Fachkräftemangel – Ständige Herausforderung für Unternehmen

Der Fachkräftemangel stellt aktuell und zukünftig für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Die knappe Verfügbarkeit von Fachkräften führt zu einer höheren Konkurrenz um die besten Talente. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, ist es wichtig, dass Unternehmen ihr Potenzial in den eigenen Reihen erkennen und nutzen. Dazu bietet sich gezielte Personalentwicklung an.

Gezielte Personalentwicklung – Ein wirksames Mittel gegen den Fachkräftemangel

Gezielte Personalentwicklung beinhaltet die Analyse des Potenzials der eigenen Mitarbeiter und die Förderung ihrer individuellen Stärken und Fähigkeiten. Dadurch können Unternehmen nicht nur den Fachkräftemangel bekämpfen, sondern auch die Motivation und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter erhöhen. Darüber hinaus kann gezielte Personalentwicklung auch dazu beitragen, den Fachkräftemangel langfristig zu vermeiden, da es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu verbessern und in höhere Positionen aufzusteigen.

Digitale Lösungen – Eine Ergänzung zur externen Beratung

Um gezielte Personalentwicklung effektiv umsetzen zu können, bietet sich die Zusammenarbeit mit externen Experten, beispielsweise Personalberatungen, an, aber auch digitale Lösungen können hier ergänzend zum Ziel führen. Digitale Lösungen können beispielsweise in Form von Online-Kursen oder E-Learnings angeboten werden. Digitale Lösungen bieten den Vorteil, dass sie unabhängig von Zeit und Ort zugänglich sind und eine schnelle und effiziente Umsetzung ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit mit externen Personalberatungen kann zudem das Scheuklappen-Denken verhindert werden, indem sie eine breitere Perspektive auf die Mitarbeiter- und Fähigkeitenentwicklung ermöglichen. Auch die zielführende Konzeption von nachhaltigen Konzepten zur erfolgreichen Personalentwicklung oder die Schulung der eigenen Mitarbeiter in den Personalabteilungen kann ein wichtiger Ansatz sein, den man gemeinsam mit externen Personalberatungen angehen sollte.

Durch die gezielte Analyse von Potenzialen, beispielsweise mittels anerkannter psychologischer Testverfahren lassen sich Stärken und Talente der eigenen Mitarbeiter gut erkennen und gezielt fördern. Die Förderung der eigenen Mitarbeiter hat neben dem fachlichen Mehrwert auch den Vorteil dass wahrgenommene Wertschätzung der Mitarbeiter und damit verbundenes Employer Branding gesteigert und gestärkt werden.

Fazit

Der Fachkräftemangel stellt besonders für kleine und mittlere Unternehmen eine große Herausforderung dar. Um dem Fachkräftemangel effektiv begegnen zu können, ist es wichtig, dass Unternehmen ihr Potenzial in den eigenen Reihen erkennen und nutzen. Gezielte Personalentwicklung bietet hierfür eine wirksame Lösung. Digitale Lösungen können eine wichtige Ergänzung zur Zusammenarbeit mit externen Personalberatungen sein und eine breitere Perspektive auf die Mitarbeiter- und Fähigkeitenentwicklung ermöglichen. Unternehmen, die in gezielte Personalentwicklung investieren, können nicht nur dem Fachkräftemangel begegnen, sondern auch die Motivation und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter erhöhen sowie den Fachkräftemangel langfristig vermeiden. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es daher besonders wichtig, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter und ihr Potenzial ernst nehmen und gezielte Maßnahmen ergreifen, um dem Fachkräftemangel erfolgreich entgegenzutreten.

Als Startup im Sommer 2018 gegründet verfügt die etwas andere Personalberatung hrXperts über ein dynamisches Umfeld, flexible Strukturen und durch das Gründerteam über jahrzehnte-lange Erfahrung.

Neben den Klassikern: Direktansprache und Executive Search sind unter anderem die Bereiche Strategieberatung, Karriereberatung, Outplacement, Nachfolgeplanung, Interim Management und Active Sourcing die Steckenpferde der noch jungen Beratung.

Durch spezielles Knowhow in der Anwendung wissenschaftlicher Testverfahren zur Eignungsdiagnostik kann sich die Personalberatung zudem vom Wettbewerb absetzen und für einen greifbaren Mehrwert sorgen.

