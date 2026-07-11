FairToner erreicht 1. Platz im WirtschaftsWoche-Ranking „Kundenfavoriten 2026“

FairToner.de wurde im aktuellen WirtschaftsWoche-Ranking „Kundenfavoriten 2026“ in der Branche „Drucker & Zubehör“ ausgezeichnet. Der Online-Händler erreichte dabei die Auszeichnung „Höchste Empfehlung – 1. Platz“ und erzielte mit einem Mittelwert von 2,45 das beste Ergebnis innerhalb der Branche.

Verbraucherbefragung zu bevorzugten Anbietern

Das Ranking wurde von der WirtschaftsWoche gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut ServiceValue durchgeführt. Im Zeitraum von Anfang März bis Ende April 2026 wurden mehr als 292.000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Frage, welche Anbieter die Befragten bevorzugen würden, wenn sie entsprechende Produkte oder Leistungen in Anspruch nehmen möchten.

Insgesamt wurden fast 2.200 Unternehmen aus 118 Branchen bewertet. Die Befragten konnten auf einer vierstufigen Skala angeben, ob sie ein Unternehmen allen anderen, den meisten, nur wenigen oder keinem anderen Anbieter derselben Branche vorziehen würden. Aus den Antworten wurde für jedes Unternehmen ein Durchschnittswert gebildet. Je niedriger dieser Wert ausfiel, desto besser wurde das Unternehmen bewertet.

„Höchste Empfehlung“ für FairToner.de

Unternehmen, deren Durchschnittswert besser als der Branchendurchschnitt war, erhielten die Auszeichnung „Hohe Empfehlung“. Anbieter, die innerhalb dieser Gruppe nochmals überdurchschnittlich abschnitten, wurden mit „Sehr hohe Empfehlung“ bewertet. Das Unternehmen mit dem besten Wert der jeweiligen Branche erhielt die Auszeichnung „Höchste Empfehlung“.

In der Branche „Drucker & Zubehör“ konnte FairToner.de den ersten Platz erreichen. Das Ergebnis zeigt, dass der Anbieter bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern eine hohe Präferenz genießt, wenn es um den Kauf von Druckerpatronen, Tonerkartuschen und weiterem Druckerzubehör geht.

Vertrauen durch Sortiment, Service und Kundennähe

FairToner.de wird von der CPO Concept GmbH mit Sitz in Meinerzhagen betrieben und ist auf Druckerzubehör, Bürobedarf sowie weitere Verbrauchsmaterialien spezialisiert. Zum Sortiment zählen unter anderem Tintenpatronen, Tonerkartuschen, Druckerpapier und ausgewählte Büroartikel. Neben einem breiten Angebot legt FairToner Wert auf transparente Abläufe, persönliche Beratung, zuverlässigen Service und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Platzierung im WirtschaftsWoche-Ranking „Kundenfavoriten 2026“ unterstreicht die Bedeutung stabiler Kundenbeziehungen in einem Markt, der von großer Auswahl und steigenden Erwartungen geprägt ist.

Die Ergebnisse des WirtschaftsWoche-Rankings „Kundenfavoriten 2026“ sind online abrufbar unter: wiwo.de/unternehmen/handel/lidl-aldi-co.-das-sind-deutschlands-kundenfavoriten/100226306.html

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

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CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



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