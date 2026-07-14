Eitorf bekommt wieder einen Gleisanschluss für die Industrie

Retzer Industry treibt Reaktivierung der Schienenanbindung auf dem Schoeller-Gelände voran

Eitorf, 14.07.2026. Der Industriestandort Eitorf soll künftig wieder über einen direkten Gleisanschluss verfügen. Retzer Industry hat die nächsten Schritte zur Reaktivierung der Schienenanbindung auf dem ehemaligen Schoeller-Gelände eingeleitet. Ziel ist es, die logistischen Voraussetzungen für bestehende und künftige Unternehmen deutlich zu verbessern und den Standort langfristig als Industriestandort zu stärken.

Die grundsätzliche Machbarkeit des Projekts wurde von der Deutschen Bahn bereits schriftlich bestätigt. Auch die erforderliche Weichenanbindung kann nach den bisherigen Abstimmungen realisiert werden. Mit der technischen Planung wurde die Vössing GmbH aus Köln beauftragt. Parallel dazu laufen die Vermessungsarbeiten für die künftige Gleisführung.

Derzeit erfasst Retzer Industry gemeinsam mit den aktuellen und künftigen Mietern den zukünftigen Bedarf an Schienengüterverkehr. Die Ergebnisse fließen in die technische Planung des Gleisanschlusses ein und stellen sicher, dass die Infrastruktur bedarfsgerecht ausgelegt wird. Parallel dazu laufen Gespräche mit weiteren Unternehmen, die sich auf dem ehemaligen Schoeller-Gelände ansiedeln möchten.

Im Herbst beginnen die ersten vorbereitenden Arbeiten auf dem Gelände. Hierzu gehören unter anderem die Entfernung von Gehölzen sowie weitere Maßnahmen, die für die Umweltverträglichkeitsprüfung und die anschließenden Genehmigungs-verfahren erforderlich sind.

Parallel dazu steht Retzer Industry in engem Austausch mit der Deutschen Bahn, um verbindliche Aussagen zum weiteren Zeitplan und zu den Investitionskosten zu erhalten. Das Vorhaben wird zudem von politischer Seite unterstützt. Ziel ist es, die Planung zügig voranzubringen und die Reaktivierung des Gleisanschlusses möglichst schnell umzusetzen.

„Ein Gleisanschluss ist heute weit mehr als eine Verkehrsanbindung. Er ist ein entscheidender Standortfaktor für produzierende Unternehmen und schafft die Voraussetzungen dafür, Industrieflächen langfristig wettbewerbsfähig zu entwickeln“, sagt Prof. Dr. Oleg Retzer, Geschäftsführer von Retzer Industry.

Mit der Reaktivierung des Gleisanschlusses erhält Eitorf ein Infrastrukturprojekt zurück, das weit über das ehemalige Schoeller-Gelände hinaus Bedeutung hat. Die Schienenanbindung verbessert die Rahmenbedingungen für bestehende Unternehmen, schafft attraktive Voraussetzungen für weitere Industrieansiedlungen und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Eitorf nachhaltig.

Darüber hinaus leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zu einer modernen und nachhaltigen Logistik. Gütertransporte können künftig verstärkt auf die Schiene verlagert werden. Das entlastet Straßen, reduziert den Lkw-Verkehr und verbessert die CO₂-Bilanz der transportierenden Unternehmen. Damit schafft der Gleisanschluss die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür, dass sich Eitorf langfristig als moderner und leistungsfähiger Industriestandort weiterentwickeln kann.

Projekt im Überblick – Gleisanschluss Schoeller-Gelände

Projektziel

– Reaktivierung des früheren Gleisanschlusses auf dem ehemaligen Schoeller-Gelände.

Aktueller Stand

– Grundsätzliche Machbarkeit durch die Deutsche Bahn schriftlich bestätigt.

– Weichenanbindung grundsätzlich möglich.

– Technische Planung durch die Vössing GmbH (Köln).

– Vermessungsarbeiten bereits beauftragt.

– Bedarfsermittlung bei den Unternehmen läuft.

Nächste Schritte

– Vorbereitende Arbeiten beginnen im Herbst.

– Schaffung der Voraussetzungen für Umweltverträglichkeitsprüfung und Genehmigungsverfahren.

– Weitere Abstimmungen mit der Deutschen Bahn zu Zeitplan und Kosten.

Bedeutung für Eitorf

– Stärkung des Industriestandorts.

– Verbesserte Logistik für bestehende und neue Unternehmen.

– Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene.

– Wichtiger Impuls für weitere industrielle Entwicklungen in Eitorf.

Retzer Industry ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Revitalisierung von Industrie- und Gewerbestandorten spezialisiert hat. Geschäftsführende Gesellschafter sind Elke Retzer und Prof. Dr. Oleg Retzer. Gemeinsam mit ihren Söhnen Christian und Martin Retzer, die als Prokuristen eingebunden sind, wird das Unternehmen in zweiter Generation geführt.

Die Grundlage bildet ein über mehr als 35 Jahre aufgebautes Immobilienportfolio. Prof. Dr. Oleg Retzer bringt seine langjährige Erfahrung als Immobiliengutachter und Sachverständiger ein. Christian und Martin Retzer sind Master of Science im Bereich Immobilienbewertung, Ingenieure und als Senior-Immobiliengutachter (MRICS) tätig.

Im Fokus steht die langfristige Weiterentwicklung bestehender Standorte, darunter das ehemalige Schoeller-Gelände in Eitorf, mit dem Ziel einer nachhaltigen und wirtschaftlich tragfähigen Nutzung.

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Retzer Industry Eitorf GmbH & Co. KG

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Kurmarkstraße 27

14624 Dallgow-Döberitz

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