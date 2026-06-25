Fintech-Innovator „lionic“ transformiert Liquiditätsmanagement für E-Commerce-Unternehmen: Strategische Neuausrichtung auf B2B-Skalierung

Die lionicGroup, eine Marke der United Deals Corporation, kündigt heute eine umfassende strategische Neuausrichtung ihres B2B-Portfolios an. Im Fokus steht die Optimierung der betrieblichen Liquidität für E-Commerce-Unternehmen durch eine neue, KI-gestützte Finanz-Infrastruktur.Zentrales Element der Innovation ist die Einführung der lionic-Unternehmenskarte, die es Händlern ermöglicht, über einen sofort verfügbaren Liquiditätsrahmen von bis zu 12.500€ zu verfügen. In einem Marktumfeld, in dem traditionelle Kreditinstitute den Zugang zu Betriebsmittelkapital für Online-Händler zunehmend erschweren, schließt lionic damit eine kritische Lücke. Die flexible Kreditlinie der lionic-Karte erlaubt es Unternehmen, Warenbeschaffung und laufende Betriebskosten in Echtzeit zu steuern, ohne auf langwierige Bankprozesse warten zu müssen.Das Unternehmen, das durch seine Präsenz in verschiedenen Wirtschaftsformaten – darunter eine prominente Vorstellung im Rahmen der PRO7-Präsenz – sowie die Auszeichnung zum „Most Value Award 2026“ durch das Magazin finanzen.life für seine technologischen Ansätze gewürdigt wurde, setzt damit ein deutliches Zeichen für die Zukunft des digitalen Handels.„Unsere Mission ist es, Online-Händlern den operativen Spielraum zurückzugeben, den sie für ihre Skalierung benötigen“, so das Management der lionicGroup. „Mit der lionic-Karte und dem integrierten 12.500 € Limit fokussieren wir uns vollständig darauf, das technologische Rückgrat für professionelle Händler zu bilden und klassische Finanzierungshürden durch smarte, datenbasierte Prozesse zu eliminieren.“Im Zentrum der neuen Strategie steht die Kombination aus einem skalierbaren Liquiditätsrahmen und einer automatisierten Warenbeschaffungs-Cloud, die das Risiko für Händler minimiert und gleichzeitig die Cashflow-Effizienz maximiert. lionic positioniert sich damit als das neue, unverzichtbare Betriebssystem für die digitale Handelslandschaft des Jahres 2026.Die Lösungen von lionic, einschließlich der neuen lionic-Unternehmenskarte, sind ab sofort für ausgewählte B2B-Partner und E-Commerce-Unternehmen verfügbar.Über lionicGroup / United Deals Corporation: Die lionicGroup, ein Geschäftsbereich der United Deals Corporation (Naples, FL), ist ein führender Entwickler von KI-gestützten Finanz- und Content-Lösungen für den internationalen E-Commerce. Mit dem Fokus auf Liquiditätsmanagement und B2B-Infrastruktur unterstützt lionic Unternehmen dabei, ihr Wachstum durch intelligente Datenanalyse und innovative Finanzierungsinstrumente nachhaltig zu skalieren.

Über lionicGroup

Wir bei lionicGroup haben verstanden, dass die klassische Finanzwelt den Anschluss an die Dynamik des modernen E-Commerce verloren hat. Während Online-Händler in Echtzeit skalieren müssen, stecken traditionelle Banken in analogen, langsamen Prozessen fest.

Wir sind angetreten, um dieses Ungleichgewicht zu beenden. Als Geschäftsbereich der United Deals Corporation entwickeln wir die nächste Generation von Finanz- und Infrastrukturlösungen für den digitalen Handel. Unser Fokus liegt nicht auf Verwaltung, sondern auf Liquidität und Geschwindigkeit.

Mit unserer KI-gestützten lionic-Unternehmenskarte und dem integrierten 12.500 € Liquiditätsrahmen geben wir Unternehmern genau das Werkzeug an die Hand, das sie brauchen, um ihr Business unabhängig von veralteten Kreditmodellen zu steuern. Wir sind das technologische Rückgrat für Händler, die verstanden haben, dass Zeit Kapital ist.

Hinter lionic steht ein Team aus Experten für Marketing, Softwareentwicklung und Finanzen, die selbst wissen, was es bedeutet, unternehmerische Verantwortung zu tragen. Wir bauen keine Produkte für die Akten – wir bauen Lösungen, die echten finanziellen Spielraum schaffen.

lionic – Powered by Data. Driven by Growth.

Kontakt

United Deals Corporation

Chris Hans

2272 Airport RD S Suite 201

34112 Naples

080536033377



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