EIZO führt weltweit erste 7-Jahres-Garantie für Monitore ein und fördert nachhaltigere IT

Diese Garantie gilt für sechs Business-Monitore der FlexScan EV-Serie und unterstreicht die langjährige Führungsposition des Herstellers in den Bereichen Produktzuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und langfristigem Wert.Da Nachhaltigkeit für Unternehmen

Die EIZO Corporation gewährt seit heute die weltweit erste1 7-Jahres-Garantie auf Monitore. Diese Garantie gilt für sechs Business-Monitore der FlexScan EV-Serie und unterstreicht die langjährige Führungsposition des Herstellers in den Bereichen Produktzuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und langfristigem Wert.

Da Nachhaltigkeit für Unternehmen immer entscheidender wird, verlängern sich IT-Investitionszyklen zunehmend. Entsprechend steigt die globale Nachfrage nach Geräten, die viele Jahre lang genutzt werden können. Das ist vorteilhaft, denn jeder Wechsel von Hardware stört Arbeitsabläufe, verursacht Kosten und wirkt sich durch Ressourcenverbrauch und Abfall negativ auf die Umwelt aus. Mit der neuen 7-Jahres-Garantie fördert EIZO die längere Verwendung von Produkten, trägt zur Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) bei und ermöglicht eine nachhaltigere Nutzung.

EIZO betrachtet die langfristige Nutzbarkeit als einen zentralen Produktwert, auf den nun auch die neue 7-Jahres-Garantie einzahlt. Möglich wird diese durch die hauseigene Produktentwicklung und eine strenge Qualitätssicherung. Jeder Schritt von Komponentenauswahl und Schaltungs-Design bis hin zur Fertigung und Qualitätskontrolle wird mit hohem Engagement im eigenen Haus unter eng definierten Rahmenbedingungen durchgeführt. Das klare Ziel: Langlebigkeit. Die Produkte von EIZO durchlaufen umfangreiche Tests und Kontrollen, um eine gleichbleibende Leistung selbst bei jahrelangem Einsatz sicherzustellen.

Bereits vor mehr als 20 Jahren setzte EIZO mit der damals branchenweit ersten 5-Jahres-Garantie für Monitore der FlexScan EV-Serie Maßstäbe. Seither sammelte das Unternehmen von der Fertigung über den weltweiten Support bis hin zur Analyse der Reparaturhistorie zahlreiche Erfahrungen und verbessert den internen Produktentwicklungsprozess kontinuierlich. Diese konstante Optimierung ermöglicht die Fertigung von Monitoren mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und ist die Grundlage für die neue 7-Jahres-Garantie.

Die 7-Jahres-Garantie gilt rückwirkend für vier bereits erschienene Modelle der FlexScan EV-Serie sowie für zwei heute vorgestellte, neue Modelle. Alle zukünftigen Monitore der EV-Serie werden bei ihrer Markteinführung ebenfalls mit der 7-Jahres-Garantie ausgestattet.

Modelle

FlexScan EV3851X (neu)

FlexScan EV3451X (neu)

FlexScan EV2740S

FlexScan EV2720S

FlexScan EV2410R

FlexScan EV2400R

Garantieumfang

7 Jahre ab Kaufdatum und bis zu 30.000 Betriebsstunden

EIZO-Initiativen zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein Kernprinzip, das die Geschäftsstrategie und die Geschäftstätigkeit von EIZO bestimmt. Mit dem Ziel, durch verantwortungsbewusstes Produktdesign, effiziente Fertigungsprozesse und innovative Lösungen einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Umwelt zu leisten, legt EIZO seine Umweltinformationen im Einklang mit internationalen Initiativen wie der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) und der Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) transparent offen.

Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsbemühungen hat sich EIZO zum Ziel gesetzt, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dies soll durch den „Low-Carbon Transition Plan – Transition to Net Zero“ erreicht werden, dessen Schwerpunkte auf der Bekämpfung des Klimawandels, der Förderung von Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und der Verringerung des ökologischen Fußabdrucks entlang der gesamten Wertschöpfungskette liegen.

Weitere Informationen: https://www.eizoglobal.com/sustainability/1 Der Status als Branchenneuheit wurde durch interne Untersuchungen von EIZO im Juni 2026 ermittelt.

EIZO ist das japanische Wort für „Bild“ und der Name eines weltweit führenden Herstellers von High-End-Monitorlösungen. EIZO hat den Anspruch, den bestmöglichen Monitor für jeden Anwendungsbereich zu bauen. So finden sich EIZO Monitore überall dort, wo herausragende Bildqualität gewünscht oder absolut notwendig ist. Dazu gehören beispielsweise: Backoffices, Krankenhäuser, Flugsicherungszentren, Design- und Fotostudios, Schiffsbrücken, Architekturbüros, Börsen und Gaming-Turniere. Kurzum: Wer von EIZO spricht, spricht von kompromissloser Qualität. Und von Produkten, die seit Jahrzehnten durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Bildqualität und Ergonomie überzeugen. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. EIZO, das EIZO-Logo und FlexScan sind eingetragene Marken der EIZO Corporation in Japan und anderen Ländern.

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