enviaM ist Branchensieger und „Digital-Champion 2024“

enviaM, der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland, ist digital auf der Höhe der Zeit und wurde dafür in der Studie „Digital-Champions 2024“ von FOCUS-MONEY und DEUTSCHLAND TEST sowie dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung als Branchensieger der Kategorie „Energieversorger (regional)“ ausgezeichnet. Punkten konnte enviaM in Bereichen wie der Digitalisierung im Unternehmen, der Verwendung datengestützter Algorithmen und Software zur Steuerung von Prozessen, der Verantwortung für Datensicherheit und der Digitalkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie vielen weiteren Teilkategorien.

Um die umfangreichen Daten zu den gut 12.300 untersuchten Unternehmen zu sammeln und auszuwerten, griffen die Experten ebenfalls auf digitale Hilfsmittel und künstliche Intelligenz zurück. Für das Verfahren des „Social Listening“ wurden rund 2,4 Millionen Nennungen von Nachrichtenseiten, Foren, Social-Media-Kanälen und weiteren Online-Quellen herausgefiltert. Für die Auswertung wurden die Daten mittels sogenannter Neuronaler Netze, in Textfragmente aufgeteilt und anhand von drei Fragen analysiert: Welches Unternehmen wird erwähnt? Welches Thema wird besprochen? Welche Tonalität weist das Textfragment auf? Daraufhin wurden die Nennungen den Kategorien „Innovation“, „Digitalisierung“ und „Technologie“ zugeordnet. Im nächsten Schritt errechneten die Forscher aus der Reichweite und der Tonalität (positive oder negative Erwähnung) einen Punktwert. enviaM erreichte als Branchenbester 100 Punkte und setzte somit die Benchmark.

Die Ergebnisse zu den „Digital-Champions 2024“ wurden von FOCUS-MONEY in der Ausgabe 10/2024 veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

