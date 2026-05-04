Enginsight auf dem ADN Transformation Day 2026

Souveräne IT-Security-Architekturen für den Channel

Jena/Essen, 4.Mai, 2026: Cybersecurity „Made in Germany“ auf einem der wichtigsten Channel-Treffpunkte im DACH-Raum.

Der deutsche Cybersecurity-Hersteller Enginsight ist am 5. Mai 2026 auf dem ADN Transformation Day im Congress Center Ost der Messe Essen vertreten. Im Rahmen der zentralen Channel-Veranstaltung des Value Added Distributors ADN – Advanced Digital Network Distribution GmbH – präsentiert Enginsight seine Plattform für ganzheitliche IT-Security mit Fokus auf On-Premises-Architekturen, Datensouveränität und regulatorische Anforderungen wie NIS2.

Der ADN Transformation Day findet 2026 unter dem Motto „Channel your Energy“ statt und richtet sich an Systemhäuser, Managed Service Provider (MSPs), Reseller und IT-Dienstleister im DACH-Raum. Im Mittelpunkt stehen Cloud, KI und Security-Strategien sowie deren wirtschaftliche Umsetzung im Channel. Enginsight ist neben weiteren Technologiepartnern als Aussteller auf der Partner-Expo vertreten.

Vortrag: On-Premises-Security von Enginsight als strategischer Baustein

Ein zentraler Programmpunkt ist der 40-minütige Fachvortrag von Bernhard Oertel und Jürgen Münstermann unter dem Titel:

„Enginsight – On-Premises-Architektur für Ihre Security und Datensouveränität. Vorstellung des innovativen IT-Security-Herstellers aus Deutschland“.

Der Vortrag zeigt, wie Unternehmen und IT-Dienstleister Sicherheitsarchitekturen aufbauen können, die volle Kontrollierbarkeit, europäische Compliance und technologische Tiefe verbinden – und dabei bewusst Alternativen zu rein Cloud-zentrierten Modellen bieten. Damit adressiert Enginsight eine wachsende Nachfrage im Channel nach souveränen, revisionssicheren Sicherheitslösungen „Made in Germany“.

Der Channel als Fundament der Enginsight-Strategie

Für Enginsight steht der Channel im Zentrum der eigenen Marktstrategie. Das Unternehmen verfolgt bereits früh nach seiner Gründung einen konsequenten Partner- und Distributionsansatz und arbeitet heute mit mehreren hundert Partnern in Europa zusammen.

„Der Channel ist für Enginsight nicht nur ein Vertriebsweg, sondern der entscheidende Hebel, um Cybersecurity in der Breite wirksam und wirtschaftlich umzusetzen. Unsere Plattform ist bewusst so entwickelt, dass Systemhäuser und MSPs daraus eigene, skalierbare Services aufbauen können – und damit echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen.“ sagt Max Tarantik, Co-Founder und COO von Enginsight

Enginsight baut sein Netzwerk kontinuierlich über Distributoren und regionale Channel-Partner aus. Die Präsenz auf dem ADN Transformation Day ist Ausdruck dieser Strategie: Der direkte Austausch mit Systemhäusern und MSPs in einem hochkarätigen Channel-Umfeld bildet einen wichtigen Baustein im weiteren Wachstum des Partnernetzwerks.

Enginsights Angebot für Systemhäuser und MSPs

Die Enginsight-Plattform vereint Funktionen wie IT-Inventarisierung, Schwachstellenmanagement, automatisierte Penetrationstests, Angriffserkennung, SIEM-Funktionen und Compliance-Unterstützung in einer zentralen Lösung. Für den Channel bedeutet das:

– Reduzierte Komplexität durch den Wegfall vieler Einzeltools

– Schnellere Implementierung und geringerer Betriebsaufwand

– Planbare Kostenmodelle für Managed-Security-Services

– On-Premises- und hybride Betriebsmodelle für maximale Datensouveränität

Besonders im Kontext von NIS2 und steigender Haftungs- und Nachweispflichten bietet Enginsight Systemhäusern die Möglichkeit, Security als skalierbares Geschäftsmodell zu etablieren.

Enginsight bietet eine umfassende Cybersecurity-Lösung für den Mittelstand. 2017 in Jena gegründet, ist die vollständig inhouse entwickelte Software heute bei zahlreichen KMU im Einsatz. Die Enginsight-Plattform vereint Schwachstellenmanagement, Asset Monitoring, Angriffserkennung, Compliance-Analysen und automatisierte Abwehrmaßnahmen in einer einzigen Lösung. Unter dem Leitmotiv „Unsichtbares sichtbar machen“ und „Unsicheres sicher machen“ kombiniert Enginsight Transparenz, Automatisierung und eine praxisnahe Sicherheitsarchitektur, um den Mittelstand effizient und nachhaltig zu schützen – Cybersecurity 100 % Made in Germany.

Kontakt

Enginsight GmbH

Sabine Kuch

Leutragraben 1

07743 Jena

015114939123



https://enginsight.com/de/blog/enginsight-zeigt-auf-dem-adn-transformation-day-2026-souveraene-it-security-architekturen-fuer-den-channel/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.