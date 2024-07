EU-Klimapakt-Botschafter:innen unterstützen Innovationen für eine grünere Zukunft

Brüssel, 12. Juli 2024

Unter dem Motto „Unternehmertum für eine bessere Zukunft stärken“ veranstaltete der International Council for Small Business (ICSB) vergangene Woche seinen Weltkongress in Berlin. Angesichts der entscheidenden Rolle, die Innovation und Unternehmertum im Kampf gegen den Klimawandel spielen, organisierte der EU Klimapakt, zusammen mit der Education for Climate Coalition und der FOM Hochschule einen Workshop mit dem Titel „Innovation Design Challenge: Future Of The Planet – Sustainability Innovations“ während dieser Konferenz.

In diesem spannenden Workshop teilten EU-Klimapaktbotschafter ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit Studierenden der ICSB-Akademie im Bereich Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsinnovation und Unternehmen der Zukunft und unterstützten die Studierenden bei der Entwicklung ihrer Vorschläge für einen Business-Pitching-Wettbewerb. Mit dem Fokus auf Klima-Innovation und Nachhaltigkeit wurde der Blick weg von reiner unternehmerischer Gewinnmaximierung und hin zu den Ursprüngen unternehmerischen Denkens, dem Sinn bzw. Purpose einer Unternehmung, gelenkt. Diese Facetten sorgten für einen spannenden, bereichernden Austausch, der die Studierenden, etablierte unternehmerische Ansätze aus einer anderen Perspektive betrachten lies.

Die neuen und innovativen Ideen der Studierenden wurden durch das Fachwissen und die Perspektiven der EU Klimapaktbotschaftern Jeffrey Remien und Raffael Krepel, bereichert.

Raffael Krepel, ein EU-Klimapaktbotschafter, der sich unter anderem mit dem Thema resilienter, lernender Systeme und Organisationen befasst, betonte: „Das Interesse am Thema Nachhaltigkeit aller Teilnehmenden war sehr groß. Zugleich wurde gespiegelt, wie dieser Aspekt die heutigen Mainstream-Businessmodelle, die einer rein quantitativen, ökonomischen Gewinnmaximierung unterliegen, vor Herausforderungen stellt bzw. in ihnen häufig schwer bis gar nicht abbildbar ist. Gemeinsam mit den Studierenden Perspektiven und Ansätze des Wirtschaftens zu diskutieren, die es leisten können, qualitative Aspekte wie Nachhaltigkeit in sich zu berücksichtigen und zu verankern, war sehr wertschätzend und bereichernd.“

Jeffrey Remien, auch ein EU-Klimapaktbotschafter ergänzt: „Große Firmen mit komplexen Strukturen tun sich oft schwer damit, Klimaschutzmaßnahmen konsequent umzusetzen. Die Gründerszene bietet hier eine riesige Chance für schnellen Fortschritt, da Firmen und Vereinigungen von Beginn an unter Einbeziehung des Klimaschutzes aufgebaut oder dieser sogar als Grundlage für die Gründungsidee verwendet werden kann. Wir hatten einen sehr ergiebigen und wechselseitig inspirierenden Austausch und hoffen, dass wir Impulse setzen konnten, die zu mehr nachhaltigen Gründungsideen weltweit beitragen.“

Der Europäische Klimapakt ist eine Initiative von Menschen, die sich für das gemeinsame Ziel – ein nachhaltiges Europa zu schaffen – einsetzen. Der von der Europäischen Kommission ins Leben gerufene Pakt ist Teil des europäischen Green Deal und unterstützt die EU dabei, ihr Ziel zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu werden.

Über der EU Klimapakt

Der EU Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapaktbotschafterinnen und -botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potentielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

