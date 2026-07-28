Ferienhaus Deichhaus St Barbara. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe mit herrlichem unverbaubaren Wasserblick. Absolute Ruhe. Drei Schlafzimmer Wohn Essz Küche Bad mit Dusche und WC und Gäste WC Balkon aus dem Schlafzimmer und Terrasse zum Wasser. PKW Stellplatz am Haus. Fahrradschuppen und Müllschuppen. Ca 400 m zum feinsandigen weissen flachen Ostseebadestrand – kilometerlang- Zum Hafen sind es ca 600 m. Von hier aus fahren die Schiffe nach Hiddensee, der autofreien Schwesterinsel Das Deichhaus bietet Sauna, Wlan, Waschmaschine. Küche komplett mit Spülmaschine Kühlschrank Essszimmer mit 6 Stühlen. Balkon aus dem Schlafzimmer und Terrasse zum Wasser.

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