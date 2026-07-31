Embelezar Kosmetikinstitut – Beauty & Kosmetik Frankfurt

Frankfurt am Main, 30. Juli 2026 – Das Embelezar Kosmetikinstitut bietet im Herzen von Frankfurt am Main hochwertige Kosmetikbehandlungen in entspannter, professioneller Atmosphäre. Inhaberin Deise Fasselt und ihr Team empfangen ihre Kundinnen und Kunden im stilvoll eingerichteten Institut in der Kaiserstraße 26, direkt im Frankfurter Stadtzentrum.Das Kosmetikinstitut hat sich auf professionelle Gesichts- und Körperpflege spezialisiert. Zu den angebotenen Leistungen zählen gezielte Gesichtsbehandlungen, Körperpflege, Waxing sowie weitere Beauty-Dienstleistungen – stets abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse jedes Gastes. Das Studio setzt ausschließlich auf hochwertige Pflegeprodukte, um optimale und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.Das Embelezar Kosmetikinstitut ist Montag bis Freitag von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Termine können bequem per Telefon oder E-Mail vereinbart werden.Kontakt: Embelezar Kosmetikinstitut | Deise Fasselt | Kaiserstraße 26 | 60311 Frankfurt am Main | Tel: +49 69 96231378 | E-Mail: info@embelezar-kosmetikinstitut.de | Web: www.embelezar-kosmetikinstitut.de

Embelezar Kosmetikinstitut ist ein professionelles Kosmetikstudio im Herzen von Frankfurt am Main. Inhaberin Deise Fasselt und ihr Team bieten hochwertige Gesichts- und Körperpflegebehandlungen sowie weitere Beauty-Dienstleistungen an.

Kontakt

Embelezar Kosmetikinstitut

Deise Fasselt

Kaiserstraße 26

60311 Frankfurt am Main

+49 69 96231378



https://www.embelezar-kosmetikinstitut.de