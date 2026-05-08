Extreme Networks realisiert Wi-Fi 7 im „The Swamp“-Stadion der University of Florida

Die erste Implementierung in einem College-Stadion bietet leistungsstarke Konnektivität für 90.000 Fans – durchgängig vernetztes Stadionerlebnis, selbst bei voller Auslastung

Morrisville, N.C./Frankfurt a. M., 08.05.2026 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, hat das erste Wi-Fi-7-Netzwerk in einem College-Stadion implementiert – im Ben Hill Griffin Stadium der University of Florida, auch bekannt als „The Swamp“.

Die rund 90.000 Fans im Stadion erleben eine schnellere, nahtlose und zuverlässige Konnektivität. Endgeräte verbinden sich unmittelbar, Inhalte lassen sich ohne Unterbrechung teilen und streamen, und mobile Bestellungen sorgen für reibungslose Abläufe an den Verkaufsständen.

Mit Wi-Fi 7 als technischer Grundlage ist „The Swamp“ nicht nur eines der lautesten Stadien, sondern auch digital auf dem neuesten Stand: schnell, vernetzt und auf ein immersives Erlebnis ausgelegt. Damit setzt das Stadion neue Maßstäbe für stark frequentierte Veranstaltungsorte. Die Implementierung ergänzt zudem die geplante Modernisierung des Stadions.

„An Spieltagen wird „The Swamp“ zu einer der mitreißendsten und zugleich am dichtesten vernetzten Umgebungen im College-Sport“, sagt Matt Vincent, Assistant Athletic Director for Information Technology an der University of Florida. „Im Zuge unserer kontinuierlichen Investitionen in das Fan-Erlebnis im Ben Hill Griffin Stadium ermöglicht uns Wi-Fi 7, die Kapazitäten deutlich zu erhöhen und gleichzeitig eine intelligentere, echtzeitfähige Konnektivität bereitzustellen, die auch bei hoher Auslastung für stabile Abläufe sorgt. Das NIaaS (Network Intelligence as a Service)-Modell von Extreme Networks bietet uns zudem die Flexibilität, die Infrastruktur bei Bedarf zu skalieren – ohne hohe Anfangsinvestitionen. So kann unser IT-Team effizienter arbeiten und gleichzeitig eine durchgängig hochwertige digitale Erfahrung für alle Fans bereitstellen.“

Eine neue Dimension der Fan-Konnektivität

Das neue Wi-Fi-7-Netzwerk von Extreme bietet:

– Höchstgeschwindigkeiten für unterbrechungsfreies Streaming von 4K/8K-Inhalten, sofortiges Teilen in sozialen Netzwerken und den Zugriff auf Echtzeit-Statistiken

– Geringere Latenz für schnelle, reaktionsfähige mobile Anwendungen, etwa für In-Seat-Bestellungen oder interaktive Apps

– Deutlich höhere Gerätekapazität, die zehntausende gleichzeitige Verbindungen ohne Leistungseinbußen ermöglicht

– Zuverlässige Netzabdeckung in allen Bereichen des Stadions – von den Rängen über Umlaufbereiche und Logen bis hin zu Außenflächen

Optimierte Abläufe im Stadionbetrieb

Neben der Verbesserung des Fan-Erlebnisses unterstützt Extreme Wi-Fi 7 auch eine zuverlässigere Kommunikation für das Personal, schnellere Transaktionen an Verkaufsstellen sowie ein höheres Sicherheitsniveau durch die Unterstützung von HD-Video und KI-gestützter Überwachung. Zudem ermöglicht es die nahtlose Einbindung von IoT-Technologien wie intelligenten Sensoren, Digital Signage und automatisierten Systemen. Mit ExtremeAnalytics erhalten Stadionbetreiber Echtzeit-Einblicke in Besucherströme, Nachfrage an Verkaufsständen, Fan-Präferenzen und Verweildauern und können so fundiertere Entscheidungen treffen sowie neue Sponsoring-Möglichkeiten erschließen.

Norman Rice, Chief Commercial Officer bei Extreme Networks, sagt: „In stark ausgelasteten Veranstaltungsstätten stoßen Netzwerke schnell an ihre Grenzen – gerade an Spieltagen. Dieses Projekt zeigt, welches Potenzial Wi-Fi 7 für College-Stadien bietet: hohe Leistung, stabile Verbindungen und die nötige Skalierbarkeit für die Anforderungen von Fans und Betrieb.“

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

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