BBM schafft Fuhrpark-Wissen: Expertenkonferenz Fuhrparkmanagement 2026 in Göttingen am 24. und 25. Juni / Göttinger Nobelpreiswunder trifft Fuhrpark-Wahnsinn

Mannheim, Mai 2026. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) lädt am 24. und 25. Juni 2026 zur Expertenkonferenz Fuhrparkmanagement nach Göttingen ein. In der traditionsreichen Universitätsstadt, die für wissenschaftliche Exzellenz steht und zahlreiche Nobelpreisträger hervorgebracht hat, rückt die Veranstaltung die Zukunft des Fuhrparkmanagements in den Fokus.

Unter dem Motto „Göttinger Nobelpreiswunder trifft Fuhrpark-Wahnsinn“ kommen Fachleute zusammen, um aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze rund um moderne Mobilitätskonzepte zu diskutieren.

Im Mittelpunkt stehen dabei praxisnahe Ansätze statt theoretischer Abhandlungen. Die Konferenz zeigt auf, wie Unternehmen den steigenden Anforderungen durch Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Kostendruck begegnen können.

Aktuelle Themen im Überblick

Das Programm der Konferenz greift zentrale Fragestellungen der Branche auf, darunter:

– Laden @home und dessen Umsetzung im Unternehmenskontext

– Rechtliche und steuerliche Fragestellen im Fuhrpark

– Strategische Weiterentwicklung von Fuhrparkstrukturen

– Total Cost of Ownership (TCO)

– Zukunftsthemen wie die I-KFZ-App, der digitale Führerschein sowie Auto-Abo im Vergleich zu Leasing

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten bietet die Konferenz vielfältige Möglichkeiten zum Netzwerken und zum Austausch unter Fachkolleginnen und -kollegen. Best Practices aus Unternehmen ergänzen das Programm und liefern wertvolle Einblicke aus erster Hand.

Zwei Tage Austausch und neue Impulse

Die Konferenz beginnt am 24. Juni um 12 Uhr und endet am 25. Juni gegen 16 Uhr. Am Abend des ersten Veranstaltungstages geht es um den persönlichen Austausch. Weitere Details zum Programm werden in Kürze bekannt gegeben.

Die Teilnehmenden erwartet eine abwechslungsreiche Veranstaltung mit fundiertem Fachwissen, relevanten Diskussionen und zahlreichen Gelegenheiten zur Vernetzung innerhalb der Branche.

www.mobilitaetsverband.de bzw. https://www.mobilitaetsverband.de/konferenzen-messen/expertenkonferenz-fuhrparkmanagement-2026.html

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) ist das größte Netzwerk für nachhaltige betriebliche Mitarbeitermobilität in Deutschland. Seit seiner Gründung im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement bündelt der BBM die Expertise für Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Er setzt sich aktiv für die Belange seiner rund 650 Mitglieder ein und gestaltet die Zukunft der betrieblichen Mobilität mit.

Als Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe ist er auch auf europäischer Ebene stark vernetzt.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Can Baltaci (stv. Vorsitzender, Fleet-Management Eppendorf Group SE & Co. KG), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter

Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Axel Schäfer

(Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

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Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

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