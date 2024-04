Erweitertes Angebot – globale Integration

Die Schmersal Gruppe strukturiert ihre Dienstleistungssparte neu / Gründung der tec.nicum – Solutions & Services GmbH

Wuppertal, 9. April 2024. Die Schmersal Gruppe strukturiert ihr Dienstleistungsgeschäft neu, das angesichts wachsender Nachfrage ein großes Entwicklungspotenzial verspricht. Das Angebot der Safety Services von tec.nicum wird deutlich ausgebaut – insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung und Komplettlösungen für die Maschinensicherheit – und die weltweiten Aktivitäten und Kompetenzen werden stärker verzahnt.

Dazu gründet Schmersal zum 8. April 2024 die neue Tochtergesellschaft tec.nicum – Solutions & Services GmbH, in der auch die 2019 von Schmersal übernommene omnicon engineering GmbH aufgehen wird. Sitz der neuen Gesellschaft wird Kirkel-Limbach im Saarland sein.

Bruno Ricardo Diniz, der bisher das Lateinamerikageschäft von tec.nicum leitete, ist nun Leiter der neugegründeten Tochtergesellschaft und gleichzeitig Head of Global tec.nicum. Das Europageschäft der tec.nicum – Solutions & Services GmbH wird von Enildo Caetano dos Santos als Business Development Manager unterstützt, das Team in Deutschland von Carsten Doll als Standortleiter in Kirkel und Tobias Keller als Vertriebsleiter.

„Unsere Kunden profitieren von unserem technischen Know-how, unserem Fachwissen im Bereich funktionaler Sicherheit und unserer Anwendungserfahrung, gebündelt in einer globalen Organisation, die die Vorteile neuer Technologien wie Lidar, Augmented Reality und Digitalisierung nutzt. So werden wir beispielsweise unsere Kunden in Nord- und Südamerika mit dem Know-how unserer brasilianischen Ingenieure unterstützen, während in Europa die neue Gesellschaft und in Asien das indische Team zum Einsatz kommen“, erklärt Bruno Diniz. „Zudem werden wir unser Portfolio an Safety Services erheblich erweitern.“

So werden die vier Säulen, auf denen das Angebot des tec.nicum bisher aufgebaut ist – Wissensvermittlung, Beratung, Technische Planung und Ausführung – um zwei weitere ergänzt: Digitalisierung und Outsourcing.

Digitalisierung: Das tec.nicum bietet verstärkt neuentwickelte Software-Lösungen an, wie beispielsweise ein neues Tool zur Durchführung von Risikobeurteilungen, aber auch neue digitale Technologien wie etwa Cloud-Lösungen, IIoT-Anwendungen, digitalisierte Lockout-Tagout-Verfahren oder Instrumente für das Energiemanagement.

Outsourcing: tec.nicum bietet den Anwendern die Möglichkeit, alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Maschinensicherheit komplett auszulagern, von der Konzeption von Sicherheitslösungen bis hin zur Planung und Installation von Schaltschränken. tec.nicum stellt dem Anwender bei Bedarf anschlussfertige Plug & Play-Produkte zur Verfügung.

Beim tec.nicum sind zurzeit weltweit 162 Mitarbeitende beschäftigt, vor allem Techniker und vom TÜV Rheinland zertifizierte Functional Safety Engineers. Im Zuge der Erweiterung des Service-Angebots und des Ausbaus der tec.nicum-Organisation wird die Zahl der Beschäftigten deutlich zunehmen, um das globale Experten-Netzwerk auszubauen.

Besuchen Sie Schmersal vom 22. bis 26. April 2024 auf der Hannover Messe: Halle 09, Stand D09

Das tec.nicum ist eine Tochtergesellschaft der Schmersal Gruppe, die umfangreiche Dienstleistungen rund um das Thema Maschinensicherheit bietet. tec.nicum beschäftigt Experten verschiedener Fachrichtungen, die zudem über eine Qualifizierung zum Functional Safety Engineer verfügen und ein weltweites Beratungsnetzwerk bilden. Die tec.nicum-Experten beraten Maschinenhersteller und -betreiber in allen Fragen der Maschinen- und Arbeitssicherheit – und das produkt- und herstellerneutral. Darüber hinaus planen und realisieren sie rund um den Globus komplexe Sicherheitslösungen in enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern.

Das Serviceangebot des tec.nicum umfasst sechs Segmente: academy (Wissensvermittlung), consulting (Beratungsdienstleistungen), engineering (Technische Planung), integration (Ausführung und Umsetzung), digitalization (Softwarelösungen und neue digitale Technologien) outsourcing (Komplettlösungen).

