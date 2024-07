Extreme Networks und Intel kooperieren, um KI-basierte Produktinnovationen voranzutreiben

Neue Technologiepartnerschaft erweitert die Möglichkeiten von Extreme AI Expert

Deutlich verbesserte Wi-Fi-Konnektivität, Performanz und Sicherheit

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 30. Juli 2024 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Innovationspartnerschaft mit dem Intel® Connectivity Analytics Program eingegangen ist, um die integrierten KI-Funktionen seiner Extreme AI Expert™-Lösung zu verbessern, die derzeit als technische Vorschau in den Extreme Labs™ erprobt wird. Die Kooperation zielt darauf ab, Kunden bei der Optimierung der Netzwerkleistung, der Erkennung von Sicherheitsbedrohungen, der Personalisierung von Endnutzererfahrungen und der Senkung von Betriebskosten zu unterstützen. Dazu werden Netzwerkdaten, individuelle Gerätedaten von PCs mithilfe des innovativen Intel® Connectivity Analytics SDK und generative KI (GenAI) genutzt, um Netzwerke intelligenter, schneller und resilienter zu machen.

Die Zahl der Endgeräte nimmt in sämtlichen Netzwerkumgebungen stetig zu. Kunden benötigen daher einen besseren Einblick in die Geräteaktivitäten und eine einfachere Lösung für das Management der Geräte vom Rechenzentrum bis zum Netzwerkrand. Die Partnerschaft von Extreme mit Intel wird die Transparenz von Netzwerk- und Endgeräten erhöhen und die Entwicklung von GenAI-Tools vorantreiben, mit denen Kunden das Design, die Implementierung und das Management von Unternehmensnetzwerken sowie der Sicherheit optimieren können. Diese neuen Funktionen helfen dabei, die Netzwerkleistung zu optimieren, die Bandbreite dynamisch anzupassen, um kritische Geräte zu priorisieren und die Erkennung von Sicherheitsbedrohungen und die Problembehebung zu verbessern.

GenAI für niedrigere Betriebskosten und bessere Nutzererfahrungen

Extreme AI Expert, das auf der Extreme Connect 2024 als technische Vorschau vorgestellt wurde, kombiniert Informationen aus den Wissensdatenbanken von Extreme Networks mit Daten von Anwendungen und Geräten in Kundennetzwerken, um Einblicke und proaktive Empfehlungen für das Design, die Bereitstellung und das Management von Netzwerken zu geben. Die Partnerschaft mit Intel wird Daten von mit Intel verbundenen Geräten einbeziehen, um die Empfehlungen für Kunden weiter zu verbessern und den Wissensumfang von Extreme AI Expert zu ergänzen. Die Integration von Extreme AI Expert in die Lösungen von Extreme Networks wird voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen.

„Das Netzwerk ist der Dreh- und Angelpunkt für Arbeitsabläufe, Innovationen und Erfahrungen. Durch die Partnerschaft mit Extreme Networks sorgen wir gemeinsam dafür, dass Netzwerke intelligenter, schneller, sicherer und skalierbarer werden. Durch die Nutzung der vielfältigen KI-basierten Erkenntnisse aus Millionen von mit Intel verbundenen Geräten auf der ganzen Welt und die Kombination mit den umfangreichen Netzwerkdaten helfen wir Unternehmen, ihre Betriebskosten zu senken und ein erstklassiges Benutzererlebnis zu bieten.“

Eric McLaughlin, VP & GM Wireless Solutions bei Intel, Client Computing Group.

„Unser Ziel ist es, Netzwerke so weiterzuentwickeln, dass sie den Anwendern ein besseres Erlebnis ermöglichen. Die Partnerschaft mit Intel bietet unseren Kunden eine sichere und optimierte Möglichkeit, Transparenz über ihr Netzwerk und ihre Endgeräte auf einer einzigen Plattform zu erhalten. Durch die Ergänzung unserer Extreme AI Expert-Lösung mit Intel® Connectivity Analytics bieten wir umfassendere und intuitivere KI-basierte Einblicke und Automatisierungen. Das Ergebnis sind intelligentere und reaktionsfähigere Erfahrungen, die alle Bereiche – von der Netzwerkoptimierung bis hin zur schnellen Erkennung und Behebung von Sicherheitsbedrohungen – verbessern.“

Nabil Bukhari, Chief Technology & Product Officer und GM of Subscription Business bei Extreme Networks

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen mit dem Fokus, Lösungen und Services bereitzustellen, die Geräte, Anwendungen und Menschen auf innovative Weise miteinander verbinden. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern wir die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

