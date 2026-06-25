Europas größte Silbermedaille von BESSERGOLD Mint: Fräsmodelle auf Impala 900S von LANG gefertigt

Prestigeobjekt zur Eröffnung des neuen Flagship-Stores in Prag

Hüttenberg, 25. Juni 2026 – Für die Eröffnung seines neuen Flagship-Stores in Prag hat BESSERGOLD Mint s.r.o. Europas größte Silbermedaille gefertigt. Das Prestigeobjekt besteht aus 60 Kilogramm 925er Sterling-Silber und misst 73 Zentimeter im Durchmesser. Da eine klassische Prägung bei diesen Dimensionen nicht möglich war, entstanden die Modelle für Vorder- und Rückseite auf einer Impala 900S der LANG GmbH & Co. KG. Sie dienten anschließend als Grundlage für die Gussformen der Medaille. Für die laufende Münz- und Medaillenfertigung setzt BESSERGOLD Mint zudem eine Impala 400express sowie das Digitalisiersystem LDIGIT express von LANG ein.

Der neue Prager Flagship-Store vereint erstmals Edelmetallhandel, diskreten Ankauf und Recycling mit den Produkten der BESSERGOLD Mint. Zum Sortiment gehören neben Anlageprodukten auch limitierte Sammlerstücke, exklusive numismatische Ausgaben, seltene Sammlermünzen und hochwertiger Goldschmuck. Die weltweit größte Silbermedaille bildet das zentrale Ausstellungsstück des neuen Stores. Sie wurde eigens für die Eröffnung geschaffen.

Das Motiv der großformatigen Medaille zeigt die erste Dampflokomotive, die vor über 100 Jahren in Pilsen, Tschechien, entworfen und gebaut wurde. Sie würdigt die Generationen von Konstrukteuren, Lokführern, Heizern und Werkstattmitarbeitern, die die Entwicklung der Dampflokomotive geprägt haben. Das Motiv ist auch als Sammlermünze im Store erhältlich. „Mit der Riesenmedaille wollten wir zur Eröffnung unseres neuen Flagship-Stores ein Exponat schaffen, das Besucher sofort beeindruckt und gleichzeitig die Fähigkeiten unserer Medailleure sichtbar macht“, sagt Ladislav Kareš, Sales Manager bei BESSERGOLD Trading s.r.o. „Die außergewöhnlichen Abmessungen stellten uns vor neue Herausforderungen. Umso wichtiger war eine präzise Fertigung der Modelle als Grundlage für den späteren Guss.“

Prägen nicht möglich – Fräsmodelle als Grundlage für den Guss

Bei einem Durchmesser von über 70 Zentimetern und einem Gewicht von 60 Kilogramm konnte die Medaille nicht mehr im klassischen Prägeverfahren hergestellt werden. Stattdessen wurden zunächst zwei hochpräzise Modelle aus Hartkunststoff gefertigt – eines für die Vorder- und eines für die Rückseite. Die Fräsbearbeitung auf der Impala 900S nahm insgesamt rund 20 Stunden in Anspruch. Mithilfe eines speziellen Formsandverfahrens entstanden daraus anschließend die Gussformen für die Silbermedaille.

Zum Einsatz kam die CNC-Fräs- und Graviermaschine Impala 900S. Mit ihrem großzügig dimensionierten Arbeitsbereich eignet sie sich insbesondere für die präzise Bearbeitung großformatiger Werkstücke und Reliefs. Die stabile Maschinenkonstruktion sowie hochdynamische Achsantriebe schaffen die Voraussetzungen für exakte Positionierung und reproduzierbare Ergebnisse.

„Die Dimensionen der Medaille machten einen völlig anderen Fertigungsansatz erforderlich als bei klassischen Münz- und Medaillenprojekten“, sagt Thomas Kozian, Geschäftsführer der LANG GmbH & Co. KG. „Entscheidend war, die großformatigen Modelle mit hoher Präzision fertigen zu können. Genau dafür bietet die Impala 900S die notwendigen Voraussetzungen.“

Impala 400express und LDIGIT express in der täglichen Produktion

Neben dem Sonderprojekt setzt BESSERGOLD Mint LANG-Technologie auch in der laufenden Münz- und Medaillenfertigung ein. Dort übernimmt die Impala 400express Fräs- und Gravieraufgaben in der Produktion. Die CNC-Fräs- und Graviermaschine ist unter anderem für die Herstellung von Prägestempeln und Werkzeugen, Spritzgießformen, Moletten sowie kleineren Prägezylindern ausgelegt. Sie verbindet ein kompaktes Maschinendesign mit kurzen Bearbeitungszeiten und hoher Prozesssicherheit.

Ergänzt wird sie durch das Digitalisiersystem LDIGIT express. Damit lassen sich Reliefs, Freiformflächen und Modelle schnell und präzise digitalisieren. Die erfassten Daten können anschließend direkt für die Weiterbearbeitung auf Fräs- oder Lasersystemen von LANG genutzt werden.

„Neben solchen Sonderprojekten nutzen wir die LANG-Technologie täglich für unsere Münz- und Medaillenproduktion“, sagt Kareš. „Die Impala 400express und das LDIGIT express unterstützen uns dabei, hochwertige Reliefs effizient und reproduzierbar umzusetzen.“

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

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Bildquelle: BESSERGOLD