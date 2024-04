estos gibt Web-Client für Unified Communications & CTI Software Suite frei

Mit der ProCall App für Web können Unternehmen ProCall Enterprise direkt im Browser nutzen

Starnberg, 3. April 2024

Der Starnberger Softwarehersteller estos gibt den Web-Client für seine UCC Software Suite ProCall Enterprise als Preview frei: Mit der ProCall App für Web stehen den Usern UCC-Features wie Text-, Audio- und VideoChat zur Verfügung. Ebenso können sie via Softphone telefonieren, nach Kontakten suchen und die Präsenzen von Kolleginnen und Kollegen einsehen. Sie arbeiten direkt in ihrem gewohnten Browser und sind unabhängig vom Desktop-Betriebssystem. Neue Features, Funktionen und Verbesserungen werden automatisch eingespielt, Datenschutz- und IT-Sicherheitsstandards werden eingehalten. Die ProCall App für Web ist ein Bestandteil der Unified Communications & CTI Software Suite ProCall 8 Enterprise.

„Mit der Preview-Version unseres Web-Clients möchten wir wertvolles Feedback unserer Kundinnen, Kunden und Partner einholen, um das Produkt entsprechend den Marktbedürfnissen weiterzuentwickeln“, erklärt Andrea Pompeuse, Teamlead Product Management bei estos. „Selbstverständlich können die Nutzerinnen und Nutzer bereits jetzt mit der ProCall App für Web arbeiten. Sie erhalten automatisch sämtliche Aktualisierungen, sobald diese verfügbar sind.“ „Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich die ProCall App für Web bereits jetzt einzurichten“, so das Resümee von Andrea Pompeuse.

Die ProCall App für Web ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zum Web-Client für ProCall 8 Enterprise sind hier zu finden: https://www.estos.de/produkte/procall-enterprise/procall-app-fuer-web

estos enables easy collaboration

Die estos GmbH entwickelt innovative Kommunikationssoftware und -lösungen für Unified Communications. Faire Partnerschaften auf Augenhöhe, eine hervorragende Benutzererfahrung und eine hohe Kundenzufriedenheit sorgen für den Erfolg des Softwareherstellers. Innovation und Erfahrung zeichnen ihn aus: estos entwickelt bereits seit 1997 professionelle Standardsoftware für Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen optimieren. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland.

