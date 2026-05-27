Fete de la Musique am verkaufsoffenen Sonntag: Die Spandau Arcaden werden zur offiziellen Festival-Bühne

Großes Open-Air-Erlebnis und Einkaufen am Wochenende: Am Sonntag, den 21. Juni 2026, werden die Spandau Arcaden zu einem zentralen Schauplatz der berlinweiten Fete de la Musique. Als offizieller Partner des renommierten Musikfestivals betreibt das Shopping-Center eine eigene Live-Bühne direkt auf dem Vorplatz und ist damit auch im offiziellen Festprogramm gelistet. Während unter freiem Himmel von mittags bis in den Abend hinein kostenfreie Live-Konzerte geboten werden, verbindet das Haus das Kulturevent mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Besucher können somit den Festival-Besuch mit einem entspannten Einkaufsbummel verbinden und ein abwechslungsreiches Sommerfest im Bezirk erleben.

Am Sonntag, den 21. Juni 2026, hat ganz Berlin den richtigen Rhythmus. Denn dann ist berlinweite wieder die Fete de la Musique: Auf dem Vorplatz der Spandau Arcaden entsteht an diesem Tag ein offizieller, im Hauptprogramm des Festivals verankerter Bühnenstandort. Von 13:00 bis 21:00 Uhr erwartet das Publikum ein durchgehendes Live-Programm unter freiem Himmel. Dieses musikalische Ereignis verbinden die Spandau Arcaden mit einem verkaufsoffenen Sonntag im Center. Während draußen die Boxen aufgedreht werden, öffnen die Geschäfte im Inneren des Hauses von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen, um den Besuchern einen entspannten Einkaufsbummel am Wochenende zu ermöglichen.

Flankiert wird das Open-Air-Erlebnis von einem kulinarischen Angebot direkt auf dem Platz, wo ein Food Truck und ein Eisstand für die passende sommerliche Verköstigung sorgen. Das musikalische Programm wird die große Bandbreite der regionalen Musikszene abbilden. Da die Vorbereitungen im Hintergrund auf Hochtouren laufen, stehen die finalen Zusagen zwar noch aus, doch erste vielversprechende Acts haben bereits ihr konkretes Interesse für einen Auftritt bekundet. In der engeren Planung für den Festival-Sonntag stehen unter anderem die Singer-Songwriterin Lucidez, die New-Wave-Formation Kissing Phones sowie die Indie- und Alternative-Rocker der Bands Stand und Teenweek. Ergänzt wird die stilistische Vielfalt durch urbane Klänge, darunter Reggaeton- und Rap-Beats von Rowzie und Mazza. Mit dieser Mischung wird der Vorplatz der Spandau Arcaden am längsten Tag des Jahres zu einem lebendigen Treffpunkt für Kulturbegeisterte und Nachbarn aus dem Kiez.

„Die Fete de la Musique ist ein absolutes Highlight im Berliner Kultursommer, und wir freuen uns sehr, in diesem Jahr als offizieller Bühnenstandort Teil dieses großartigen Festivals zu sein“, erklärt Steffen Mezler, Center-Manager der Spandau Arcaden. „Mit der Live-Bühne auf unserem Vorplatz bringen wir die Musik direkt zu den Menschen im Bezirk. Die Kombination aus hochklassigen Open-Air-Konzerten und einem entspannten verkaufsoffenen Sonntag bietet unseren Besucherinnen und Besuchern das perfekte Sommererlebnis für die ganze Familie.“

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über Spandau Arcaden:

Bei 125 Shops auf vier Ebenen: in den Spandau Arcaden bleiben keine Shoppingwünsche offen. Ob große Marken wie H&M, dm, P&C und Thalia oder kleine, feine Läden wie Rituals oder Pandora – wir machen Ihren Shoppingtag zu einem Erlebnis. In Berlin-Spandau zu Hause, ist das Einkaufszentrum leicht zu erreichen und bietet alles für ein perfektes Shoppingvergnügen. Viele Parkplätze, namhafte nationale und internationale Marken sowie ein großes gastronomisches Angebot und umfangreiche Services wie Kundeninformation, kostenloses WLAN, hochwertige WC-Anlagen mit Babywickelraum und exklusive Geschenkkarten machen das Einkaufen in den Spandau Arcaden zu einem besonderen Erlebnis. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.spandau-arcaden.de

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