Farben, die wärmen – Herbsttextilien von erwinmueller.de

Von glattem Mako-Satin bis zu kuscheligem Feinbiber: Bettwäsche, Frottier und Wohnaccessoires bringen Farbe und Behaglichkeit ins Zuhause

Wenn die Tage kürzer und die Nächte kühler werden, wächst die Lust auf ein behagliches Zuhause. Warme Natur- und Beerentöne, Petrol, Lavendel und moderne grafische Muster prägen die neue Herbstkollektion von erwinmueller.de. Blätter, Gräser und Farne greifen die Formen der Natur auf und bringen saisonale Stimmung in Schlaf-, Bade- und Wohnräume.

Neben Farben und Dessins spielt bei Bettwäsche vor allem die Materialqualität eine wichtige Rolle. Während glatte Baumwollgewebe ein frisches Hautgefühl vermitteln und sich für unterschiedliche Jahreszeiten eignen, speichern angeraute Qualitäten mehr Wärme. So lässt sich die Bettwäsche passend zum persönlichen Wärmebedürfnis auswählen.

Mako-Satin: glatter Schlafkomfort mit feinem Glanz

Mako-Satin zeichnet sich durch seine glatte, geschmeidige Oberfläche und den dezenten Glanz aus. Die atmungsaktive und temperaturausgleichende Baumwollqualität fühlt sich auf der Haut angenehm frisch an. Sie ist besonders im Frühjahr und Sommer beliebt, eignet sich für Menschen mit geringerem Wärmebedürfnis aber auch in den kühleren Monaten.

Auf der ebenmäßigen Oberfläche kommen detailreiche Digitaldrucke und intensive Farben besonders wirkungsvoll zur Geltung. Die neuen Dessins zeigen Blätter, Gräser und Farne in warmen Herbstfarben, kräftigen Beerentönen und zurückhaltenden Naturtönen.

Renforcé: unkomplizierter Komfort für jeden Tag

Renforcé ist ein mittelfeines Baumwollgewebe mit einer glatten, leicht griffigen Oberfläche. Die atmungsaktive und temperaturausgleichende Qualität ist angenehm weich, strapazierfähig und pflegeleicht. Sie eignet sich besonders gut für die Übergangszeit, kann aber auch ganzjährig verwendet werden.

Feinbiber: kuschelige Wärme für kalte Nächte

Für Menschen, die es nachts gerne besonders warm und weich mögen, ist Feinbiber eine geeignete Wahl. Bei dieser Baumwollqualität wird die Oberfläche fein angeraut. Der dadurch entstehende weiche Flor schließt Luft ein und speichert Wärme. Gleichzeitig bleibt das Material atmungsaktiv und feuchtigkeitsaufnehmend.

Feinbiber ist leichter und feiner als klassisches Bibergewebe und eignet sich besonders für Herbst und Winter.

Edelflanell: feine Wärme ohne viel Volumen

Edelflanell ist eine besonders feine Variante des Baumwollflanells. Das Gewebe wird leicht und gleichmäßig angeraut, sodass eine weiche Oberfläche mit kurzem, feinem Flor entsteht. Im Vergleich zu kräftigem Bibergewebe wirkt Edelflanell leichter und weniger voluminös, bietet aber dennoch ein angenehm wärmendes Hautgefühl.

Damit eignet sich die Qualität für alle, die in der kalten Jahreszeit eine weiche, anschmiegsame Bettwäsche bevorzugen, ohne auf Leichtigkeit verzichten zu wollen.

Blätterdesign für das Badezimmer

Auch im Bad greifen natürliche Motive die herbstliche Stimmung auf. Die Erwin Müller Walk-Frottier-Serie „Kronau“ zeigt ein zweifarbiges, jacquardgewebtes Blättermuster. Unifarbene Handtücher derselben Serie lassen sich dazu kombinieren und nehmen die jeweilige Grundfarbe wieder auf.

Das flauschige Walk-Frottier fühlt sich weich auf der Haut an und zeichnet sich durch seine hohe Saugfähigkeit aus.

Warme Akzente für den Wohnbereich

Kissenhüllen und Wohndecken ermöglichen es, den Wohnbereich ohne großen Aufwand auf die neue Jahreszeit einzustimmen. Erdige Farben, warme Rottöne und grafische Muster setzen Akzente auf Sofa oder Sessel. Jacquardgewebte Kissenhüllen aus samtigem Chenille verbinden die dekorative Wirkung mit einer angenehm weichen Haptik.

Einladender Empfang in Herbstfarben

Warme Farben können bereits im Eingangsbereich für eine einladende Atmosphäre sorgen. Die Erwin Müller Fußmatte „Andernach“ kombiniert ein modernes grafisches Muster mit Rot-, Orange- und Naturtönen. Sie kann als Türvorleger, Küchenmatte oder kleiner Zimmerteppich im Innenbereich und im geschützten Außenbereich eingesetzt werden.

Ob glatt und frisch, unkompliziert, kuschelig oder fein angeraut: Mit Bettwäschequalitäten für unterschiedliche Wärmebedürfnisse und abgestimmten Textilien für Bad und Wohnbereich lässt sich das Zuhause Schritt für Schritt auf die kühlere Jahreszeit vorbereiten. Die Herbstkollektion von erwinmueller.de verbindet natürliche Motive, moderne Grafikdessins und stimmungsvolle Farben mit alltagstauglichen Materialien – für mehr Behaglichkeit in jedem Raum.

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. 2026 feiert Erwin Müller sein 75-jähriges Bestehen.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 30 Jahren

Seit 1996 werden Bettwäsche und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Ziel ist erstklassige Qualität und breite Auswahl; das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Pionier im Onlinehandel

Erwin Müller eröffnete bereits 1997 einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international online vertreten. Der Shop wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. Deutscher Online-Handels-Award in der Kategorie Wohnen & Einrichten; Deutscher Handelspreis 2022 in der Kategorie Mittelstand).

Vielfältige Sortiments- und Themenwelten im Onlineshop

2019 wurde der Onlineshop thematisch neu ausgerichtet und bietet Artikel in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“. Unter „Themen“ finden sich Welten für Anlässe, Lieblingsthemen sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Unter „Personalisierte Produkte“ wird eine große Auswahl für ganz individuelle Geschenkideen angeboten.

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