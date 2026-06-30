Erfolgreiches Halbjahr für Kanal PR & Kommunikation von Themen-Radio

Expertenwissen aus der Kommunikationsbranche / Aktuelle Trends und praxisnahe Impulse

Der Kanal „PR & Kommunikation“ von Themen-Radio hat sich im ersten Halbjahr 2026 als informative Plattform für Fach- und Führungskräfte, Kommunikationsverantwortliche, Unternehmer sowie alle Interessierten etabliert. Im Mittelpunkt stehen Themen aus den Bereichen Public Relations, Unternehmenskommunikation, Marketing, Social Media, Krisenkommunikation, Medienarbeit, Personal Branding, Employer Branding, Digitalisierung und Kommunikationstrends. Regelmäßig kommen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Beratung zu Wort und geben praxisnahe Einblicke sowie konkrete Handlungsempfehlungen.

Im ersten Halbjahr wurden unter anderem folgende Beiträge veröffentlicht:

· Unternehmenskommunikation – Prozesse optimal gestalten

· Digitales Charisma – mit Persönlichkeit überzeugen

· TikTok – Teenie-Belustigung oder Marketing-Booster?

· Smarter texten mit KI – Textprofi werden

· Themenplanung – Mit Daten zur Medienplatzierung

· Narrative für eine bessere Zukunft

Alle Beiträge des Kanals sind jederzeit abrufbar unter: Themen-Radio

Die Redaktion möchte den Kanal auch künftig kontinuierlich ausbauen und freut sich über den Austausch mit Fachleuten aus der Kommunikationsbranche. Expertinnen und Experten, die interessante Projekte vorstellen, Entwicklungen einordnen oder ihre Erfahrungen zu aktuellen Themen teilen möchten, sind herzlich eingeladen, sich mit Themenvorschlägen oder als Interviewpartner bei der Redaktion zu melden.

Mit seinem breiten Themenspektrum und den vielfältigen Gesprächspartnern ist Themen-Radio eine Plattform für Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und aktuelle Entwicklungen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft.

Management-Publishing – Verlag für Management-Themen.

Wir produzieren E-Books, Webinare, Audio-News und bieten Webradio rund um unternehmerische und persönliche Management-Themen.

2020 startete der Verlag mit Themen-Radio ( www.themen-radio.de) und seiner Schwester Mehr-Magazin ( www.mehr-magazin.com). Und über unseren Input-Service ( www.input-service.de) können zum Teil kostenlose Whitepaper oder Webinare online genutzt werden. Zum Beispiel unsere Webinarreihe zur radikal effizienten Büro-Organisation mit Ordnungs-Expertin Edith Stork.

Weitere Informationen finden Sie bei www.mehr-magazin.com und www.themen-radio.de

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