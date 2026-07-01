FairToner erreicht „Höchste Kundentreue“ in der Studie „Kundentreue 2026“ und wird 5-Jahres-Sieger

Kundentreue gilt als ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen im Wettbewerb. Eine stabile Stammkundschaft sorgt für verlässliche Umsätze, stärkt das Vertrauen in eine Marke und unterstützt langfristiges Wachstum. In der aktuellen Studie „Kundentreue 2026“ von DEUTSCHLAND TEST konnte sich der Onlinehändler FairToner in der Kategorie „Druckerzubehör-Shops“ erneut behaupten.

Das Unternehmen wurde mit dem Prädikat „Höchste Kundentreue“ ausgezeichnet und erreicht einen Wert von 52,40 Prozent. Darüber hinaus erfüllt FairToner aufgrund konstant überdurchschnittlicher Ergebnisse der vergangenen Jahre auch die Kriterien als „5-Jahres-Sieger“.

Untersuchung zu Loyalität bestätigt starke Kundenbindung

Die Studie wurde vom Marktforschungsinstitut ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST durchgeführt und erscheint bereits zum zehnten Mal. Ziel der Untersuchung ist es, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die bei ihren Kundinnen und Kunden eine besonders hohe Loyalität genießen.

Für die aktuelle Auswertung wurden rund 487.000 Kundenurteile zu 1.610 Unternehmen und Marken aus 86 Branchen analysiert. Grundlage der Bewertung bildet die Bereitschaft der Befragten, sich bei einem erneuten Kauf wieder für denselben Anbieter zu entscheiden. Aus den Ergebnissen wird ein sogenannter Loyalty-Score ermittelt, der die Stärke der Kundenbindung messbar macht. Unternehmen, deren Werte deutlich über dem Branchendurchschnitt liegen, erhalten die Auszeichnung für eine besonders hohe Kundentreue.

Kundentreue als wichtiger Indikator im Onlinehandel

Gerade im digitalen Handel informieren sich Verbraucher heute intensiver als je zuvor. Bewertungen, Erfahrungsberichte und Empfehlungen aus sozialen Netzwerken spielen bei der Auswahl eines Anbieters eine entscheidende Rolle. Für Unternehmen bedeutet dies, dass neben Produktqualität und Preis auch Service, Transparenz und Zuverlässigkeit entscheidend sind, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

FairToner als etablierter Anbieter für Druckerzubehör

FairToner.de ist ein Online-Shop für Druckerpatronen, Tonerkartuschen und weiteres Druckerzubehör und wird von der CPO Concept GmbH mit Sitz in Meinerzhagen betrieben. Das Sortiment umfasst sowohl Originalprodukte bekannter Hersteller als auch kompatible Lösungen der Eigenmarke FairToner sowie eine Premium-Produktlinie für besonders hohe Qualitätsansprüche. Ziel des Unternehmens ist es, Privat- und Geschäftskunden zuverlässige und wirtschaftliche Drucklösungen anzubieten.

Die aktuelle Auszeichnung im Rahmen der Studie „Kundentreue 2026“ unterstreicht die Bedeutung langfristiger Kundenbeziehungen im E-Commerce und bestätigt die hohe Loyalität vieler Kundinnen und Kunden gegenüber FairToner.

Die vollständigen Ergebnisse der Untersuchung sind online abrufbar unter:

https://deutschlandtest.de/rankings/wer-hat-die-treuesten-kunden

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

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