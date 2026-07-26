Eskinivvach Burger auf dem DreschFestival 2026

Eskinivvach Burger bringt regionale Burger & vegane Küche auf das DreschFestival 2026

Eskinivvach Burger Eschwege auf dem Festplatz Reichensachsen:

Am 15. und 16. August 2026 verwandelt sich der Festplatz Reichensachsen beim DreschFestival 2026 in ein einzigartiges Open-Air-Erlebnis mit Biergarten-Flair, Live-Musik, traditionellem Handwerk und einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie.

Eskinivvach Burger aus Eschwege ist auch dabei und bereichert das kulinarische Angebot mit handgemachten Burgern und kreativen veganen Spezialitäten aus regionalen Zutaten.

Das DreschFestival verbindet Tradition und moderne Festivalatmosphäre. Neben Live-Acts, historischen Vorführungen und sommerlichem Biergarten-Feeling erwartet die Besucherinnen und Besucher eine vielfältige Gastronomie mit regionalen Anbietern.

Eskinivvach Burger steht für hochwertiges Streetfood mit regionalem Charakter. Das Team setzt auf frische Zutaten aus der Region, handwerkliche Zubereitung und ein modernes Food-Konzept, das sowohl klassische Burger-Liebhaber als auch Gäste mit pflanzlichen Vorlieben begeistert.

„Wir freuen uns sehr, Teil des DreschFestivals zu sein. Für uns geht es darum, hochwertige Produkte aus der Region mit einem modernen und unkomplizierten Streetfood-Konzept zu verbinden. Ob klassischer Burger oder vegane Variante – bei uns findet jeder etwas Passendes“, erklärt Tobias Jursch von Eskinivvach Burger.

Mit seinem Angebot ergänzt Eskinivvach Burger das gastronomische Konzept des Festivals und unterstreicht den Anspruch des DreschFestivals, regionale Qualität, Vielfalt und Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen.

Unter dem Motto „Leckeres für jeden Geschmack“ bietet das DreschFestival für jede Besucherin und jeden Besucher das passende Angebot – von herzhaften Klassikern bis zu modernen vegetarischen und veganen Gerichten.

Eckdaten

Veranstaltung: DreschFestival 2026

Datum: 15. und 16. August 2026

Ort: Festplatz Reichensachsen

Über Eskinivvach Burger

Eskinivvach Burger ist eine Unit der Marke Old Oak Burger. Old Oak Burger steht für ehrlichen Burgergeschmack, hochwertige Zutaten und ein modernes, effizientes Gastronomiekonzept. Das Unternehmen verbindet stationäre Gastronomie mit mobilen Foodtruck-Angeboten und legt besonderen Wert auf Frische, Qualität sowie kundenorientierte Abläufe.

Weitere Informationen

Old Oak Burger Schwalmstadt

Friedrich-Ebert-Straße 112

D-34613 Schwalmstadt

Website: www.old-oak-schwalmstadt.de

Eskinivvach Burger Eschwege

Bahnhofstraße 3

D-37269 Eschwege

Website: www.eskinivvach-eschwege.de

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

www.eskinivvach-eschwege.de

Firmenkontakt

Old Oak GmbH

Holger Ballwanz

Hans-Heiner-Müller-Allee 3

34346 Hann. Münden (bei Kassel & Göttingen)

+49 30 44 677 188



https://www.old-oak-restaurant.de

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