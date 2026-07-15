Female Executive Search & Leadership: EnBW-Vorständin Rückert-Hennen im Hunting/Her-Headhunter-Talk

Was Unternehmen wirklich verändert – Einblicke aus der Praxis eines der führenden Energieversorger Europas

Düsseldorf / Baden-Baden / Karlsruhe – Zahlreiche Unternehmen haben sich ambitionierte Ziele für mehr Frauen in Führungspositionen gesetzt. Doch welche HR-Strategien bewirken echte Veränderung? Welche Ansätze funktionieren in der Praxis – und welche weniger?

Diesen zentralen Fragen widmeten sich die beiden Hunting/Her-Partnerinnen und Frauen-Headhunter Nina Bransch (Baden-Baden) und Fiona Ruff (Frankfurt am Main). Im Rahmen des aktuellen Hunting/Her Headhunter-Talks diskutierten sie mit EnBW-Vorständin, CHRO & Arbeitsdirektorin Colette Rückert-Hennen

„Frauen sind super qualifiziert – und wir wollen als Business die qualifizierteste Person für die Stelle haben“ – mit dieser Aussage brachte die Colette Rückert-Hennen den Kern unseres HUNTING/HER Headhunter-Talks schnell auf den Punkt.

Das anschließende Gespräch machte deutlich: Mehr Frauen in Top-Positionen lassen sich nicht durch isolierte Einzelmaßnahmen oder bloße Symbolpolitik erreichen. Der Erfolg basiert vielmehr auf einer fundierten Personalstrategie, messbaren und objektiven Auswahlprozessen sowie einer gelebten Unternehmenskultur, die Chancengerechtigkeit als festen Treiber des wirtschaftlichen Erfolgs verankert.

Female Executive Search als Wettbewerbsvorteil: „Jeder sucht nach Frauen. aber der eine versteht Frauen – der andere nicht.“

Die vier zentralen Learnings aus dem HUNTING/HER-Headhunter-Talk finden Sie zusammengefasst auf unserem Blog: https://huntingher.com/blog

Zum Unternehmen: HUNTING/HER HR-Partners GmbH ist die führende Personalberatung für Frauen in Europa. Bereits 2007 in Hamburg und Zürich gegründet unterstützen wir mit dem Fokus auf Female Executive Search zahlreiche namhafte Unternehmen und Konzerne aus DAX, SMI und ATX sowie KMU´s nahezu aller Branchen bei der Erreichung ihrer Diversity-Ziele. Neben unserer lokalen Präsenz in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt / Main und Zürich sind ist HUNTING/HER HR-Partners dank unserer langjährigen strategischen Partnerschaft mit einem globalen Top-10 Executive Search-Generalisten auch über Europa hinaus operativ tätig.

\“Die Personalberatung Hunting/Her HR-Partners ist auf die Vermittlung von Frauen in Führungspositionen spezialisiert und ist hier marktführend in der Schweiz, Deutschland und Österreich.\“ Handelszeitung / CH

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Bildquelle: EnBW / Catrin Moritz