Fingerhut Haus: Energieeffizient bauen beginnt bei der Gebäudehülle

Warum Luftdichtheit zu Energieeffizienz und Wohnkomfort beiträgt

Neunkhausen, 23. Juli 2026 – Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen oder Batteriespeicher stehen bei vielen Bauinteressierten im Fokus. Dabei beginnt Energieeffizienz deutlich früher – mit einer luftdichten Gebäudehülle. Sie reduziert Wärmeverluste, erhöht den Wohnkomfort und schützt die Bausubstanz langfristig. Der Fertighaushersteller Fingerhut Haus erläutert, warum dieser oft unterschätzte Faktor eine zentrale Voraussetzung für energieeffizientes Wohnen ist und wie die Luftdichtheit im Rahmen der Qualitätssicherung überprüft wird.

„Eine moderne Heiztechnik kann ihre Stärken nur ausspielen, wenn die Gebäudehülle stimmt. Erst das Zusammenspiel von Gebäudehülle, Dämmung, Fenstern und Heiztechnik sorgt dafür, dass Energieverluste minimiert und der Energiebedarf dauerhaft niedrig bleibt. Daher legen wir großen Wert darauf, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind“, erklärt Holger Linke, geschäftsführender Gesellschafter der Fingerhut Haus GmbH.

Eine fachgerecht ausgeführte und luftdichte Gebäudehülle verhindert unkontrollierten Luftaustausch und reduziert dadurch Wärmeverluste. Das verbessert nicht nur die Energieeffizienz, sondern erhöht auch den Wohnkomfort, da Zugluft vermieden und gleichmäßige Raumtemperaturen unterstützt werden. Gleichzeitig schützt eine luftdichte Konstruktion vor Feuchtigkeitseinträgen in die Bauteile und trägt so zur Langlebigkeit und Werterhaltung des Hauses bei. Die notwendige Frischluftversorgung erfolgt dabei gezielt – beispielsweise über Fensterlüftung oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung.

Luftdichtheit auf dem Prüfstand

Um die Luftdichtheit eines Hauses zu überprüfen, setzt Fingerhut Haus auf den sogenannten Blower-Door-Test. Mithilfe eines speziellen Messverfahrens wird die Luftwechselrate des Gebäudes unter definierten Druckverhältnissen ermittelt. So lassen sich mögliche Undichtigkeiten zuverlässig erkennen und bei Bedarf gezielt beheben. Der Test ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung und trägt dazu bei, eine dauerhaft hohe Ausführungsqualität sicherzustellen.

„Viele entscheidende Qualitätsmerkmale eines Hauses liegen später hinter Wänden oder unter der Fassade verborgen. Deshalb überprüfen wir die Luftdichtheit unserer Häuser bereits während der Bauphase systematisch. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden langfristig von einer energieeffizienten Gebäudehülle, einem angenehmen Wohnklima und einer hohen Bauqualität profitieren“, sagt Holger Linke.

Damit eine dauerhaft hohe Luftdichtheit erreicht wird, müssen sämtliche Bauteile präzise aufeinander abgestimmt sein. Fingerhut Haus setzt dafür auf das hauseigene ThermLiving-Konzept. Es kombiniert hochwertige Dämmstoffe, Konstruktionsvollholz aus heimischen Wäldern und exakt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten zu einer thermisch optimierten Gebäudehülle. So bleibt die erzeugte Wärme dort, wo sie gebraucht wird – im Haus.

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue „Kreativzentrum“, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

Weitere Informationen unter www.fingerhuthaus.de

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