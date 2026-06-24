EU AI Act trifft deutsche Büros: Wer KI im Unternehmen nutzt, braucht jetzt einen Schulungsnachweis

Ab dem 2. August 2026 sind Verstöße gegen die KI-Kompetenz-Pflicht des EU AI Act sanktionierbar

Die Übergangsfrist für die KI-Kompetenz-Pflicht aus Artikel 4 des EU AI Act endet mit dem 2. August 2026. Ab diesem Stichtag können nationale Aufsichtsbehörden Verstöße ahnden — und zwar nicht nur bei Tech-Konzernen, sondern bei jedem Unternehmen, in dem ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini oder vergleichbare KI-Tools im Arbeitsalltag genutzt werden.

Die Vorgabe ist weit gefasst: Wer KI-Systeme im beruflichen Kontext einsetzt, muss Mitarbeiter mit „ausreichender KI-Kompetenz” ausstatten. Was darunter konkret zu verstehen ist, regelt der Gesetzestext nicht. Unternehmen müssen rollen- und kontextspezifisch entscheiden, ob ihre Belegschaft die Grundlagen versteht, typische Fehlerquellen erkennt und Datenschutzrisiken einschätzen kann. Fehlt ein nachvollziehbarer Schulungsnachweis, liegt die Beweislast im Streitfall beim Unternehmen.

Genau hier setzt das KI-Zertifikat der Provimedia GmbH an. Die Online-Schulung deckt die Anforderungen aus Artikel 4 für allgemeine Anwender ab: Funktionsweise und Grenzen generativer KI, Umgang mit personenbezogenen Daten, Bewertung von KI-Ergebnissen sowie die wichtigsten Bestimmungen des AI Act. Teilnehmer absolvieren die Module in rund 90 Minuten und erhalten ein personalisiertes Zertifikat mit QR-Code, das online geprüft werden kann. Für Unternehmen stehen Teamverwaltung, Statusübersicht und Nachweisdokumentation bereit.

„Viele Geschäftsführer wissen gar nicht, dass die KI-Kompetenz-Pflicht auch sie betrifft, sobald ein einzelner Mitarbeiter ChatGPT für einen Kundenbrief nutzt”, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH. „Wir haben das Zertifikat bewusst kompakt gehalten, sodass eine ganze Belegschaft es in einem Vormittag durchlaufen kann und am Ende einen Nachweis in der Hand hält, der bei Audits, Datenschutzprüfungen und Kundenanfragen zählt.”

Die Zertifizierung ist über die Provimedia Webseite verfügbar. Eine allgemeine Schulung ersetzt nicht die individuelle Prüfung von Hochrisiko-KI oder eine Rechtsberatung — sie bildet aber die Grundlage, die Artikel 4 für die breite Belegschaft fordert.

Die Provimedia GmbH mit Sitz in Bietigheim-Bissingen entwickelt digitale Portale, SaaS-Anwendungen und Online-Marketing-Lösungen. Mit dem KI-Zertifikat bietet das Unternehmen eine praxisorientierte Online-Schulung für Mitarbeiter, die Künstliche Intelligenz im Berufsalltag sicher und nachweisbar kompetent einsetzen sollen.

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Provimedia GmbH

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