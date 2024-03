embedded world 2024: NewTec präsentiert NTMicroDrive – jetzt auch für die neuen HVC-5x-Controller von TDK Micronas

Mit der flexiblen, gebrauchsfertigen Firmware NTMicroDrive können Entwicklungskosten und Time-to-Market deutlich reduziert werden

Pfaffenhofen a. d. Roth, 27. März 2024. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, präsentiert in Nürnberg mit der neuen Version von NTMicroDrive eine seriennahe und flexibel anpassbare Firmware für die neue Motor-Controller-Familie HVC 5x von TDK Micronas. Darüber hinaus können sich Besucher der embedded world am NewTec-Stand (Halle 5, Stand 5-178) über Möglichkeiten informieren, wie sie mit NewTecs Referenzdesigns, Support bei Zertifizierung sowie Safety- und Security-Consulting die Entwicklungszeit und -kosten bei sicherheitsgerichteten Entwicklungen deutlich verkürzen können.

Mit dem neuen, für HVC-5x-Controller optimierten NTMicroDrive bietet NewTec eine ASIL-A- und MISRA-konforme, gebrauchsfertige Firmware mit minimalem Ressourcenverbrauch. Der Software-Stack beinhaltet eine parametrierbare Motorregelung mit Six-Step Commutation für BLDC (Brushless DC) Motoren. Die Motorregelung kann mit und ohne Sensor-Feedback verwendet werden, geregelt werden können Geschwindigkeit und Position.

Die flexible NTMicroDrive-Firmware eignet sich für die komplette Breite des Anwendungsspektrums der HVC-5x-Familie – von Automotive-Anwendungen (z. B. Höhenverstellung der Scheinwerfer, Fensterheber, Sitz- und Spiegelverstellung oder Ventilsteuerung) über Industrie-Anwendungen (wie Sicherheitsverriegelungen, Werkzeughandhabung oder Robotik) bis hin zu Anwendungen in der Bauindustrie (Sicherheitsverriegelungen, Elektrowerkzeuge etc.).

Auf dem NewTec-Stand können sich Besucher auch über verschiedene Lösungen informieren, die in Kooperation mit Halbleiterherstellern wie Altera und Lattice entstanden sind. Diese Lösungen unterstützen sicherheitsgerichtete Entwicklungen mit verschiedenen FPGA, Microcontrollern und Sensorik (speziell auch für Radar) und ermöglichen dadurch eine Verkürzung der Time to Market und eine Reduzierung der Entwicklungskosten.

Aber NewTec unterstützt Hersteller nicht nur mit Hard- und Softwarelösungen. Ein umfangreiches Safety- und Security-Consulting-Angebot zielt darauf, Herstellern die gesetzes- und normenkonforme Entwicklung von vernetzten Geräten und Produkten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. „Mit Regularien wie dem Cyber Resilience Act, der Maschinen- oder Medizinprodukteverordnung werden die gesetzlichen Anforderungen an digitale Produkte immer umfangreicher und erfordern entsprechendes Know-how seitens der Hersteller“, sagt Stephan Strohmeier, Head of Safety & Security Solutions bei NewTec. „Auf der embedded world werden wir an verschiedenen Beispielen zeigen, wie unser Consulting-Angebot Herstellern die Entwicklung digitaler Produkte bereits ab der Planungsphase erleichtert.“

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hard- und Software-Systemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategie-Beratung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An sechs Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim, Friedrichshafen und Ulm beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist ca. 280 Mitarbeiter.

