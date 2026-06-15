Family & Friends Programm Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Exklusive Vorteile für Freunde, Gäste und Partner: Rabatte von 10 bis 20 Prozent, spezielle Angebote und Gäste-werben-Gäste-Programm für Sansibar-Liebhaber

Das Hotel Green Ocean Zanzibar erweitert sein Gästeprogramm und startet ab sofort das neue Family & Friends Vorteilsprogramm. ( www.hotel-sansibar.com & www.greenoceanzanzibar.com)

Freunde, Stammgäste, Geschäftspartner und persönliche Empfehlungen profitieren von exklusiven Preisvorteilen, besonderen Angeboten und attraktiven Rabatten für ihren Aufenthalt im außergewöhnlichen Boutique-Hotel an der Ostküste Sansibars.

Das Family & Friends Programm richtet sich an Gäste, die ihre positiven Erfahrungen mit Freunden, Familie oder Geschäftspartnern teilen möchten. Je nach Reisezeit und Verfügbarkeit erhalten berechtigte Teilnehmer attraktive Preisnachlässe von meist 10 bis 20 Prozent auf ausgewählte Übernachtungsangebote.

Wer erhält den Family & Friends Rabatt?

Von den Vorteilen profitieren insbesondere:

• Freunde und Familienangehörige bestehender Gäste

• Wiederkehrende Stammgäste

• Kooperationspartner und Geschäftspartner

• Empfehlungsgeber des Hotels

• Teilnehmer des Gäste-werben-Gäste-Programms

Mit dem neuen Vorteilsprogramm möchte das Hotel Green Ocean Zanzibar seine enge Verbindung zu Gästen und Partnern weiter stärken und sich für Empfehlungen bedanken.

„Viele unserer neuen Gäste kommen auf Empfehlung ehemaliger Besucher. Dieses Vertrauen möchten wir mit attraktiven Vorteilen belohnen und unseren Gästen die Möglichkeit geben, ihre positiven Erfahrungen mit Freunden und Familie zu teilen“, erklärt Hotelgründerin Melanie Sitter.

Gäste werben Gäste – gemeinsam Vorteile genießen

Ein besonderer Bestandteil des Family & Friends Programms im Hotel Sansibar ist die Aktion „Gäste werben Gäste“. Gäste, die das Hotel Green Ocean Zanzibar erfolgreich weiterempfehlen, erhalten Zugang zu exklusiven Sonderaktionen und zusätzlichen Vorteilen bei zukünftigen Aufenthalten.

Das Empfehlungsprogramm soll dazu beitragen, die besondere Community rund um das Hotel weiter auszubauen und gleichzeitig neue Gäste für die einzigartige Atmosphäre des Hauses zu begeistern.

Außergewöhnlich übernachten im Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Das Hotel Green Ocean Zanzibar zählt zu den besonderen Unterkünften auf Sansibar. Das nachhaltig geführte Boutique-Hotel liegt in Kibigija zwischen den beliebten Küstenorten Jambiani und Paje und verbindet naturnahes Wohnen mit modernem Komfort.

Umgeben von Palmen, tropischer Vegetation und einer weitläufigen Gartenanlage erleben Gäste hier einen Urlaub fernab des Massentourismus. Individuell gestaltete und stilvolle Boutique-Zimmer, zwei Pools, ein Spa-Baumhaus, Yoga-Angebote sowie die natürliche Süßwasserhöhle „The Cave“ machen das Hotel zu einem besonderen Rückzugsort für Naturliebhaber und Individualreisende.

Kulinarische Besonderheit: Banana La Mama Restaurant

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Hotels ist das hauseigene Banana La Mama Restaurant. Hier steht die Banane in ihren vielfältigen Variationen im Mittelpunkt der kreativen Küche.

Von traditionellen Kochbananen-Gerichten über moderne Interpretationen lokaler Spezialitäten bis hin zu außergewöhnlichen Desserts und hausgemachtem Bananenwein erleben Gäste eine kulinarische Reise durch die Geschmackswelt Sansibars. Frischer Fisch, regionale Gewürze und lokale Zutaten runden das Konzept ab.

Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft im Mittelpunkt

Das Hotel Green Ocean Zanzibar verfolgt ein nachhaltiges Konzept mit umweltfreundlichen Bauweisen, lokalen Materialien und persönlicher Betreuung. Die Verbindung aus Natur, Komfort und authentischer Gastfreundschaft schafft ein Urlaubserlebnis, das sich deutlich von klassischen Hotelanlagen unterscheidet.

Mit dem neuen Family & Friends Programm sollen noch mehr Reisende die Möglichkeit erhalten, dieses besondere Hotelkonzept zu attraktiven Konditionen kennenzulernen.

Über das Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist ein nachhaltig geführtes Boutique-Hotel und Eco-Lodge in Kibigija an der Ostküste Sansibars. Gegründet von der deutschen Unternehmerin Melanie Sitter, verbindet das Hotel naturnahes Wohnen, individuelles Design, persönliche Gastfreundschaft und verantwortungsvollen Tourismus zu einem einzigartigen Urlaubskonzept.

Highlights im Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Neben den naturnahen Unterkünften bietet das Hotel Green Ocean Zanzibar zahlreiche weitere Attraktionen:

• Natürliche Süßwasserhöhle „The Cave“ direkt neben der Hotelanlage

• Tropische Gartenlandschaft mit zwei Pools

• Spa-Baumhaus für Massagen und Wellnessanwendungen

• Offenes Yoga-Deck mitten in der Natur

• Restaurant „Banana La Mama“ mit frischer und kreativer Küche

• Kurze Wege zu den Traumstränden von Jambiani und Paje

• Nachhaltiges Hotelkonzept mit persönlicher Betreuung

Weitere Informationen über das Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Hotel Green Ocean Zanzibar direkt buchen:

https://direct-book.com/properties/greenoceanzanzibarboutiquehotel

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave

Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.

Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel

Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.

Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort

Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.

Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.

Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.

Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre

Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.

Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.

Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant

Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.

Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.

Yoga, Retreats und Erholung

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreat-Wochen

– Meditation und Achtsamkeit

– individuelle Wellnessprogramme und Massagen

Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

Sansibar entdecken

Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:

– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje

– kulturelle Dorfbesuche

– Ziplining durch tropische Landschaften

– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.

Gastgeber mit Herz

Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.

Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Firmenkontakt

Hotel Green Ocean Zanzibar

Melanie Sitter

Kibigija Jambiani TZ

72108 Zanzibar

+255 657 328 529



http://www.hotel-sansibar.com

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