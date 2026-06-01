Fivetran + dbt Labs vollenden Fusion: Ziel ist der Aufbau einer Dateninfrastruktur für Trusted AI Agents

Das fusionierte Unternehmen bedient weltweit mehr als 100.000 Datenteams und startet erste gemeinsame Innovationen für das Zeitalter der KI-Agenten

München, 01. Juni 2026 – Fivetran, die Datenbasis für KI, gab heute den Abschluss der Fusion mit dbt Labs bekannt. dbt Labs ist der Entwickler von dbt und bietet führende Standards für KI-fähige, strukturierte Daten. Das fusionierte Unternehmen firmiert zunächst unter dem Namen Fivetran + dbt Labs. Die am 13. Oktober 2025 angekündigte Aktientransaktion vereint zwei branchenprägende Plattformen und schafft so eine neue Ära an vertrauenswürdiger, offener Dateninfrastruktur für KI im großen Maßstab. George Fraser von Fivetran wird weiterhin als CEO fungieren und Tristan Handy von dbt Labs übernimmt die Position des Präsidenten.

Gemeinsam unterstützt Fivetran + dbt Labs eine globale Community von mehr als 100.000 Datenteams, die in den Bereichen Analytics, Data Engineering und bei KI-Initiativen tätig sind. Zu den Kunden zählen einige der bekanntesten Marken der Welt, darunter OpenAI, Zendesk, Coupa, HubSpot sowie führende Unternehmen aus den Branchen Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Fertigung und Gesundheitswesen.

Ein neues Fundament für agentische KI

KI-Agenten entwickeln sich schnell zu den Hauptnutzern von Unternehmensdaten. Sie verhalten sich anders als die menschlichen Analysten, für deren Unterstützung der heutige Daten-Stack konzipiert wurde. Agenten arbeiten kontinuierlich, zeitgleich und mit maschineller Geschwindigkeit. Viele Unternehmen streben zudem eine Zukunft an, in der die meisten Agenten autonom agieren – ohne menschliches Eingreifen. Dieser Wandel erhöht die Anforderungen an die zugrunde liegenden Daten: Sie müssen zuverlässig, aktuell, geregelt und systemübergreifend zugänglich sein.

Fivetran + dbt Labs bildet die Datengrundlage für das Zeitalter agentenbasierter KI. Zusammen bieten diese Unternehmen die Dateninfrastruktur, die Agenten vertrauenswürdig macht – vom Data Movement über Datentransformation bis hin zum geregelten Kontext für Schlussfolgerungen und Aktionen. Fivetran stellt sicher, dass Agenten mit vollständigen, kontinuierlich synchronisierten und verlässlichen Daten arbeiten. dbt sorgt dafür, dass Daten durch definierte und getestete Business-Logik, gemeinsame semantische Kontexte und Best Practices aus der Softwareentwicklung vertrauenswürdig sind. Auf offenen Standards basierend, funktioniert diese Grundlage über jede Cloud, jede Engine und jedes Tool hinweg. Das gibt Unternehmen die Freiheit, ihre Architektur ohne Lock-in weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Portabilität der Geschäftslogik, Kosteneffizienz und Kontrolle zu behalten.

„Die nächste Generation von Unternehmens-KI wird durch die Qualität und Vertrauenswürdigkeit der zugrunde liegenden Daten bestimmt“, sagt George Fraser, CEO und Mitgründer von Fivetran + dbt Labs. „Gemeinsam erschaffen Fivetran und dbt Labs die Infrastruktur, mit deren Hilfe Unternehmen kontrollierte, hochwertige und semantisch reichhaltige Daten bereitstellen können. So können sie vertrauenswürdige KI-Agenten in großem Maßstab betreiben.“

„Die Unternehmen, die KI in den nächsten zehn Jahren erfolgreich einsetzen, werden die sein, deren Agenten vertrauenswürdig handeln können“, erklärt Tristan Handy, Präsident und Mitgründer von Fivetran + dbt Labs. „Vertrauen entsteht auf der Infrastrukturebene, durch hochwertige Tools und offene Standards. Darauf setzen wir gemeinsam.“

Gemeinsame Produktinnovationen

Die Fusion markiert auch einen wichtigen Meilenstein in einer vereinten Innovations-Roadmap. Die ersten kombinierten Neuerungen werden heute vorgestellt und umfassen agentische Entwicklungs-Workflows, intelligente Orchestrierung sowie weitere Investitionen in Open-Source-Innovationen. Dazu gehört die Erweiterung der leistungsstarken dbt-Funktionen für die Open-Source-Nutzer von dbt Core.

Wichtige Innovationen sind unter anderem:

– dbt Core v2.0 (Alpha)

Die Open-Source-Veröffentlichung der dbt Fusion-Engine-Laufzeitumgebung als dbt Core v2.0 unter einer Apache-2.0-Lizenz. Entwickler erhalten damit die ihnen vertraute dbt-Erfahrung auf einer schnelleren, leistungsfähigeren Basis. Darüber hinaus bietet die lokal installierbare Distribution von dbt Entwicklern freien Zugriff auf die gesamte Bandbreite der Fusion-Funktionen – Kernmerkmale der Programmiersprache und Warehouse-Adapter – mit der Möglichkeit, zusätzliche Plattformfunktionen nahtlos durch direkte Anmeldung über das Terminal freizuschalten.

– dbt State (Preview)

dbt State fungiert als Caching-Ebene für Datenpipelines. Es übernimmt nur die geänderten Daten und überspringt die unveränderten. Dadurch können Unternehmen die zugrundeliegenden Infrastrukturkosten um 30 % oder mehr reduzieren.

– dbt Wizard (Beta)

Der dbt Wizard bietet eine automatisierte Assistenz beim Erstellen, Refaktorisieren und Debuggen von Modellen, basierend auf dem vollständigen dbt-Projektkontext, einschließlich Datenherkunft, Tests, Verträgen und definierten Metriken. Das Ergebnis sind regelkonforme Empfehlungen und eine zuverlässige SQL-Generierung, die die tatsächliche Struktur und Definition der Unternehmensdaten widerspiegeln.

– Agents Schema

Ein Open-Source-Standard für agentischen Kontext, der ein einzelnes Schema im Data Warehouse oder Data Lake als gemeinsame Kontext-Ebene für KI-Agenten festlegt. Metrikdefinitionen, semantische Modelle, dbt-Lineage und Geschäftsdokumentation werden in einfachen SQL-Tabellen gespeichert. Sie können aus bestehenden Systemen über Tools wie GitHub Actions, Metadaten-Konnektoren oder kundenspezifische Integrationen veröffentlicht werden. Agents Schema ist mit jedem Data Warehouse, Data Lake, Ingestion-Tool oder SQL-fähigen Agenten kompatibel. Es bietet Unternehmen eine kundeneigene Kontext-Ebene, die im Rahmen bestehender Sicherheits- und Governance-Richtlinien funktioniert, die Token-Effizienz durch reichhaltigeren Kontext verbessert und neue Infrastruktur oder anbietergebundene Agentensysteme überflüssig macht.

Was Kunden sagen

„Was früher Monate dauerte, passiert mit Fivetran und dbt innerhalb weniger Wochen“, sagt Akshay Agrawal, Director of Data Engineering bei Zendesk. „Das gibt dem Unternehmen schnelleren Zugang zu vertrauenswürdigen Daten und schafft die Grundlage, die wir brauchen, um Analytics, Agenten und KI unternehmensweit zu skalieren.“

„Unser Fokus liegt jetzt darauf, wie wir KI im ganzen Unternehmen operationalisieren. Mit Fivetran und dbt schaffen wir das Fundament für KI-Agenten und -Anwendungen, die auf Basis vertrauenswürdiger, kontrollierter Daten handeln können – und nicht nur Erkenntnisse generieren, sondern Maßnahmen anstoßen“, erklärt Jon McManus, Chief Data and AI Officer bei Inova Health.

„Bei der Fusion von Fivetran and dbt geht es heute nicht nur um mehr Effizienz“, so Lakshmi Ramesh, VP of Data Services bei Tinuiti. „Vielmehr geht es darum, für die Zukunft gerüstet zu sein. Analytik, KI und agentische Workflows basieren alle auf vertrauenswürdigen Daten und gemeinsam bilden Fivetran und dbt die Dateninfrastruktur, die all dies ermöglicht.“

„Durch den Aufbau einer KI-fähigen Dateninfrastruktur mit Fivetran und dbt verbessern wir die Art und Weise, wie Teams bei Shutterstock auf zuverlässige Echtzeitdaten zugreifen und diese für Analysen und neue KI-gesteuerte Workflows nutzen können“, sagt Jitesh Kumar, Senior Software Development Manager bei Shutterstock.

„KI und Agenten sind nur so stark wie die Daten, auf denen sie basieren“, so Piyush Bhargava, Sr. Director, Data Architecture and Engineering bei DocuSign. „Durch die Investition in Fivetran und dbt haben wir wiederverwendbare, vertrauenswürdige Datenbestände aufgebaut, die für die Skalierung unserer KI und das Vorantreiben von Innovationen zentrale Bedeutung haben.“

Die gemeinsamen Innovationen sind ab sofort verfügbar und werden auf dem Snowflake Summit 2026 in San Francisco vorgestellt.

Hier mehr dazu erfahren, wie Fivetran und dbt Labs die Datenbasis für zuverlässige KI-Agenten schaffen.

Über Fivetran + dbt Labs

Fivetran und dbt Labs liefern die Dateninfrastruktur, die KI-Agenten vertrauenswürdig macht – vom Data Movement über jede Transformation bis hin zum Kontext für Entscheidungen.

Die Fivetran-Plattform bewegt, verwaltet und transformiert Daten aus allen Unternehmenssystemen in eine sichere, zuverlässige und entwicklungsfähige Grundlage, die flexibel über Clouds, Engines und Tools hinweg funktioniert. Mit Fivetran basieren Analysen, Betriebsabläufe und KI auf vertrauenswürdigen und kontrollierbaren Daten. Tausende Unternehmen weltweit, darunter OpenAI, LVMH, Pfizer und Verizon, vertrauen auf Fivetran, um ihre Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Weitere Informationen unter https://www.fivetran.com/de oder auf LinkedIn.

Seit 2016 unterstützt dbt Labs Datenexperten dabei, organisatorisches Wissen zu schaffen und zu verbreiten. dbt ist der Standard für KI-fähige strukturierte Daten. Angetrieben von der dbt Fusion Engine bietet es exakt die Leistung, den Kontext und das Vertrauen, die Unternehmen benötigen, um Analysen im Zeitalter der KI zu skalieren. Weltweit nutzen mehr als 100.000 Datenteams dbt, darunter Siemens, Roche und Conde Nast.

Weitere Informationen unter https://www.getdbt.com/ und bei dbt Labs auf LinkedIn, X, Instagram und YouTube.

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Bildquelle: Fivetran