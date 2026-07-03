euro-V und alseda Consulting kooperieren bei Pre-Verification-Lösung für SAP-basierte Zahlungsprozesse

Zusammenarbeit verbindet Zahlungsverkehrsexpertise, Marktwissen und SAP-Know-how zur frühzeitigen Validierung von Bankverbindungen

Frankfurt am Main, Freitag, 03.07.2026 – euro-V und alseda Consulting geben ihre Zusammenarbeit im Bereich Pre-Verification von Zahlungsdaten bekannt. Ziel der Kooperation ist es, Unternehmen mit SAP-basierten Zahlungsprozessen dabei zu unterstützen, Bankverbindungen von Lieferanten frühzeitig zu prüfen, Fehlüberweisungen zu vermeiden und Risiken durch Payment Fraud, Phishing und manipulierte Zahlungsdaten zu reduzieren.

Im Mittelpunkt steht die Lösung alseda PreVOP – Pre-Verification of Payee. Sie ermöglicht Unternehmen, Bankverbindungen bereits vor der Ausführung von Zahlungen zu validieren. Die Lösung basiert dabei auf der bewährten Verification-of-Payee-Infrastruktur von euro-V und verbindet diese mit einer nahtlosen Integration in SAP-Prozesse. Damit wird die Prüfung nicht erst am Ende des Zahlungsprozesses durchgeführt, sondern bereits dort, wo Risiken häufig entstehen: bei der Erfassung, Änderung oder Nutzung von Lieferantenbankdaten im SAP-Umfeld.

Die Kooperation verbindet die Marktexpertise von euro-V im Zahlungsverkehr mit der SAP- und Payment-Kompetenz von alseda Consulting. Gemeinsam adressieren beide Unternehmen eine zentrale Herausforderung für Treasury- und Kreditorenbuchhaltungsteams: die frühzeitige Erkennung fehlerhafter oder manipulierter Bankverbindungen, bevor Zahlungen ausgelöst werden.

Pre-Verification gewinnt im Zahlungsverkehr an Bedeutung

Mit der zunehmenden Digitalisierung von Rechnungen, Lieferantenportalen und Zahlungsprozessen steigen auch die Angriffsmöglichkeiten für Cyberkriminelle. Besonders Business Email Compromise (BEC), Phishing und Payment Diversion führen dazu, dass bestehende Lieferantenbankverbindungen manipuliert und Zahlungen unbemerkt auf falsche Konten umgeleitet werden.

Gleichzeitig rückt die Prüfung von IBAN und Kontoinhabername durch regulatorische Entwicklungen stärker in den Fokus. Für Unternehmen entsteht daraus die Notwendigkeit, Zahlungsdaten nicht nur bankseitig prüfen zu lassen, sondern eigene Kontrollmechanismen im Vorfeld der Zahlung zu etablieren.

Genau hier setzt Pre-Verification an: Die Validierung von Bankdaten erfolgt frühzeitig im Prozess – etwa bei der Anlage oder Änderung von Lieferantenbankverbindungen, bei der Rechnungsverarbeitung oder vor Zahlungsläufen.

Kooperation von euro-V und alseda Consulting

Im Rahmen der Zusammenarbeit unterstützen euro-V und alseda Consulting Unternehmen dabei, Pre-Verification in SAP-basierte Zahlungsprozesse zu integrieren. Der Fokus liegt auf einer praxisnahen Umsetzung für Treasury, Kreditorenbuchhaltung und zentralisierte Zahlungsstrukturen.

Die euro-V begleitet die Kooperation als fachlicher Ansprechpartner für Zahlungsverkehr, Marktentwicklung und regulatorische Einordnung. Gemeinsam mit alseda Consulting sollen Unternehmen für die Risiken manipulierter Zahlungsdaten sensibilisiert und bei der Umsetzung frühzeitiger Prüfmechanismen unterstützt werden. Darüber hinaus stellt euro-V die technische Infrastruktur für die Pre-Verification bereit. Die Validierung von IBAN und Kontoinhaber erfolgt über das VoP-Gateway von euro-V, das alseda PreVOP mit den relevanten Verification-of-Payee-Services verbindet. Damit kombiniert die Partnerschaft SAP-integrierte Prozessunterstützung mit einer leistungsfähigen und regulatorisch konformen Prüfplattform für die frühzeitige Validierung von Zahlungsdaten.

Die Kooperation schafft damit eine Verbindung aus Zahlungsverkehrsexpertise, regulatorischem Marktverständnis und SAP-technischer Umsetzung.

Spezifikationen von alseda

PreVOPalseda PreVOP wurde für SAP-basierte Zahlungsprozesse entwickelt und unterstützt Unternehmen bei der frühzeitigen Validierung von Bankverbindungen. Die Lösung kann in bestehende Procure-to-Pay-, Treasury- und Payment-Prozesse integriert werden.

Die Lösung ermöglicht insbesondere:

· Pre-Verification von Bankverbindungen vor der Zahlung· IBAN-Kontoinhaberprüfung für Lieferanten, Geschäftspartner und HR

· Prüfung von IBAN und Kontoinhabername in Echtzeit· Validierung bei Anlage oder Änderung von Lieferantenbankdaten

· Integration in SAP-basierte Zahlungs- und Treasury-Prozesse· Unterstützung bei Fraud Prevention und Payment Diversion Prevention· Reduzierung von Fehlüberweisungen und Zahlungsrückläufern· Verbesserung der Datenqualität im Kreditorenstamm

· Unterstützung zentralisierter Payment-Hub- und Payment-Factory-Strukturen

· Frühzeitige Analyse und Bereinigung von Stammdatenbeständen unter realen VoP-Bedingungen zur Reduzierung von Risiken und zur Vorbereitung einer erfolgreichen VoP-Opt-In-Strategie

Durch die frühzeitige Validierung können Unternehmen Risiken bereits vor Zahlungsausführung erkennen. Das stärkt die Sicherheit im Zahlungsverkehr und reduziert manuellen Klärungsaufwand in Treasury und Kreditorenbuchhaltung.

Christian Fink: Pre-Verification als nächste Entwicklungsstufe im Zahlungsverkehr

“Unternehmen stehen im Zahlungsverkehr vor der Herausforderung, Sicherheit und Effizienz miteinander zu verbinden. Die Prüfung von Zahlungsdaten darf nicht erst am Ende des Prozesses beginnen. Mit der Kooperation zwischen euro-V und alseda Consulting schaffen wir einen Ansatz, der Pre-Verification in bestehende SAP-Prozesse bringt und Unternehmen dabei unterstützt, Risiken früher zu erkennen. Während alseda die Integration in die SAP-Prozesswelt sicherstellt, stellt euro-V mit seinem VoP-Gateway die technische Grundlage für die Validierung von IBAN und Kontoinhaber bereit.” Christian Fink, Geschäftsführer, euro-V

Frank Bergmann, Managing Director bei alseda Consulting, ergänzt:

“Cyberangriffe auf Zahlungsprozesse nehmen im Zuge der Digitalisierung deutlich zu. Besonders manipulierte Bankverbindungen durch Phishing- oder BEC-Angriffe stellen ein erhebliches Risiko dar. Mit unserer Lösung ermöglichen wir eine frühzeitige Validierung von Bankdaten und unterstützen Finanz- und Treasury-Teams dabei, ihre Zahlungsprozesse abzusichern.” Frank Bergmann, Managing Director, alseda Consulting

Fokus auf SAP-basierte Zahlungsprozesse

Die PreVOP-Lösung wurde speziell für Unternehmen mit SAP-basierten Zahlungsprozessen entwickelt. Sie lässt sich nahtlos in bestehende Procure-to-Pay- und Treasury-Prozesse integrieren, stärkt die Sicherheitsmechanismen im Zahlungsverkehr und beeinträchtigt dabei nicht die etablierten Abläufe.

Gerade bei Massenzahlungen, Lieferantenänderungen und zentralisierten Zahlungsstrukturen trägt die frühzeitige Validierung dazu bei, Risiken zu minimieren und für mehr Transparenz zu sorgen.

Über euro-V

Die euro-V GmbH blickt auf 40 Jahre Erfahrung im Zahlungsverkehr zurück. Das Unternehmen stellt Lösungen bereit, die Handel, Industrie, Versicherungen, Handwerk, Fundraising, Gastronomie, öffentlicher Hand und Freiberuflern einen einfachen und effizienten Zugang zum digitalen Euro und zu modernen Zahlungsprozessen ermöglichen.

Über alseda Consulting

alseda Consulting ist spezialisiert auf SAP-basierte Lösungen für Zahlungsverkehr, Treasury und Finanzprozesse. Das Unternehmen unterstützt Banken und Unternehmen in Europa bei der Umsetzung sicherer, effizienter und regulatorisch konformer Zahlungsprozesse.

Weitere Informationen: https://alseda.com oder auf LinkedIn.

alseda Consulting ist spezialisiert auf SAP-basierte Lösungen für Zahlungsverkehr, Treasury und Finanzprozesse. Das Unternehmen unterstützt Banken und Unternehmen in Europa bei der Umsetzung sicherer, effizienter und regulatorisch konformer Zahlungsprozesse.

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alseda GmbH

Loredana Samban

Gerbermühlenstr. 9

60594 Frankfurt am Main

06926484680



http://www.alseda.com

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