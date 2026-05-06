Ende des Ehegattensplittings? Was Ehepaare jetzt wissen müssen

Die Debatte um das Ehegattensplitting erreicht einen neuen Höhepunkt. Während die Politik über die Mobilisierung von Arbeitskräften streitet, herrscht bei vielen Ehepaaren Verunsicherung. Eine Abschaffung oder tiefgreifende Reform hätte massive Auswirkungen auf die Haushaltskassen von Millionen Bürgern.

Das Privileg auf dem Prüfstand

Bisher gilt: Je größer die Einkommensdifferenz zwischen den Partnern, desto höher der Splittingvorteil. Bei einem Alleinverdiener-Haushalt (80.000 EUR Brutto) liegt der Steuervorteil aktuell bei ca. 7.500 EUR pro Jahr. Doch dieser finanzielle Bonus hat oft einen hohen Preis.

Die „Zweitverdiener-Falle“ in der anwaltlichen Praxis

„In der täglichen Beratung erleben wir oft, dass das Splitting zwar kurzfristig die Haushaltskasse schont, aber langfristig in eine gefährliche Schieflage führt“, erklärt Rechtsanwalt Reinhard Scholz, Anwalt für Scheidungsrecht in Münster. Besonders Mandantinnen in Teilzeit realisieren oft erst spät, dass ihre Rentenanwartschaften durch die geringere Erwerbstätigkeit massiv gelitten haben. Das Steuersystem verschleiere hier oft eine ökonomische Abhängigkeit innerhalb der Ehe.

Verfassungsrechtliche Hürden für eine Reform

Einfach „abschaffen“ lässt sich das Splitting nicht. Das Bundesverfassungsgericht schützt das Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Ehe. Experten rechnen daher eher mit Modellen wie der Individualbesteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag oder einem Familiensplitting, das Kinder stärker berücksichtigt. Für bestehende Ehen ist zudem ein umfassender Vertrauensschutz zu erwarten.

Weitere Informationen und Experten-Ratgeber:

Detaillierte Fallbeispiele zu den finanziellen Folgen und rechtliche Hintergründe finden Sie in unserem aktuellen Fachartikel unter: www.ihre-scheidung.info/aktuelles/

Umfassende Beratung und Unterstützung im Bereich bundesweite Online-Scheidung finden Sie auf unserer Startseite Rechtsanwalt Reinhard Scholz, Anwalt für Scheidungsrecht www.ihre-scheidung.info

Rechtsanwalt Scholz ist spezialisiert auf die Beratung und Vertretung im Bereich Scheidungsrecht. Insbesondere bietet er bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten die Option der Online Scheidung an, wodurch Scheidungen einfach, schnell und günstig durchgeführt werden können.

Kontakt

Rechtsanwalt Reinhard Scholz

Reinhard Scholz

Salzstr. 20

48143 Münster

025142634



https://www.ihre-scheidung.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.