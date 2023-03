Erfolg ist jetzt! Online-Business 2023: Nadine und Gregor Dorsch wissen, wie es geht!

Wer mit dem Gedanken spielt, ein eigenes Online-Business aufzubauen, hört und sieht sie an allen Ecken und Enden: Versprechungen von Rekordumsätzen in wenigen Wochen. Bilder von entspannten Mentoren am Strand im Liegestuhl sitzend, in einer Hand der Laptop, in der anderen Hand der Cocktail mit Schirmchen und breit grinsend. Mit Freiheit, Ortsunabhängigkeit und viel Geld für wenig Arbeit locken die Angebote der selbsternannten Coaches, die angeblich genau wissen, dass es auch für dich funktionieren wird.

Es ist gar nicht so einfach, nicht auf diese selbsternannten Ego-Gurus hereinzufallen.

Wer authentische, ernstgemeinte Unterstützung inklusive technischer Umsetzung für sein Online-Business sucht, findet genau das bei Nadine und Gregor Dorsch. Die beiden haben immer eine Portion Humor und Leichtigkeit in ihrer Stimmung, wenn sie mit dankbaren Interessenten und Kunden in Verbindung kommen, die ihre professionelle und authentische Art schätzen. Warum? Die beiden leben tatsächlich das, wovon ihre Teilnehmer (noch) träumen und bald selbst erleben können.

Jetzt zur kostenfreien Minitraining-Serie von Nadine und Gregor anmelden https://training.teiledeinebotschaft.de/25-minitrainings-gratis/

Warum sind Nadine und Gregor Dorsch anders als andere Coaches?

Nadine und Gregor Dorsch bieten ihren Kunden eine einzigartige Kombination aus einer Softwareplattform, die alles bietet, was du brauchst (ohne technische Vorkenntnisse), Coaching, Umsetzung (mit Garantie!), sowie Hilfe bei der Überwindung von mentalen Businesshürden.

Nadine und Gregor von teiledeinebotschaft sind vor Jahren selbst ausgewandert, haben dabei ihre Ehe gerettet und führen heute ein erfolgreiches Paarbusiness. 20 Jahre Unternehmensberatung und die Gründung von mehreren Unternehmen bilden die Basis für ihren heutigen Erfolg. Beide kommen aus der Offlinewelt und haben neben einer authentischen Story viel Erfahrung und Kompetenz und fundierte Ausbildungen zu bieten.

Lebe, wo du willst und tu genau das, was du liebst!

In der heutigen Zeit eröffnet das Internet zahlreiche Möglichkeiten, um ein eigenes Online-Business aufzubauen. Im Vergleich zu traditionellen Geschäftsmodellen bietet ein Online-Business einzigartige Vorteile.

Kunden aus aller Welt: Ein Online-Business hat den Vorteil, dass es nicht auf einen bestimmten geografischen Bereich beschränkt ist. Es können potenzielle Kunden auf der ganzen Welt erreicht werden.

Skalierbarkeit: Ein Online-Business ist in der Regel leichter zu skalieren als ein traditionelles Geschäft. Es gibt keine physischen Grenzen, die das Wachstum einschränken können.

Flexible Arbeitszeiten: Ein weiterer Vorteil eines Online-Business ist die Möglichkeit, flexible Arbeitszeiten zu haben. Unternehmer können von überall aus arbeiten und haben die Freiheit, ihre Arbeit um ihre persönlichen Bedürfnisse herum zu planen. Dies ermöglicht es ihnen, Arbeit und Familie in Einklang zu bringen, was in traditionellen Geschäftsmodellen oft schwieriger ist.

Themen im kostenfreien Training sind unter anderem:

Durchschlagskraft für Onlinekurse durch spitze Positionierung

Ortsunabhängigkeit ist viel mehr für Deine Kunden, als für Dich

Perfektion: Onlinekurs perfekt? So stolperst Du mit Sicherheit

Nicht-gut-genug: Das „Ich bin nicht gut genug Gefühl“ lässt sich nicht wegzertifizierten

Positionierung mit KI

Wertausgleich: Unter Wert verkauft? Einen zu geringen Preis aufgerufen?

Social Media – müde, wie Du auch ohne jeden Tag zu posten sichtbar wirst und die passenden Kunden finden kannst

NEWS: Aktueller Termin!

April 2023: Start Onlinekongress: KI-Revolution – künstliche Intelligenz im Online-Business

Bei Nadine und Gregor Dorsch lernst du ein eigenes Online-Business aufzubauen und erfolgreich zu führen. Ob Online-Kongress, Marketing oder die Erstellung von Online-Kursen. Bei teiledeinebotschaft.de lernst du, wie einfach und effektiv das möglich ist. Lebe, wo du willst und tu genau das, was du liebst!

