz in einem durchgängigen digitalen Prozess bündeln lassen.

evidenz ist eine SaaS-Lösung für professionelles Seminarmanagement und

Weiterbildungsmanagement für Seminaranbieter, Akademien und Weiterbildungsanbieter.

Die Software unterstützt unter anderem Kurs- und Terminplanung, Teilnehmermanagement,

Online-Buchung, Rechnungsstellung, Dokumentenerstellung

und Kommunikation in einem zentralen System.

Mit dem Wachstum des Weiterbildungsangebots stiegen auch die organisatorischen

Anforderungen. Was bei rund 400 Teilnehmenden pro Jahr noch mit einer einfachen

Lösung funktionierte, wurde bei über 2.000 Teilnehmenden und rund 25 Standorten

zunehmend aufwendig. Datenexporte, manuelle Versandprozesse und fehlende

Automatisierung führten zu höherem Abstimmungsbedarf und zu einer steigenden

Fehleranfälligkeit.

Gesucht war daher eine zentrale Seminarmanagement-Software, die Verwaltungsprozesse

zusammenführt, wiederkehrende Abläufe automatisiert und sich in die bestehende

Website integrieren lässt. Nach dem Vergleich mehrerer Lösungen entschied sich

die Akademie für evidenz Seminarmanagement. Ausschlaggebend waren neben

dem Funktionsumfang insbesondere die gute Abbildung realer Abläufe, die hohe

Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, Buchungsprozesse direkt mit der

eigenen Website zu verbinden.

Die Einführung erfolgte in klar strukturierten Schritten – von der Datenübernahme aus dem

Altsystem über die Einrichtung der Grundstruktur bis zur individuellen

Anpassung von Dokumenten und Serienmails. Bereits nach rund zwei Wochen

arbeitete die Akademie vollständig mit dem neuen System.

Ein zentraler Baustein ist das integrierte Online-Buchungssystem von

evidenz. Seminare werden über die Website der Akademie angeboten,

Online-Anmeldungen automatisch ins System übernommen und Verfügbarkeiten direkt

aktualisiert. Auch Rechnungen und weitere Kommunikation können ohne

Medienbrüche weiterverarbeitet werden. So entsteht ein durchgängiger digitaler

Prozess vom Website-Besuch bis zur Anmeldung und administrativen

Weiterverarbeitung.

Ergänzt wird die Lösung durch eine Schnittstelle zu Blink.it, über die digitale

Lerninhalte und Seminarunterlagen zentral bereitgestellt werden können. Heute

arbeitet das Verwaltungsteam der Akademie vollständig mit evidenz. Nach Angaben

der Akademie konnten die Verwaltungsaufwände deutlich reduziert werden. „Durch

evidenz sparen wir heute rund 75 bis 80 Prozent der Zeit in der Verwaltung“,

sagt Sven Klausch, Teil der Geschäftsführung der Akademie für

Handrehabilitation.

Für die Akademie bedeutet das: weniger manuelle Arbeit, transparentere Prozesse, eine

geringere Fehlerquote und eine belastbare Grundlage für weiteres Wachstum. Der

Anwenderbericht zeigt, wie professionelle Seminaranbieter ihr Seminarmanagement

digitalisieren, Verwaltungsprozesse automatisieren und Online-Buchungen direkt

mit internen Abläufen verbinden können.

Über evidenz

evidenz ist eine SaaS-Lösung für professionelles Seminarmanagement. Die

Software richtet sich an Seminaranbieter, Akademien und

Weiterbildungsanbieter. evidenz steht für hohe Servicequalität, persönliche

Prozessberatung, individuelle CI-Anpassung, hohe Usability und geprüfte

Ergonomie. Die Lösung wird DSGVO-konform in Deutschland betrieben; das

eingesetzte Rechenzentrum ist ISO 27001-zertifiziert.

Der vollständige Anwenderbericht ist hier abrufbar: https://www.evidenz.de/anwenderbericht-akademie-fuer-handrehabilitation/

Die evidenz GmbH mit Sitz in St. Ingbert entwickelt seit 1996 Software für professionelles Seminarmanagement und Weiterbildungsmanagement. Die SaaS-Lösung evidenz unterstützt Seminaranbieter, Akademien, Weiterbildungsanbieter und Personalabteilungen bei Kursplanung, Teilnehmermanagement, Online-Buchung, Rechnungsstellung, Dokumentenerstellung und Kommunikation. Schwerpunkte sind hohe Benutzerfreundlichkeit, praxisnahe Prozessunterstützung, persönliche Beratung und DSGVO-konformer Betrieb in Deutschland.

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