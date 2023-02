Eine neue App bringt Landwirten die Zukunft auf die Höfe

SoilDx hilft Landwirten beim Sortieren, Dokumentieren und Auswerten ihrer Daten

Landwirte bekommen mit der neuen Version der SoilDx-App die Zukunft in die Hand. Einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Daten, die Situation des Bodens und der Pflanzen immer im Blick und eine Antwort auf (fast) alle Fragen im Alltag der Landwirte – das sind die Eckpunkte der neuen Version der SoilDx-App für Boden und Pflanzen von soil.diagnostix. Es ist die weltweit erste KI-basierte digitale Patientenakte für die Regenerative Landwirtschaft. Eingebunden ist der Chatbot ChatGPT, speziell konfiguriert für den landwirtschaftlichen Gebrauch als selbstlernende KI. Dadurch erhalten die Landwirte einen Überblick zu allen im Internet vorhandenen Antworten auf ihre Fragestellungen. Reicht das nicht aus, können die Nutzer per Knopfdruck eine Gruppen- oder Einzelberatung mit einem Experten buchen. ChatGPT beherrscht seit Tagen die Medien, die Entwickler von soil.diagnostix geben mit der KI den Landwirten ein starkes Werkzeug als Informationsquelle in die Hand. Die Benutzung der SoilDx-App ist komplett kostenlos.

Kern der neuen App-Version sind ein umfassendes Auswertungstool für Boden- und Pflanzenproben sowie des Bodenzustandes und ein Schlagtagebuch für die Planung und Umsetzung der Einzelmaßnahmen auf den Feldern. Bodenproben von allen relevanten Anbietern können in der App verarbeitet, analysiert und angezeigt werden. Das Schlagtagebuch, vergleichbar mit dem Dokumentationstool anderer Anbieter, umfasst alle Arbeitsschritte, wie Aussaat, Düngung oder die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Der Fokus der App richtet sich auf die Bodenfruchtbarkeit, die Bodengesundheit und auf regenerative Maßnahmen, d. h. Maßnahmen, die die Bodenfunktionen bei laufender Produktion regenerieren und für stabile Erträge in Extremwettersituationen sorgen. Damit ist die App eindeutig auf Zukunft der Landwirtschaft ausgerichtet und die Macher von soil.diagnostix haben als erster Anbieter die derzeitigen politischen Entwicklungen auf EU- und Bundesebene im Blick. Durch die Erfassung der Ernteergebnisse werden zukünftig komplexe Auswertungen möglich, die den Landwirten einen kompletten Überblick zum einzelnen Schlag oder zum Betrieb geben. „Wir machen es mit unserer App den Landwirten so leicht wie möglich, ihre Daten zu erfassen. Das ist in vielen Fällen durch einfaches Hochladen von Dokumenten oder eines aussagekräftigen Bildes möglich. Mit unserer App werden wir die Daten- und Informationsflut aufbereiten und für unsere Nutzer sortieren. Dabei ist es uns wichtig, dass die Nutzer uneingeschränkter Eigentümer ihrer Daten bleiben“, betont Dr. Christian Hennig, Geschäftsführer und Entwicklungschef bei soil.diagnostix. Die Schnittstellen zu anderen Systemen oder zu Analysewerkzeugen sind über den RAL-Link offen gestaltet, so dass jederzeit auf Sensoren oder Daten anderer Anbieter zugegriffen werden kann oder ein Export von Daten zu anderen Anbietern möglich ist. RAL – regenerative agriculture language ist eine frei zugängliche digitale Sprache für Anbieter auf dem Gebiet der Regenerativen Landwirtschaft.

Die soil.diagnostix-App wurde gemeinsam von einem unabhängigen Team aus Landwirten, Wissenschaftlern und Marketing-Fachleuten entwickelt. Landwirte werden durch die App selbstbestimmt in ihrer eigenen Entscheidungsfindung. Nicht die Produktanbieter oder Maschinenhersteller dienen als Grundlage für Entscheidungen, sondern die eigenen Daten, die durch Werkzeuge der künstlichen Intelligenz aufbereitet werden.

Präsentation und Einführung in die SoilDx-App

Für Journalistinnen und Journalisten findet am 23.02.2023, 14.00 Uhr, eine Präsentation der SoilDx-App als ZOOM-Konferenz statt. Teilnahmelink zur Präsentation: https://us06web.zoom.us/j/86277910051?pwd=Nm9tTlN1SG9zZnluRERiclpXZ1lHZz09

Für Landwirtinnen und Landwirte werden drei kostenlose Webinare zur Einführung in die Funktionen und zur Benutzung der SoilDx-App angeboten:

SoilDx – Einführungswebinar für Landwirte

23.03.2023, 10.00 Uhr

28.03.2023, 14.00 Uhr

06.04.2023, 19.00 Uhr

https://landwirtschaft.edudip.com/w/413070

Auf den ersten Blick sehen, was dem Boden fehlt – SoilDx bietet Landwirten eine intelligente digitale Patientenakte für Böden und Pflanzen. Mit der App haben die Nutzer am heimischen Computer und als mobile App die Gesundheit der Felder immer im Blick: alle Proben, die Auswertung aller Analyseergebnisse, die Düngeeffizienz, den Düngebedarf und einen Überblick zu den notwendigen Produkten. Die Dokumentation im Zeitablauf zeigt Veränderungen für jeden einzelnen Schlag und das, was noch tun ist. Sie zeigt auch, auf was verzichtet werden kaann. Ziel von SoilDx ist es, bei stabilen Erträgen und gesunden Beständen möglichst viele Betriebsmittel einzusparen.

SoilDx stellt als erster Anbieter Landwirten eine App mit einer selbstlernenden KI-Beratung zur Verfügung. Kostenlos.

