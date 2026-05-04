Einchecken. Entschleunigen. Energie tanken

GREEN CONSCIOUS LIVING DE LUXE im Botanik-Architektur Hotel AROSEA Life Balance

Fragt man Hotelchef Thomas Gerstgrasser, was er hat, das andere nicht haben, antwortet er: „Das süße Nichts und ganz viel Raum zum Atmen“. Genau das möchten der Hotelier und seine Frau Anne Stauder ihren Gästen hier, auf weit über 1.000 Meter in dem Örtchen Kuppelwies im Ultental, dem letzten noch unberührten Tal Südtirols, nur 30 Minuten von Meran entfernt, bieten.

Viel Platz auf Schritt und Tritt, jede Menge wirklich frische Luft, freier Blick soweit das Auge reicht und das alles inmitten einer echten Wald-, Berg- und Wiesn-Bilderbuch-Kulisse direkt am Zoggler Stausee. Die ideale Voraussetzung, dass Gäste hier das finden, was sich bereits im Namen des Hauses versteckt: Ausgewogenheit, Durchatmen, Ausatmen und Zeit für sich – wurde das AROSEA doch von der Eingangsschwelle bis zum letzten Winkel nach dem Gedanken der Botanik-Architektur und des 0 km-Ansatzes angelegt und auch umgesetzt – samt 5.000 Quadratmeter großer alpiner Gartenanlage, Bio-Schwimmteich, Natur-Küche, Natur-Spa und herzlicher Gastfreundschaft.

NACHBAR NATUR ZEIGT SICH VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE. TREUER BEGLEITER AUF SCHRITT UND TRITT: SCHAFWOLLE & ZIRBENHOLZ

Green Living in wohltuender Atmosphäre – dieser Anspruch wird hier überall erfüllt. Puristische Architektur, dezentes Design und eine wettergegerbte Fassade, die mit der Landschaft im Hintergrund verschmilzt, prägen das äußere Erscheinungsbild des Hauses. Die verwendeten Materialien aus der Region sind naturbelassen und gesundheitsfördernd. Schiefergestein schützt vor schädlicher Strahlung und stärkt den Organismus. Zirbenholz verlangsamt den Herzschlag, sorgt so für erholsamen Schlaf und mehr Vitalität. Schafwolle regt die Durchblutung an, wirkt harmonisierend und reinigend. „Unser Anliegen war es unser Alpin Regional-Konzept in allen Bereichen des Hauses stringent zu leben“, so Anne Stauder. „Ein Ambiente zu schaffen, in dem der Fokus da liegt, worauf Urlauber immer größeren Wert legen: auf aktiver Entspannung, Regeneration und Ganzheitlichkeit.“

Hier wird hier die „grüne Idee“ völlig entspannt, zeitgemäß und bis ins kleinste Detail gelebt. Und so gilt das alpine Design- und Naturhotel AROSEA als Vorbild, wenn es in Südtirol um konsequent durchdacht ökologische und nachhaltige Bauweise geht. Auch in den 52 Zimmern mit Badewanne, Dusche und Balkon und den zwölf Life Balance-Suiten mit eigener Sauna und großzügigen Terrassen ist alles auf Abschalten und Energie tanken ausgerichtet. Aus diesem Grund gibt es in den Zimmern auch keine Bilder oder knallige Farben, sondern Naturtöne, die Ruhe ausstrahlen. Alles soll das Wohlbefinden und die Energie steigern, nichts stören. „Erholung bedeutet bei uns, nicht abgelenkt zu werden“, so Thomas Gerstgrasser. „Luxus wird heute anders gedeutet, für uns vor allem auch unprätentiöser. Vorrangig muss das Gefühl stimmen. Deshalb wollen wir unseren Gästen genau das bieten, ein unkompliziertes Wohlfühlerlebnis“.

WILLKOMMEN IN DER KÜCHE DER NATUR & ALPINE WELLNESS STATT AYURVEDA

Ein Gefühl, das sich überall im Haus fortsetzt und natürlich auch im Part Kulinarik. Denn im AROSEA steht ganzjährig gesunder Genuss auf der Speisekarte. Hier kann man sich den Geschmack Südtirols auf der Zunge zergehen lassen mit bekömmlichen, leckeren und erlesenen Gerichten, die die unverkennbare „Regionales neu interpretiert“-Handschrift von Chefkoch Everest trägt. In der AROSEA-Küche werden fast ausschließlich naturbelassene Produkte aus der Region sowie von heimischen Höfen und Lieferanten zubereitet, die Körper, Geist und Seele guttun und das Life Balance Hotel- Konzept final abrunden.

Morgens finden die Gäste ein vitalreiches Frühstücksbuffet vor, mit Ultner Biobrot-Auswahl, frischen Obst- und Gemüsesorten zum selber pressen und Freiland-Eiern aus dem Ultental, die an der Kochstation individuell zubereitet werden. Wenn sich zum 12 Uhr-Läuten der kleine Hunger meldet, kann die Mittagskarte zum Einsatz kommen, nachmittags wartet hausgemachter Kuchen auf Naschkatzen und abends werden die Gäste mit einem sechs- bzw. siebengängigen, täglich wechselnden (Auswahl)-Menü inklusive Käsevariation von der Schwemmalm verwöhnt. Zudem bietet das AROSEA eine, je nach Saison und Marktangebot, wechselnde (gegen Aufpreis) A la carte-Abendkarte mit speziellen Gerichten wie Ultner Lammragout mit Kamut Tagliatelle, regionales Biorind oder Südtiroler Hirschrücken.

Ein echter Ankerplatz für die Seele ist auch das Beauty & Health Center, das darauf ausgerichtet ist, die eigene Mitte wieder zu finden. 3.000 Quadratmeter sind für das ganzheitliche Wohlempfinden vorgesehen: fünf Massageräume, drei Beauty-Kabinen und ein Private Spa für Paare. Dazu kommen Saunen und Dampfbäder auf zwei Etagen inklusive Außenbereich, Ruhezonen mit Schwebeliegen, ein Schwimmbecken mit Outdoorpool, ein Natur-Badeteich sowie ein mit Techno-Gym-Geräten ausgestattetes Fitnesscenter. Und wie überall im Hotel: Zirbenholz, das seine Wirkung entfaltet. Ein regional gefärbtes Wohlfühlprogramm, von dem die Gäste noch zuhause zehren können steht hier im Fokus. Alpine Wellness statt Ayurveda.

AKTIV ENTSPANNEN IM NATIONALPARK STILFSER JOCH & MIT BLICK AUF DIE DOLOMITEN

Still-stand ist das Gegenteil von Fort-schritt. Daher sorgt im AROSEA ein breitgefächertes Aktionsprogramm fürs Vorankommen. Ganz nach dem Motto „Aktiv entspannen“ möchten Anne Stauder und Thomas Gerstgrasser ihre Gäste in die Natur entführen. Hinein in den Nationalpark Stilfser Joch, einen der größten Nationalparks Italiens und ins Ultental mit seinen über 700 km langen Wegen, Pfaden und Trails und hinauf auf die Berge der mächtigen Ortlergruppe mit Blick auf die Dolomiten.

Im Winter bringt ein hoteleigener Shuttlebus Schneefans in zwei Minuten ins jährlich ausgezeichnete, schneesichere und direkt angrenzende Skigebiet Schwemmalm, das bis auf 2.640 Meter reicht und wo bestens präparierte, breite, lange Pisten zum Carven und Boarden bitten – und zwar ohne je am Lift anzustehen. Wer abseits des Trubels das weiße Paradies erkunden möchte, der bricht für sich oder mit Thomas Gerstgrasser zu einer garantiert unvergesslichen Schneeschuhwanderung in den Nationalpark Stilfser Joch auf.

Sobald der Schnee geschmolzen ist, ruft die Natur zum Mountainbiken, Walken, Wandern, Bergsteigen und Klettern. Ob Genussfahrt, Erholungstrip, Abenteuerritt oder Ausdauertour – mit dem Bike, der Paradedisziplin des Hausherrn, geht“s Richtung Kirchbergtal, Auerberg, Kuppelwieser Alm und zum Zoggler Stausee, gilt die Gegend doch als großes MTB-Geheimtipp-Eldorado. Und wen es nicht auf die Straße, sondern in die Höhe zieht, marschiert mit Steigeisen und Seilen samt Bergführer auf die umliegenden Gipfel oder wandert entspannt im Stilfser Joch Nationalpark von Almhütte zu Almhütte, wo die besten Speckknödel und der leckerste Kaiserschmarrn der Region als Belohnung warten.

AROSEA Life Balance Hotel

Kuppelwies am See 355 | 39016 St.Walburg / Ultental bei Meran

Tel: +39 0473 785 051 | Mail: info@arosea.it | Web: www.arosea.it

DZ Zirmbaum mit Balkon, ab 190 Euro pro Person pro Nacht. Im Preis inkludiert: HP mit Frühstück, Kuchenvariation am Nachmittag & sechs bzw. siebengängiges Abendessen-Menü, Nutzung Spa und Saunalandschaft mit Ruheräumen & Techno Gym und ein Garagenstellplatz in XL

Neu: Von Berlin, Düsseldorf & Hamburg in unter zwei Stunden nach Bozen

Die Flugverbindungen der Airline Sky Alps bringen West- und Nordlichter in nur knapp zwei Stunden via Direktflug von der Großstadt in die Südtiroler Berge (Hin und Rückflug Düsseldorf – Bozen, ab ca. 325 Euro, Berlin – Bozen ab ca. 330 Euro, Hamburg – Bozen ab ca. 380 Euro). Ein Shuttle vom Flughafen zum AROSEA Hotel kann auf Anfrage organisiert werden (gegen Aufpreis)

Das mehrfach ausgezeichnete AROSEA Life Balance Hotel liegt am Rand des Ortes Kuppelwies direkt am Zoggler Stausee im letzten, noch unberührten Tal Südtirols, dem Ultental. Das Haus wurde nach dem ganzheitlichen, nachhaltigen Gedanken der Botanik-Architektur und des 0 km Ansatzes entwickelt und umgesetzt.

Firmenkontakt

AROSEA Life Balance Hotel

Thomas Gerstgrasser

Kuppelwies am See 355

39016 St. Walburg / Ultental

+39 0473 785 051



http://www.arosea.it

Pressekontakt

AROSEA Life Balance Hotel

Alexandra Koehnlechner

Kuppelwies am See 355

39016 St. Walburg / Ultental

+39 0473 785 051



http://www.arosea.it

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