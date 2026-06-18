FairToner als „Bester Online-Händler 2026“ in der Branche „Drucker & Zubehör“ ausgezeichnet

Der Online-Shop FairToner.de wurde im Rahmen der aktuellen Studie „Die besten Online-Händler 2026“ von Handelsblatt und ServiceValue mit dem 1. Platz in der Branche „Drucker & Zubehör“ ausgezeichnet. Damit zählt FairToner erneut zu den führenden Anbietern im deutschen E-Commerce und konnte sich innerhalb der Branche „Drucker & Zubehör“ an die Spitze setzen.

Die Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Verbraucherbefragung, die gemeinsam vom Handelsblatt und dem Kölner Marktforschungsinstitut ServiceValue durchgeführt wurde. Insgesamt flossen 243.038 Kundenbewertungen in die Untersuchung ein. Analysiert wurden dabei 1.464 Online-Händler aus 91 unterschiedlichen Branchen. FairToner erreichte in der Branche „Drucker & Zubehör“ einen Mittelwert von 2,84 und belegte damit den ersten Rang.

Verbraucherbefragung bewertet die besten Anbieter im Online-Handel

Die Studie untersucht regelmäßig, welche Online-Händler aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher besonders überzeugen können. Entscheidend für die Platzierung war die Häufigkeit der Stimmen, mit denen ein Anbieter als „bester Online-Händler“ genannt wurde. Unternehmen, deren Zufriedenheitswerte über dem jeweiligen Branchenmittelwert lagen, erhielten die Auszeichnung „Beste Online-Händler“. Der jeweils führende Anbieter einer Branche wurde zusätzlich mit dem Titel „Bester Online-Händler“ ausgezeichnet.

FairToner überzeugt in der Branche „Drucker & Zubehör“

FairToner.de mit Sitz in Meinerzhagen gehört zu den etablierten deutschen Online-Händlern für Druckerzubehör, Tonerkartuschen, Druckerpatronen und Bürobedarf. Das Unternehmen bietet sowohl Originalprodukte als auch kompatible Alternativen der Eigenmarke FairToner an. Neben einem breiten Sortiment spielen insbesondere transparente Bestellprozesse, Servicequalität und kundenorientierte Leistungen eine wichtige Rolle.

Die aktuelle Auszeichnung als „Bester Online-Händler 2026“ in der Branche „Drucker & Zubehör“ reiht sich in zahlreiche unabhängige Studienergebnisse der vergangenen Jahre ein, bei denen FairToner regelmäßig in der Branche „Drucker & Zubehör“ in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Servicequalität und Verbraucherempfehlung ausgezeichnet wurde. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Position als verlässlicher Anbieter im Online-Handel für Druckerzubehör.

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden am 29. April 2026 sowohl in der Printausgabe Nr. 82 des Handelsblatts als auch online veröffentlicht.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

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CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

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