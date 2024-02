Finlinks.de – Übersicht der wichtigsten, deutschen Finanzseiten

Verzeichnis deutschsprachiger Finanzblogs veröffentlicht.

Finlinks.de ist ein neues Verzeichnis mit über 60 deutschsprachigen Finanzblogs und angeschlossenen YouTube-Kanälen. Finanzinteressierte können die Beiträge kostenlos und ohne Anmeldung lesen und sehen. Die Seite ist minimalistisch und damit sehr übersichtlich gestaltet.

Die Website richtet sich an Privatpersonen mit einem Interesse an Geldanlagen, aber auch an weiteren Themen rund ums Geld. Zwar dominieren auf Finlinks.de Aktien- und ETF-Empfehlungen, doch es wird auch über Einsparmöglichkeiten im Alltag oder auf Reisen berichtet, über Politik und die Weltwirtschaft oder über die Verwaltung von Immobilien. Im weitesten Sinne geht es also um private und globale Finanz- und Wirtschaftsthemen. Besucher der Website finden in der Menüleiste oben rechts eine „ÜBERSICHT“ über alle verlinkten Blogs und YouTube-Kanäle. Diese sparsame Menüführung dient der besseren Übersicht, denn Informationen gibt es auf Finlinks.de wahrlich genug. Daher gab es für das Finlinks.de-Team keinen Grund, die Seite auch noch strukturell zu überfrachten, was sehr begrüßenswert ist.

Das Verzeichnis ist alphabetisch sortiert und enthält Direktlinks zu den bedeutendsten, deutschen Finanzseiten. Da Finlinks.de die RSS-Feeds dieser Websites automatisch ausliest, sind stets die neuesten Inhalte der Blogs und YouTube-Kanäle sichtbar. Das Auslesen erfolgt mehrmals pro Stunde, sodass die Themen stets brandaktuell sind. Für die Besucher hat das den Vorteil, dass sie auf einer Seite sämtliche Finanznews gebündelt vorfinden. Finlinks.de beansprucht für sich, zu den größten deutschsprachigen Finanzverzeichnissen zu gehören, was sicherlich keine Übertreibung ist.

Wer selbst eine Website zum Thema Finanzen im weitesten Sinne betreibt, kann sich per Mail melden. Neue Seiten werden zügig aufgenommen, sofern sie thematisch passend sind.

Die Mischung der Beiträge auf Finlinks.de ist höchst vielseitig, auch wenn der Fokus auf Aktienanlagen liegt. Wer sich zu Finanzen umfassend informieren möchte, findet zu fast jedem Thema mindestens einen passenden Blog und/oder YouTube-Kanal und in diesem viele aktuelle und ältere Beträge.

Link zum Portal: www.finlinks.de

