Erfolgreicher FIX&FLIP Starter-Workshop in Bremen: Oliver Fischer zeigt den Weg in den Immobilienhandel

Oliver Fischer vermittelt im exklusiven BusinessClass-Workshop praxisnahe Strategien für den Einstieg in Fix und Flip

Bremen, 07. Juli 2026 – Am vergangenen Samstag, den 04.07.2026, fand in Bremen erneut der beliebte FIX&FLIP Starter-Workshop von Immobilienprofi Oliver Fischer statt.

Rund 30 Teilnehmer, darunter angehende Immobilienhändler, Quereinsteiger und erfahrene Investoren, nutzten die Gelegenheit, das Original FIX und FLIP System aus erster Hand kennenzulernen.

Der Workshop fand im Rahmen der FIX&FLIP BusinessClass statt und war exklusiv für Starter aus Oliver Fischers Beratungsprogramm zugänglich. Im Mittelpunkt des Workshops stand die Frage: Wie gelingt der Einstieg in den Immobilienhandel strukturiert, planbar und ohne unnötige Risiken?

Oliver Fischer, einer der führenden Experten für Fix und Flip in Deutschland, gab den Teilnehmern einen praxisnahen Fahrplan an die Hand. Von der gezielten Marktanalyse und Objektakquise über clevere Finanzierungsstrategien bis hin zur gewinnbringenden Vermarktung – jeder Schritt wurde anhand realer Beispiele aus über 3.000 erfolgreich umgesetzten Immobilien-Investments erklärt.

Den Themenblock Marktanalyse präsentierte Oliver Fischer gemeinsam mit Yasmin Müller-Markwart von den Staging-Profis. Die Unternehmerin im Bereich Homestaging zeigte, wie eine professionelle Marktanalyse und gezielte Objektpräsentation den Verkaufserfolg maßgeblich steigern können.

Ihr Praxiswissen ergänzte das FIX&FLIP System um eine wertvolle Perspektive, insbesondere für Teilnehmer, die ihre Immobilien schnell und gewinnbringend am Markt platzieren wollen.

Die persönliche Atmosphäre und der direkte Austausch zeichneten das Event aus. Die Teilnehmer erhielten nicht nur theoretisches Wissen, sondern konnten ihre individuellen Fragen zu Off-Market-Deals, Renovierungsstrategien und dem Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios stellen.

Die Resonanz war durchweg positiv; viele betonten, dass der Workshop ihnen den entscheidenden Impuls gegeben hat, den Schritt in den Immobilienhandel konsequent umzusetzen.

Weitere Informationen zum FIX&FLIP System und zu Oliver Fischer unter https://www.oliverfischer.de.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an.

Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

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