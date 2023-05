everience Germany GmbH baut Headquarter in Darmstadt weiter aus

Die everience Germany GmbH wächst weiter und vergrößert sich entsprechend

Im letzten Jahr hatte der Geschäftsführer der everience Germany GmbH, Alexander Gassmann, 30% Wachstum für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert und der IT-Service Provider ist auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Daher wurde jetzt auch die Erweiterung des Headquarters in Darmstadt notwendig, um mehr Räumlichkeiten für mehr Mitarbeitende zu schaffen.

Prokurist und Head of Business Development, Martin Möller, erklärt die Gründe des Wachstums wie folgt: „Mehr Servicequalität und verbesserte Prozesse innerhalb der unternehmensweiten IT treffen den Nerv der Zeit. Der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass wir mit all unseren KundInnen aktiv daran arbeiten müssen, mit dem vorhandenen Personal mehr zu leisten, gleichzeitig haben wir das Themen Anwenderzufriedenheit immer im Blick. Ein manchmal schwieriger Spagat, der uns in enger Zusammenarbeit mit unseren KundInnen sehr gut gelingt. Das geht nur mit innovativen Ideen und dem nötigen Know-How.“

Darmstadt ist Sitz der Geschäftsführung und aller zentralen Verwaltungsbereiche. Von dort aus werden auch KundInnen aus dem Bereich Mitte betreut. Um dem weiteren Wachstum gerecht werden zu können, sind bundesweit aktuell 30 Stellen neu zu besetzen – davon acht in Darmstadt. Dabei spielt auch der Bereich Ausbildung eine bedeutende Rolle. In Essen und Bruchsaal werden bereits erfolgreich Kaufleute für IT-System-Management ausgebildet. Dieser Ausbildungsbereich, wie auch zusätzlich die Ausbildung zur Kauffrau/ zum Kaufmann für Büromanagement ist ab Sommer in Darmstadt geplant. Personal – und Ausbildungsleiterin, Sylvia Weishaupt, freut sich auf Bewerbungen per E-Mail an bewerbung@everience.com. Frau Weishaupt ist bereits seit 2011 als Ausbilderin tätig und ist Mitglied beim IHK-Prüfungsausschuss in Darmstadt. Für neue Mitarbeitende hält die everience Germany GmbH zahlreiche Benefits wie unter anderem: Jobticket, Bike Leasing, hybrides Arbeiten und betriebliche Altersvorsorge bereit. Regelmäßige interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen mit den entsprechenden Aufstiegschancen sind für das agile Unternehmen selbstverständlich.

Geschäftsführer Alexander Gassmann erklärt hierzu: „Wir haben mit der personellen, organisatorischen und räumlichen Erweiterung in Darmstadt wichtige Weichen für unsere zukünftige Entwicklung gestellt. Geeignete neue Kräfte, die uns bei unserem zukünftigen Wachstum in einem spannenden und zukunftsträchtigen Markt unterstützen möchten, sind herzlich willkommen!

Über die everience Germany GmbH: „IT-Experts in User Experience“:

Die everience Germany GmbH wurde 2015 gegründet und ist Teil eines europäischen IT- Konzerns mit über 3.500 Mitarbeitenden. Innerhalb von 16 Servicecentern in Europa unterstützt everience Germany in 25 Sprachen

Unternehmen bei ihrer Digitalisierung. Der Premium IT Service Provider ist auf internationaler und auch lokaler Ebene präsent, um die Herausforderungen sowohl großer globaler Konzerne als auch regionaler Unternehmen zu

meistern. In Deutschland ist die everience Germany GmbH an drei zentralen Standorten aktiv – in Darmstadt (Headquarter), Essen und Bruchsal sowie bei mehreren KundInnen direkt vor Ort. In Essen verfügt das Unternehmen zudem über ein eigenes PC-Logistikzentrum.

