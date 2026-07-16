Feedbackgespräche mit Azubis: So gelingt wertschätzende Kommunikation

Eine Ausbildung ist für junge Menschen ein wichtiger Schritt in die berufliche Zukunft. Viele Auszubildende betreten mit dem Ausbildungsstart zum ersten Mal die Arbeitswelt. Neue Aufgaben, feste Strukturen, Verantwortung, Kolleginnen und Kollegen sowie der Umgang mit Kritik können schnell herausfordernd sein. Umso wichtiger sind regelmäßige Feedbackgespräche mit Azubis. Sie geben Orientierung, schaffen Vertrauen und helfen dabei, Konflikte frühzeitig zu erkennen und gemeinsam zu lösen.

Wertschätzende Kommunikation ist dabei ein zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Ausbildung. Denn Feedback bedeutet nicht nur, Fehler anzusprechen. Es geht auch darum, Fortschritte sichtbar zu machen, Motivation zu stärken und Auszubildende in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu begleiten. Die P-J GmbH Witten legt in ihrer Arbeit besonderen Wert darauf, junge Menschen, Betriebe und pädagogische Fachkräfte bei solchen Entwicklungsprozessen zu unterstützen. Betriebe, die Feedbackgespräche bewusst und respektvoll gestalten, leisten einen wichtigen Beitrag zur Ausbildungsqualität und zur langfristigen Bindung junger Fachkräfte.

Warum Feedbackgespräche in der Ausbildung so wichtig sind Viele Azubis sind unsicher, ob sie ihre Aufgaben richtig erledigen, ob sie den Erwartungen entsprechen oder wie sie sich im Betrieb verhalten sollen. Gerade am Anfang der Ausbildung fehlt oft die Erfahrung, eigene Leistungen realistisch einzuschätzen. Regelmäßiges Feedback hilft dabei, diese Unsicherheit zu reduzieren.

Ein gut geführtes Feedbackgespräch bietet Azubis die Möglichkeit, Fragen zu stellen, eigene Sorgen anzusprechen und Rückmeldung zu erhalten. Gleichzeitig bekommen Ausbilderinnen, Ausbilder und Betriebe einen besseren Eindruck davon, wie es dem jungen Menschen im Arbeitsalltag geht. So können Überforderung, Missverständnisse oder Konflikte im Betrieb frühzeitig erkannt werden.

Besonders wichtig ist dabei eine Atmosphäre, in der Azubis keine Angst haben müssen, offen zu sprechen. Wer Kritik nur als Vorwurf erlebt, zieht sich häufig zurück. Wer jedoch merkt, dass Feedback unterstützend gemeint ist, kann daraus lernen und sich weiterentwickeln.

Wertschätzende Kommunikation beginnt mit der Haltung Ein Feedbackgespräch ist mehr als ein kurzer Hinweis zwischen Tür und Angel. Es braucht Zeit, Aufmerksamkeit und eine klare Haltung. Azubis sollten spüren, dass sie als Menschen ernst genommen werden und nicht nur nach ihrer Leistung bewertet werden.

Wertschätzende Kommunikation bedeutet, respektvoll, konkret und lösungsorientiert zu sprechen. Aussagen wie „Das machst du immer falsch“ oder „Du bist unzuverlässig“ helfen selten weiter. Besser ist es, konkrete Situationen zu benennen: „Mir ist aufgefallen, dass du in dieser Woche zweimal zu spät zur Abteilung gekommen bist. Lass uns gemeinsam schauen, woran das liegt.“

Auf diese Weise wird nicht die ganze Person kritisiert, sondern ein bestimmtes Verhalten angesprochen. Das ist besonders im Umgang mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen wichtig. Viele Azubis befinden sich noch in einer persönlichen Entwicklungsphase. Kritik kann schnell verunsichern, wenn sie unklar oder abwertend formuliert wird.

Lob und Kritik im richtigen Verhältnis Ein gutes Feedbackgespräch besteht nicht nur aus Kritik. Lob ist ein wichtiger Bestandteil der betrieblichen Begleitung. Wenn Azubis merken, dass ihre Fortschritte gesehen werden, stärkt das ihr Selbstvertrauen und ihre Motivation.

Dabei sollte Lob genauso konkret sein wie Kritik. Ein einfaches „Gut gemacht“ ist zwar freundlich, aber oft wenig hilfreich. Besser ist: „Du hast den Kunden heute sehr ruhig und freundlich beraten. Besonders gut war, dass du nachgefragt hast, ob noch weitere Hilfe benötigt wird.“

Konkretes Lob zeigt Azubis, welches Verhalten positiv wahrgenommen wird. Dadurch können sie dieses Verhalten wiederholen und weiter ausbauen. Gleichzeitig fällt es leichter, Kritik anzunehmen, wenn auch Stärken und Fortschritte angesprochen werden.

Natürlich müssen auch Fehler, Unpünktlichkeit, mangelnde Sorgfalt oder Konflikte offen thematisiert werden. Entscheidend ist jedoch, wie dies geschieht. Kritik sollte klar, fair und nachvollziehbar sein. Ziel ist nicht, Druck aufzubauen, sondern Entwicklung zu ermöglichen.

Vorbereitung auf das Feedbackgespräch Damit Feedbackgespräche mit Azubis gelingen, sollten sie gut vorbereitet werden. Ausbilderinnen und Ausbilder können sich vorab überlegen, welche Punkte sie ansprechen möchten. Dazu gehören fachliche Leistungen, Sozialverhalten, Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und mögliche Herausforderungen im Ausbildungsalltag.

Hilfreich ist es, konkrete Beispiele zu sammeln. Allgemeine Aussagen führen schnell zu Missverständnissen. Wenn ein Azubi nicht versteht, worauf sich die Rückmeldung bezieht, kann er sein Verhalten kaum verändern.

Auch Azubis sollten die Möglichkeit bekommen, sich vorzubereiten. Sie können vor dem Gespräch überlegen, was gut läuft, wo sie Schwierigkeiten haben und welche Unterstützung sie sich wünschen. So entsteht ein Austausch auf Augenhöhe.

Ein ruhiger Ort und ausreichend Zeit sind ebenfalls wichtig. Feedbackgespräche sollten nicht unter Zeitdruck oder vor anderen Mitarbeitenden stattfinden. Gerade sensible Themen wie Überforderung, Konflikte, Unsicherheit oder private Belastungen brauchen einen geschützten Rahmen.

Konflikte frühzeitig ansprechen In jeder Ausbildung kann es zu Konflikten kommen. Unterschiedliche Erwartungen, Kommunikationsprobleme oder Unsicherheiten können Spannungen verursachen. Werden diese nicht angesprochen, können sie sich verstärken und im schlimmsten Fall zu Frust, innerem Rückzug oder sogar einem Ausbildungsabbruch führen.

Regelmäßige Feedbackgespräche helfen dabei, Konflikte im Betrieb frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist, nicht erst dann zu sprechen, wenn bereits große Probleme entstanden sind. Eine offene Gesprächskultur macht es leichter, kleinere Schwierigkeiten rechtzeitig zu klären.

Dabei sollten Ausbilderinnen und Ausbilder nicht nur bewerten, sondern auch zuhören. Vielleicht steckt hinter nachlassender Leistung eine Überforderung. Vielleicht versteht der Azubi bestimmte Aufgaben nicht. Vielleicht gibt es Probleme im Team oder Unsicherheiten im Umgang mit Kundinnen und Kunden. Nur wer nachfragt, kann die Ursachen erkennen und passende Unterstützung anbieten.

Azubis aktiv einbeziehen Ein wertschätzendes Feedbackgespräch ist kein einseitiger Vortrag. Azubis sollten aktiv einbezogen werden. Fragen wie „Wie schätzt du deine Entwicklung ein?“, „Was fällt dir aktuell leicht?“ oder „Wo brauchst du noch Unterstützung?“ fördern Selbstreflexion und Eigenverantwortung.

Gerade junge Menschen profitieren davon, wenn sie lernen, über ihre Stärken, Schwächen und Ziele zu sprechen. Das stärkt nicht nur die Ausbildung, sondern auch wichtige soziale Kompetenzen für das spätere Berufsleben.

Gemeinsam können konkrete Ziele vereinbart werden. Diese sollten realistisch, verständlich und überprüfbar sein. Statt „Du musst besser werden“ ist eine klare Vereinbarung hilfreicher: „Wir üben in den nächsten zwei Wochen gemeinsam, wie du Arbeitsaufträge genauer dokumentierst.“

Betriebliche Begleitung als Prävention Gute Feedbackgespräche sind auch ein wichtiger Teil der Prävention. Sie können helfen, Stress, Überforderung, Konflikte und Demotivation frühzeitig wahrzunehmen. Gerade in Zeiten, in denen viele junge Menschen mit psychischer Belastung, Leistungsdruck oder Unsicherheit zu tun haben, spielt die betriebliche Begleitung eine große Rolle.

Ausbilderinnen und Ausbilder müssen keine Therapeutinnen oder Therapeuten sein. Aber sie können aufmerksam sein, Veränderungen wahrnehmen und Unterstützung anbieten. Wenn ein Azubi häufig erschöpft wirkt, sich stark zurückzieht oder plötzlich deutlich schlechtere Leistungen zeigt, sollte dies sensibel angesprochen werden.

Ein Satz wie „Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit sehr belastet wirkst. Gibt es etwas, wobei wir dich unterstützen können?“ kann bereits ein wichtiger erster Schritt sein.

Fazit: Feedback stärkt Ausbildung und Vertrauen Feedbackgespräche mit Azubis sind ein wertvolles Instrument, um Ausbildung erfolgreich zu gestalten. Sie fördern Kommunikation, Orientierung und Vertrauen. Gleichzeitig helfen sie dabei, Konflikte zu lösen, Überforderung zu erkennen und junge Menschen auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten.

Entscheidend ist eine wertschätzende Haltung. Feedback sollte klar, respektvoll und lösungsorientiert sein. Azubis brauchen ehrliche Rückmeldung, aber auch Ermutigung, Geduld und Unterstützung. Betriebe, die regelmäßig gute Gespräche führen, schaffen nicht nur bessere Ausbildungsbedingungen, sondern investieren auch in die Fachkräfte von morgen.

Eine gelungene Ausbildung entsteht nicht allein durch fachliche Anleitung. Sie entsteht durch Beziehung, Kommunikation und die Bereitschaft, junge Menschen ernst zu nehmen. Genau hier können Feedbackgespräche einen entscheidenden Unterschied machen.

Die Arbeit der P-J GmbH Die P-J GmbH Witten unterstützt junge Menschen, Betriebe und pädagogische Fachkräfte dabei, Herausforderungen in Ausbildung, Berufseinstieg und persönlicher Entwicklung frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu finden. Gerade Feedbackgespräche mit Azubis zeigen, wie wichtig wertschätzende Kommunikation, Vertrauen und eine verlässliche Begleitung im Ausbildungsalltag sind. Die P-J GmbH setzt sich dafür ein, Jugendliche und junge Erwachsene zu stärken, Konflikte konstruktiv zu lösen und Betriebe für einen respektvollen Umgang mit Auszubildenden zu sensibilisieren. So kann Ausbildung nicht nur fachlich gelingen, sondern auch zu einem wichtigen Schritt in eine stabile berufliche Zukunft werden.

Zum Beitrag: https://p-j-gmbh-witten.de/feedbackgespraeche-mit-azubis-so-gelingt-wertschaetzende-kommunikation/

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