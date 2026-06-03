Entgasung und Spülung von LNG-Tanks: sicherer Umgang mit LNG

Flüssigerdgas (LNG, Liquefied Natural Gas) ist eine wichtige

Alternative zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen. Im Umgang mit LNG kommt es

dabei besonders auf sichere Prozesse an. Wenn LNG-Tanks gewartet, stillgelegt

oder neu befüllt werden sollen, müssen die Tanks für eine sichere

Arbeitsumgebung vollständig gasfrei sein. Dies schützt sowohl das Personal als

auch die Umwelt vor den Gefahren einer unkontrollierten Freisetzung des Gases.

Die Emissionsbehandlung von LNG ist bei Produktwechseln, in

Vorbereitung auf Wartung und Reparatur oder beim LNG Cool Down ein wichtiger

Faktor für Sicherheit und Umweltschutz. In einem Blogbeitrag beleuchtet ETS

Degassing die Vorteile und genaue Anwendung von mobilen Brennkammern und

Stickstoffverdampfern bei der Entgasung und Spülung von LNG-Tanks.

Erfahren Sie mehr: https://ets-degassing.com/2025/05/08/entgasung-und-spuelung-von-lng-tanks/

ETS Degassing ist Experte für eine sichere, saubere und nachhaltige Emissionsminderung und mobile Entgasung. Als Nachfolger der seit über 17 Jahren erfolgreichen Unternehmen SIS und ENDEGS verfügt ETS Degassing über große Erfahrung in der umweltfreundlichen Verbrennung von schädlichen Emissionen wie Kohlenwasserstoffen sowie flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und gefährlichen Luftschadstoffen (HAP). Die mobilen Brennkammern des Unternehmens verbrennen alle Gase, Gasgemische und Dämpfe der Gefahrengruppen IIA, IIB und IIC mit einer Verbrennungsrate von über 99,99 % sowie ohne offene Flamme und völlig geruchslos. ETS Degassing-Technologien tragen wesentlich dazu bei, dass Kunden ihre Emissionen reduzieren und sicherstellen können, dass sie auch die strengsten Umweltvorschriften und -gesetze einhalten.

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