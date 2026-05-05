Extreme erweitert Wi-Fi-7-Portfolio für High-Density- und Outdoor-Einsatz

Neue Access Points liefern zuverlässige Highspeed-Konnektivität – von Innenräumen mit hoher Auslastung bis zu herausfordernden Outdoor-Szenarien

Morrisville, N.C./Frankfurt a. M., 05.05.2026 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, stellt mehrere neue Wi-Fi-7-Lösungen vor. Diese ermöglichen schnelle und sichere Konnektivität für geschäftskritische Anwendungsfälle. Dazu zählen KI-Workloads in Echtzeit, AR-/VR-Anwendungen, Smart Manufacturing, Telemedizin und Umgebungen mit hoher Gerätedichte. Organisationen weltweit – darunter die Baylor University, Henry Ford Health, Six Flags, das University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust sowie mehrere NFL-Teams – setzen bereits auf die Wi-Fi-7-Technologie von Extreme. Sie nutzen diese, um Konnektivität in hochverdichteten Umgebungen, Echtzeitanwendungen und moderne digitale Angebote zu ermöglichen.

Extreme bietet ein umfassendes, einsatzbereites Wi-Fi-7-Portfolio von Access Points (APs), die auf hohe Leistung und effizienten Betrieb ausgelegt sind. Sie eignen sich sowohl für anspruchsvolle Umgebungen wie Krankenhäuser und Stadien als auch für den kostenbewussten Einsatz in Schulen, im Einzelhandel und in der Hotellerie. Über Extreme Platform ONE™ lassen sich die Lösungen zentral verwalten und ermöglichen eine sichere und zuverlässige Konnektivität – ohne Kompromisse bei Energiebedarf und Leistung. Die Unterstützung für Low- und Standard-Power im 6-GHz-Band erlaubt es Kunden zudem, die Vorteile von Wi-Fi 7 zu nutzen, ohne bestehende Switch- oder Strominfrastruktur aufrüsten zu müssen, und unterstützt gleichzeitig die Einhaltung globaler regulatorischer Vorgaben.

Die AP5060-Serie (Outdoor) und die AP5022-Serie (Indoor) bieten leistungsstarke Performance mit drei 4×4-Funkmodulen, einem separaten Tri-Band-Sicherheitssensor sowie integrierten IoT-Funkmodulen, um den wachsenden Anforderungen durch eine steigende Anzahl an Endgeräten gerecht zu werden.

– Der AP5060 ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und kombiniert ein robustes Design mit der nötigen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für eine stabile, langfristige Konnektivität – etwa in Krankenhäusern, in der Industrie oder in Stadien.

– Beide Serien unterstützen einen flexiblen Tri-Band-Betrieb mit Standard-PoE+ (802.3at). So können Kunden ihre Infrastruktur breit ausrollen und je nach Umgebung die passende Balance aus Funkleistung, Scanning und Funktionalität wählen.

Die AP3020-Serie (Indoor) und die wetterfeste AP3060-Serie (Outdoor) bieten umfassendes Wi-Fi 7 und sind für kostenbewusste Deployments ausgelegt. Mit ihren 2×2-Funkdesigns sind sie speziell auf Umgebungen mit begrenztem Platz- und Energieangebot zugeschnitten, etwa in Schulen, im Einzelhandel oder im Gastgewerbe.

– Der AP3020W verfügt über ein flaches Wall-Plate-Design, das Optik und Funktion sinnvoll verbindet und sich damit besonders für den Einsatz im Gastgewerbe, im Bildungsbereich sowie in Wohnanlagen eignet.

– Der AP3020X unterstützt externe Antennen und ermöglicht so flexiblere Ausleuchtungen in Umgebungen, in denen gerichtetes Wi-Fi Vorteile bringt, etwa in Bereichen mit hoher Nutzerdichte.

– Der AP3060 ist nach IP67 klassifiziert und verfügt über ein kompaktes Gehäuse mit erweitertem Temperaturbereich. Er ist dafür ausgelegt, auch anspruchsvollen Bedingungen – von starkem Wind bis hin zu Minusgraden – zuverlässig standzuhalten.

„Wi-Fi 7 gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen verstärkt IoT-Anwendungen und Echtzeit-KI-Workloads einsetzen. Die cloudbasiert gemanagten Wi-Fi-7-Lösungen von Extreme kombinieren leistungsfähige Hardware mit intelligenter Steuerung, vereinfachen so den Betrieb und bereiten Netzwerke optimal auf zukünftige Anforderungen vor“, sagt Sian Morgan, Research Director bei der Dell“Oro Group.

„Unsere Kunden sind heute mehr denn je auf zuverlässiges, leistungsstarkes Wi-Fi angewiesen – insbesondere, da Mobilität, Echtzeitanwendungen und die Zahl vernetzter Geräte weiter steigen und sich 6-GHz-Konnektivität immer stärker durchsetzt. Die neuen Wi-Fi-7-Lösungen helfen dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden – mit höherer Leistung für moderne, KI-getriebene Umgebungen, verbesserter Energieeffizienz sowie einer einfacheren Bereitstellung und einem effizienteren Betrieb auch im großen Maßstab“, so David Coleman, Director of Wireless im Office of the CTO bei Extreme Networks.

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

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