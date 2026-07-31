Entrümpelung Ludwigsburg: PlatzMacher räumt zum Festpreis

Haushaltsauflösung, Messie-Entrümpelung und Betriebsauflösung in Ludwigsburg und im Landkreis – kostenlose Besichtigung, Festpreisgarantie und Termine innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Ludwigsburg, 2026 – Wer in Ludwigsburg eine Entrümpelung beauftragen möchte, steht häufig unter Zeitdruck: Ein Mietvertrag läuft aus, eine Immobilie muss nach einem Todesfall übergeben werden, oder ein Gewerbeobjekt wird kurzfristig geräumt. Die Entrümpelungsfirma Ludwigsburg https://platz-macher.de/entruempelung/ludwigsburg/ PlatzMacher reagiert auf die anhaltend hohe Nachfrage in der Sommersaison und stellt für Ludwigsburg zusätzliche Einsatzkapazitäten bereit. Kunden erhalten nach einer kostenlosen Besichtigung ein verbindliches Festpreisangebot; kurzfristige Termine sind je nach Auslastung innerhalb von 24 bis 48 Stunden möglich.

Von der Altbauwohnung bis zur Gewerbefläche

Das Leistungsspektrum der Entrümpelung in Ludwigsburg reicht von der Wohnungsentrümpelung einzelner Räume über die komplette Haushaltsauflösung bis zur Nachlassräumung und Betriebsauflösung. Auch Keller entrümpeln, Dachboden entrümpeln, Garagen räumen und die Lagerräumung gewerblicher Flächen zählen zum Angebot. Verwertbare Gegenstände werden nach Möglichkeit einer Wiederverwendung zugeführt und auf den Preis angerechnet – alle übrigen Materialien entsorgt PlatzMacher fachgerecht und umweltkonform. Für die kommunale Abfallentsorgung im Landkreis ist die AVL GmbH zuständig.

Die Bausubstanz Ludwigsburgs stellt Entrümpler vor unterschiedliche Anforderungen. In der barocken Kernstadt sowie in Mitte und Eglosheim prägen gründerzeitliche Altbauten mit engen Treppenhäusern das Bild, während Neckarweihingen und Poppenweiler historische Fachwerkkerne mit verwinkelten Zugängen aufweisen. In neueren Quartieren wie Pflugfelden, der Süd- und der Oststadt ist die Anfahrt deutlich entspannter. Der schachbrettartige Stadtgrundriss erleichtert die Fahrzeugaufstellung – rund um Schlossstraße, Wilhelmstraße und Marktplatz bleibt der Parkraum jedoch knapp und wird vorab eingeplant.

Messie-Wohnung entrümpeln: diskret und ohne Wertung

Einen besonderen Schwerpunkt bildet das Entrümpeln von Messie-Wohnungen. Diese Einsätze führt das Team vertraulich, ohne Aufsehen und ohne Wertung durch – vom strukturierten Aufräumen über die vollständige Beräumung bis zur ordnungsgemäßen Entsorgung und besenreinen Übergabe. Dasselbe gilt für Nachlassräumungen, bei denen Angehörige neben der organisatorischen auch eine emotionale Belastung tragen.

Festpreis statt Nachverhandlung

Beim Thema Kosten setzt PlatzMacher auf Planungssicherheit: Der nach der Besichtigung genannte Preis gilt, Entsorgungskosten inklusive. Der Aufwand richtet sich nach Objektgröße, Volumen, Stockwerk und Zugangssituation.

„Bei einer Entrümpelung geht es selten nur um Möbel. Meistens steckt eine Wohnungsübergabe, ein Erbfall oder ein Neuanfang dahinter – und dann zählen ein klarer Preis, ein verlässlicher Termin und Diskretion“, sagt [Vorname Nachname], [Funktion] bei PlatzMacher.

Einsatzgebiet: Ludwigsburg und Landkreis

Neben dem gesamten Stadtgebiet – Mitte, Nord, Ost, West, Süd, Pflugfelden, Eglosheim, Hoheneck, Oßweil, Grünbühl-Sonnenberg, Neckarweihingen und Poppenweiler – ist PlatzMacher auch in Kornwestheim, Asperg, Freiberg am Neckar, Remseck am Neckar, Gerlingen, Ditzingen, Korntal-Münchingen, Bietigheim-Bissingen und Marbach am Neckar im Einsatz.

Weitere Informationen zur Entrümpelung : https://platz-macher.de/entruempelung/

Über PlatzMacher

PlatzMacher ist ein Dienstleister für Entrümpelung, Haushaltsauflösung, Wohnungsauflösung und Betriebsauflösung in Baden-Württemberg. Das Angebot umfasst Wohnungsentrümpelungen, Nachlassräumungen, Messie-Entrümpelungen, Lagerräumungen, Küchendemontage sowie die fachgerechte Entsorgung – auf Wunsch inklusive Endreinigung. PlatzMacher arbeitet mit kostenloser Besichtigung, Festpreisgarantie und Wertanrechnung brauchbarer Gegenstände.

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Humboldtstraße 32

70771 Leinfelden-Echterdingen

01579 2641793

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