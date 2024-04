Fischallergien bei Hunden und die Verwendung von Fischölen

Fischöl, wie zum Beispiel Lachsöl, ist ein beliebtes Einzelfuttermittel, welches Hunden gerne gegeben wird, da es eine positive Auswirkung auf das Fell, die Haut, das Gehirn und das Herz aufweisen kann. Doch nicht immer ist ein Lachsöl, die richtige Wahl. Leidet ein Hund an Fischallergien, ist hier Vorsicht angesagt. Fischallergien können bei Hunden genauso auftreten wie Futtermittelallergien aus dem Fleisch kommend.

Wenn eine Fischallergie vom Tierarzt ausgeschlossen wurde, steht einer gesundheitlichen Unterstützung durch ein Lachsöl nichts im Weg. Love4Pets.de bietet ein Lachsöl in einer leicht zu bedienenden Portionierflasche, wie man diese auch von Ketchupflaschen kennt.

Lachsöl für Hunde ist ein sehr gesundes und schmackhaftes Futtermittel, das aus verschiedenen Gründen gegeben werden kann. Dieses Öl ist sehr gut, inhaltlich wertvoll und wird nicht nur gut vertragen, die meisten Hunde mögen auch den Geschmack dieses Fischöls sehr gerne. So kann man damit sogar langweiliges Trockenfutter aufpeppen.

Lachsöl ist ein Naturprodukt. Es enthält einen extrem hohen Grad an essentiellen Fettsäuren. Diese Fettsäuren sind sehr wichtig für das Wohlbefinden des Hundes und können beispielsweise bei Hautproblemen oder Verdauungsstörungen helfen.

Die Vorteile von Lachsöl für Hunde im Detail

Wie bereits erwähnt, ist Lachsöl ein sehr wertvolles Futterzusatzmittel für Hunde. Im Folgenden werden wir uns einige der spezifischen Vorteile ansehen, die es bietet:

Unterstützung der kognitiven Funktionen

Lachsöl enthält Omega-3-Fettsäuren wie DHA (Docosahexaensäure), die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Erhaltung des Gehirns spielen. Die regelmäßige Gabe von Lachsöl kann daher dazu beitragen, die kognitiven Funktionen Ihres Hundes zu unterstützen und zu verbessern.

Verbesserte Haut- und Fellgesundheit

Lachsöl enthält auch Omega-6-Fettsäuren wie GLA (Gamma-Linolensäure), die zur Gesunderhaltung der Haut und des Fells beitragen können. Wenn Ihr Hund also unter Hautproblemen oder stumpfem Fell leidet, kann die Gabe von Lachsöl helfen, diese Probleme zu lindern.

Unterstützung des Immunsystems

Die Fettsäuren in Lachsöl können auch dazu beitragen, das Immunsystem Ihres Hundes zu stärken. Insbesondere Omega-3-Fettsäuren haben entzündungshemmende Eigenschaften und können dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren.

Unterstützung der Verdauungsgesundheit

Lachsöl kann auch bei Verdauungsproblemen wie Durchfall oder Verstopfung helfen. Es enthält sowohl Omega-3- als auch Omega-6-Fettsäuren, die zur Regulierung des Stoffwechsels beitragen und die Verdauungsgesundheit Ihres Hundes verbessern können.

Verbesserte Gelenkgesundheit

Schließlich kann Lachsöl auch dazu beitragen, die Gelenkgesundheit Ihres Hundes zu verbessern. Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Omega-3-Fettsäuren können dazu beitragen, Schmerzen und Entzündungen in den Gelenken zu reduzieren.

Seit über 30 Jahren im Zoofachhandel

Mein Name ist Alexander Stroba, meine Familie und ich sind seit Generationen mit Tieren und der Natur verbunden. Seit über 32 Jahren arbeite ich im Zoofachhandel vor und Hinter der „Ladentheke“, bei namhaften Firmen der Branche und seit über 50 Jahren habe ich immer Hunde um mich. Selbständig bin ich seit 2016 erfolgreich mit einer „Das Futterhaus“ Filiale in Ludwigshafen am Rhein. Aus dieser Erfahrung heraus leben ich folgendes Leitbild:

Wir sind Fachhandel!

Durch unser kompetentes Fachpersonal und deren fundierten Kenntnissen der Heimtierbranche, sowie dem großen Sortiment an starken Marken, sind wir ein verlässlicher Begleiter bei der Heimtierhaltung. Wir beraten im tierischen Alltag und bereichern so das Zusammenleben mit allen Haustieren.

Vorbild

Der vorbildliche Umgang mit Mensch, Tier und Natur steht bei unseren Entscheidungen im Vordergrund. Wir möchten uns engagieren und Verantwortung übernehmen.

Verlässlicher Partner

Bei allen Fragen und Problemen rund um das Haustier stehen wir Ihnen zur Seite. Versprochen!

Unsere Aufgabe

Nur der Verbund der Netzwerkpartner – vom Fachhandel für Tiernahrung, dem Veterinär und Facharzt für Heimtiere, Trainern, angesehenen Züchtern und Menschen, die für das Tierwohl leben- ermöglicht uns Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die wir mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen können und von deren Qualität wir persönlich überzeugt sind. Wir informieren über Maßnahmen, geben Empfehlungen und sind Ihr Ansprechpartner rund um das Wohl Ihres Haustieres. Vom Futter bis zum Trainingsplan, der Erziehung und der Behandlung bei empfindlichen und kranken Haustieren.

