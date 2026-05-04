Elektronikspezialist TQ begeistert Schülerinnen beim Girls` Day 2026

Technik zum Anfassen!

Seefeld / Durach, 4. Mai 2026: Die TQ-Group beteiligte sich auch in diesem Jahr wieder am bundesweiten Girls` Day und öffnete am 23. April ihre Türen für insgesamt elf Schülerinnen. Am Unternehmenshauptsitz auf Gut Delling begrüßte TQ acht Teilnehmerinnen, am Standort Durach weitere drei. Ziel des Aktionstags war es, Mädchen für technische Berufe zu begeistern und ihnen praktische Einblicke in den Arbeitsalltag eines führenden Technologiedienstleisters zu ermöglichen.

Der Girls` Day ist eine bundesweite Initiative, die Schülerinnen ab der fünften Klasse Einblicke in Berufe und Studienfächer aus Technik, IT, Handwerk und Naturwissenschaften bietet – Bereiche, in denen Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Der Aktionstag wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und unterstützt junge Frauen seit 2001 dabei, neue berufliche Perspektiven zu entdecken und traditionelle Rollenbilder zu hinterfragen.

Der Girls` Day bei TQ: Elektronik erleben und selbst ausprobieren

Am TQ-Hauptsitz Gut Delling startete der Tag mit einer Kennenlernrunde sowie Informationen rund um die TQ-Group als Ausbildungsbetrieb. Nach einer gemeinsamen Brotzeit erhielten die acht Schülerinnen bei einer Firmenführung spannende Einblicke in die hochmoderne Elektronikfertigung des Unternehmens. Die anschließende Mittagspause nutzten sie zum Austausch mit den technischen Auszubildenden und dem Ausbilder.

Am Nachmittag stand dann das praktische Arbeiten im Mittelpunkt: In zwei Gruppen durchliefen die Schülerinnen abwechslungsreiche Stationen. Während eine Gruppe einen elektronischen Würfel lötete und baute, der künftig bei so manchem Spieleabend zum Einsatz kommen dürfte, sammelte die andere Gruppe erste Erfahrungen in der Roboterprogrammierung und stapelte dabei mithilfe des Roboters kleine Trafos zu einem Turm auf. Anschließend wurden die Stationen gewechselt, sodass alle Teilnehmerinnen beide Themenfelder kennenlernen konnten.

Girls` Day auch am Standort Durach

Parallel dazu fand am TQ-Standort Durach ein vergleichbares Programm statt. Nach einer kurzen Einführung starteten die drei Schülerinnen dort mit einer Löt-Übung, bei der sie erste praktische Erfahrungen in der Elektronik sammelten. Anschließend bauten sie selbstständig einen kleinen Bausatz für ein blinkendes Atomium. Ein Firmenrundgang bot zudem Einblicke in verschiedene Abteilungen und ermöglichte den persönlichen Austausch mit Mitarbeiterinnen, die von ihrem Berufsalltag bei TQ berichteten. Abgerundet wurde der Girls` Day in Durach durch spannende technische Experimente zu elektronischen Abläufen, z.B. blinkende LED-Lichter.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Tag junge Frauen bei der Berufswahl unterstützen konnten – und vielleicht sehen wir das ein oder andere Gesicht ja bald wieder bei TQ“, resümiert Tim Schäfer, Referent Personalwesen und kaufmännischer Ausbilder bei der TQ-Group.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 15 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahr betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

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